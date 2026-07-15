El final explicado de ‘No tengo miedo’, el thriller de Netflix sobre un niño secuestrado en el México de 1986

Tráiler oficial de la serie 'No tengo miedo' dirigida por Ernesto Contreras, Alba Gil, Alejandro Zuno.

Alerta de spoilers de ‘No tengo miedo’

La miniserie mexicana No tengo miedo trajo a Netflix una historia que mezcla suspenso, drama y la pérdida de la inocencia. Ambientada durante el Mundial de Fútbol de 1986, la ficción sigue a Miguel, un niño de 10 años cuya vida cambia para siempre cuando descubre a otro menor encadenado dentro de un pozo oculto en el campo.

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A partir de ese hallazgo, la producción construye un thriller que, más allá del misterio del secuestro, explora cómo la pobreza y la desesperación pueden llevar a los adultos a tomar decisiones extremas.

¿De qué trata ‘No tengo miedo’?

Creada por Ernesto Contreras y basada en la novela italiana Io non ho paura, de Niccolò Ammaniti, la serie traslada la historia al estado mexicano de Veracruz, donde una plaga ha devastado durante años los cultivos de café. Mientras el país vive la emoción del Mundial de 1986, Miguel pasa sus días jugando al fútbol y admirando a Diego Maradona, sin ser consciente de la crisis que atraviesa su comunidad.

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Todo cambia cuando encuentra a Felipe, un niño de su misma edad que permanece encadenado en un agujero cerca de una casa abandonada. Sin comprender al principio la gravedad de la situación, Miguel comienza a visitarlo en secreto, le lleva comida y entabla una amistad que terminará enfrentándolo a una verdad devastadora: Felipe ha sido secuestrado y los responsables pertenecen a su propio entorno.

La amistad entre Miguel y Felipe se convierte en el motor que impulsa el rescate del niño secuestrado. (Créditos: Netflix)

¿Quién secuestró a Felipe?

En los episodios finales se confirma que el secuestro fue organizado por varios adultos del pueblo, entre ellos el padre y el tío de Miguel. Tras perder sus ingresos por la crisis del café, decidieron raptar a Felipe convencidos de que su familia era adinerada y podría pagar rápidamente un rescate.

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Sin embargo, el plan fracasa cuando descubren que los padres del niño también atraviesan dificultades económicas y no pueden reunir la suma exigida. Como consecuencia, Felipe permanece cautivo durante mucho más tiempo del previsto, encerrado en condiciones cada vez más precarias.

Teresa, la madre de Miguel, había pedido que no se lastimara al menor, pero Félix —el joven encargado de vigilarlo— termina encerrándolo en un pozo para evitar que sus gritos fueran escuchados.

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Basada en la novela Io non ho paura, la producción adapta la historia al Veracruz de 1986 y al contexto del Mundial de fútbol. (Créditos: Netflix)

¿Qué ocurre al final con Miguel y Felipe?

Después de varios intentos fallidos, Miguel y sus amigos consiguen liberar a Felipe y emprenden la huida hacia la carretera mientras distraen a los secuestradores. Sin embargo, Rodrigo y Pino los persiguen armados. Convencidos de que Felipe representa la principal prueba del crimen, consideran que deben matarlo antes de que llegue la policía.

Cuando Rodrigo apunta al niño para dispararle, Pino cambia de opinión e intenta impedirlo. Durante el forcejeo se produce un disparo que hiere a Miguel, quien cae al suelo mientras su padre corre a abrazarlo. En ese instante aparece un helicóptero del equipo de rescate, lo que indica que Felipe finalmente será encontrado por las autoridades.

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Los niños protagonistas de 'No tengo miedo' (Netflix)

La serie nunca muestra qué sucede después con Miguel, por lo que deja su destino abierto. No obstante, la narración final del propio niño sugiere que sobrevivió a la herida. Todo apunta también a que Felipe logró reunirse con su familia y que los responsables del secuestro terminaron siendo detenidos, después de que Félix revelara la identidad de los implicados.