“No lo haría otra vez por ninguna cantidad de dinero”: Jim Parsons recuerda la dura etapa detrás del éxito de ‘The Big Bang Theory’

Parsons aseguró que hoy no repetiría el nivel de presión que se imponía, incluso si eso significara renunciar a grandes ganancias económicas. (CBS/FOX)

Durante más de una década, Jim Parsons fue el rostro de una de las comedias más exitosas de la televisión. Su interpretación de Sheldon Cooper en The Big Bang Theory lo convirtió en una estrella internacional, le valió cuatro premios Primetime Emmy, un Globo de Oro y una fortuna estimada en 160 millones de dólares para 2025. Sin embargo, detrás de ese éxito, el actor asegura que atravesó una de las etapas más difíciles de su vida.

En una reciente entrevista para el programa All Out with Jon Dean, Parsons reflexionó sobre el costo emocional que tuvo la fama y confesó que, mientras su carrera alcanzaba su punto más alto, estaba lejos de disfrutar ese momento.

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“Ahora miro hacia atrás y me doy cuenta de que, en muchos sentidos, en algunos de los mejores momentos de mi vida, me sentía miserable“, expresó el actor. “No era feliz. Estaba estresado”.

Parsons explicó que durante aquellos años vivía convencido de que el éxito dependía exclusivamente de mantener un nivel extremo de exigencia personal al abarcar muchas responsabilidades.

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La estrella de la exitosa sitcom explicó que durante años creyó que solo podía mantener el éxito trabajando sin descanso.(CBS)

“Sentía que había demasiados platos que debía mantener girando en el aire y que el éxito y las cosas buenas que estaban ocurriendo en mi vida solo eran posibles gracias a ese exceso de trabajo, disciplina y todo lo demás. Y quizá, hasta cierto punto, eso era cierto. No lo sé”, comentó.

Aunque reconoció que esa forma de trabajar pudo haber contribuido a impulsar su carrera, Parsons aseguró que el precio emocional fue demasiado alto. “No volvería a hacerlo por ninguna cantidad de dinero, simplemente porque fue estresante y miserable en algunos momentos. Yo mismo me hice miserable”, afirmó.

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Cuando el presentador Jon Dean le preguntó si esa presión provenía de su ética de trabajo, el actor respondió que también se debía a un “comportamiento obsesivo” que comparó como una especie de OCD.

“Sí, era disciplinado. Sí, tenía una buena ética de trabajo, pero gran parte de eso era porque tenía una naturaleza obsesiva. Tenía una lista de cosas en mi cabeza que debía completar para sentirme cómodo y saber que podía hacer bien mi trabajo, algo que ahora no creo que fuera cierto”, señaló Parsons.

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El actor afirmó que parte de su ética laboral estaba impulsada por comportamientos obsesivos que hoy considera innecesarios. (REUTERS/Warner Chanel)

Claro que esas rutinas terminaron alejándolo de otras experiencias personales. Según relató, esa estructura rígida hizo que se perdiera “muchísimas cosas de la vida” que no encajaban dentro de su forma de organizar el día a día.

“Sinceramente, no lo sé. No puedo volver atrás. No sé si estaría donde estoy ahora si no hubiera pasado por esa etapa de mi vida”, señaló. “Esa naturaleza un poco de autoflagelación formó parte de todo eso. Así que no sé qué decirle a la gente. No sé cuánto de eso es realmente necesario”.

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El fenómeno de ‘The Big Bang Theory’

Jim Parsons alcanzó la fama mundial en 2007 cuando fue elegido para interpretar al excéntrico físico Sheldon Cooper en The Big Bang Theory. La comedia de CBS permaneció al aire durante 12 temporadas, hasta 2019, y se convirtió en una de las sitcoms más exitosas de la historia de la televisión. Compartió elenco con Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Mayim Bialik y Melissa Rauch.

El intérprete de Sheldon Cooper reveló que su disciplina extrema le hizo perderse "muchísimas cosas de la vida" fuera del trabajo.

El éxito de la serie también tuvo un enorme impacto económico para sus protagonistas. De acuerdo con Yahoo Finance, Parsons fue el integrante del elenco con mayor patrimonio estimado al cierre de 2025, con alrededor de 160 millones de dólares. Además de sus millonarios salarios por episodio, incrementó sus ingresos gracias a contratos publicitarios y a proyectos posteriores, entre ellos su participación como narrador y productor de Young Sheldon, además de trabajos en cine y televisión.

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