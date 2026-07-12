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Liam Gallagher y su mensaje tras el triunfo de Inglaterra: “Vamos a ganar este mundial”

El cantante de Oasis celebró el pase del equipo inglés a las semifinales del Mundial 2026

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Liam Gallagher y su mensaje tras el triunfo de Inglaterra: “Vamos a ganar este mundial”
Liam Gallagher apoyó a la selección de Inglaterra tras la clasificación a las semifinales del Mundial 2026 (REUTERS)

Liam Gallagher lanzó el viernes un mensaje de apoyo a la selección de Inglaterra tras la clasificación del equipo a las semifinales del Mundial 2026.

La declaración llegó horas después de que Jude Bellingham anotara dos goles en el estadio de Miami para derrotar a Noruega por 2-1 y llevar a los “Three Lions” a la penúltima ronda del torneo.

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El cantante de Oasis fue contundente en su publicación. “Vamos a ganar este Mundial. No sé cómo, pero me da igual. Todo mi respeto a todos esos jugadores y al entrenador: tienen que conseguirlo”, escribió Gallagher en su cuenta oficial de X.

El músico complementó el mensaje con una segunda publicación que resumió el estado de ánimo de buena parte del país: “Vamos, Inglaterra. Vamos, ‘Wonderwall’”.

Liam Gallagher y su mensaje tras el triunfo de Inglaterra: “Vamos a ganar este mundial”
El vocalista de Oasis aseguró que el equipo inglés va a ganar el torneo (X/@liamgallagher)

La mención al tema no fue casual. El clásico de Oasis de 1995, perteneciente al álbum (What’s the Story) Morning Glory?, se ha convertido en el himno no oficial de la selección inglesa durante esta Copa del Mundo.

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Tras cada victoria —contra Croacia, Panamá, República Democrática del Congo, México y ahora Noruega—, los jugadores se reúnen frente a sus aficionados en las gradas para entonar la canción a coro.

El capitán Harry Kane describió el momento posterior a la victoria sobre Croacia en Dallas como “uno de mis momentos favoritos con la camiseta de Inglaterra y especialmente en un torneo mayor”, según Fox Sports.

La euforia colectiva tuvo también su cuota de anécdotas: tras el triunfo ante México, Kane perdió la voz de tanto cantar, y el centrocampista Jordan Henderson se lesionó la muñeca en un accidente fortuito mientras corría a unirse a sus compañeros en la celebración.

Gallagher no tardó en reaccionar al episodio de Kane con ironía.

Los jugadores de Inglaterra cantan "Wonderwall" con sus hinchas después de cada victoria (IMAGN IMAGES via Reuters/Nathan Ray Seebeck)
Los jugadores de Inglaterra cantan "Wonderwall" con sus hinchas después de cada victoria (IMAGN IMAGES via Reuters/Nathan Ray Seebeck)

“Es un trabajo duro cantar ‘Harry Kane, ¡vamos, INGLATERRA! ¡Vamos, WONDERWALL!’”, publicó en X, prometiendo en tono jocoso que le enseñaría “cómo se hace”.

El impacto de la canción también se ha reflejado en las plataformas de música: “Wonderwall” registró un incremento del 50% en reproducciones en Spotify en el Reino Unido durante el torneo.

La Asociación de Fútbol de Inglaterra (FA) incluyó el tema en la lista de canciones enviadas a la FIFA como parte del repertorio oficial de celebración pospartido, junto a “Sweet Caroline” de Neil Diamond y “Hey Jude” de The Beatles.

El hermano de Liam, Noel Gallagher, autor de “Wonderwall”, también expresó su entusiasmo ante el fenómeno.

“‘Wonderwall’ le pertenece a la gente, y fue un momento mágico entre el público y los jugadores”, afirmó en declaraciones al diario The Sun. El artista añadió que no podía “creer” que Bellingham supiera realmente la letra de la canción.

Liam Gallagher
La canción aumentó un 50% sus reproducciones en Spotify en el Reino Unido durante el Mundial 2026 y la FA la incluyó en su repertorio oficial de celebración (Captura de video)

La promesa de Liam Gallagher si Inglaterra llega a la final

La clasificación de Inglaterra para las semifinales —donde se medirá contra Argentina el miércoles 15 de julio en Atlanta, Georgia— reavivó una promesa que Liam Gallagher dejó caer en redes sociales días atrás.

Tras la victoria sobre México, un seguidor del músico le escribió en X que era “obligatorio” que volara hasta el estadio de Nueva York a cantar “Wonderwall” en directo sobre el césped si el equipo de Thomas Tuchel llegaba a la gran final.

Cabe destacar que la respuesta del cantante fue escueta y directa: “Ya veremos. Estoy listo”. Por lo tanto, aún no hay nada confirmado al respecto.

La final del Mundial 2026 está prevista para el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, sede compartida con Nueva York.

Si Inglaterra supera la semifinal ante Argentina, el músico tendría que cumplir con su palabra y subirse al escenario más grande que el fútbol puede ofrecer.

Liam Gallagher dejó abierta la posibilidad de cantar "Wonderwall" en la final del Mundial 2026 si Inglaterra elimina a Argentina en la semifinal (AP)
Liam Gallagher dejó abierta la posibilidad de cantar "Wonderwall" en la final del Mundial 2026 si Inglaterra elimina a Argentina en la semifinal (AP)

Gallagher tiene historial de adelantar noticias en X antes de que sean oficiales: antes de que Oasis anunciara formalmente su reunión en 2024, el cantante ya había lanzado pistas en esa red social. La banda emprendió después la gira Live ’25, una de las más taquilleras del año.

El grupo acaba de publicar el primer tráiler de su documental Don’t Look Back In Anger, dirigido por Steven Knight, que se estrenará en cines e IMAX el 11 de septiembre antes de llegar a Disney+ y Hulu.

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