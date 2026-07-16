Representante de Sam Neill confirma la causa de muerte oficial del actor

Sam Neill tuvo que enfrentarse a varias secuelas físicas tras su batalla contra el cáncer (Captura de video)

El fallecimiento de Sam Neill a los 78 años ha conmocionado al mundo del cine. Su representante confirmó que la causa fue una neumonía y aclaró que el actor, ampliamente reconocido por su trabajo en “Jurassic Park”, había superado recientemente un linfoma agresivo gracias a una nueva terapia médica.

Antes de enfermar, el intérprete luchó y logró superar un linfoma de células T angioinmunoblásticas, un cáncer poco común en la sangre. Según el comunicado difundido por su representante, Neill se mantuvo libre de cáncer hasta el final y fue tratado con CAR-T, una técnica médica innovadora. El propio actor había contado en el pasado que, pese a estar en remisión, probablemente debería recibir quimioterapia de manera indefinida.

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En el último año, Neill filmó cuatro producciones seguidas mientras continuaba al frente de su bodega, Two Paddocks. Su representante informó que la familia organizará un homenaje privado en la granja de Nueva Zelanda, donde residía el actor.

Sam Neill fue diagnosticado con linfoma en 2022, sometiéndose a un tratamiento alternativo que lo mantuvo con vida durante cuatro años (Instagram/@samneilltheprop)

Reacción familiar y legado

La familia de Sam Neill describió su partida como “repentina e inesperada”, según un mensaje publicado en Instagram el lunes 13 de julio. El comunicado expresa: “Es con inmensa tristeza que el whānau [familia extensa] de Sam Neill comparte la noticia de su fallecimiento el lunes 13 de julio en Sídney, Australia”.

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La familia relató que Neill estuvo acompañado por sus seres queridos y falleció “con la dignidad que caracterizó toda su vida”. El texto añade que el hecho resultó aún más duro porque Sam estaba libre de cáncer en el momento de su muerte, y agradecieron al personal del St Vincent’s Private Hospital por el cuidado brindado. Por ahora, solicitaron respeto y privacidad mientras atraviesan el duelo.

La familia de Sam Neill compartió el comunicado de la muerte del actor en redes sociales el pasado 13 de julio (Créditos: Instagram/Sam Neill)

Ante la pregunta sobre qué ocurrió con Sam Neill, la respuesta es que el actor murió en Sídney, rodeado de su familia, a causa de una neumonía, tras haber superado un cáncer raro de sangre y permanecer libre de la enfermedad hasta el momento de su fallecimiento.

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Tributos y solidaridad

Tras la noticia, varias figuras de la industria del entretenimiento expresaron su pesar por la pérdida. Entre quienes manifestaron condolencias se encuentran Nicole Kidman, Toni Collette, Kylie Minogue, Alec Baldwin, Richard E. Grant, Cillian Murphy, Alan Cumming y Henry Golding, quienes rindieron homenaje a través de mensajes en redes sociales.

El representante de Neill agradeció a quienes respetaron la privacidad del actor y de su entorno durante este periodo difícil. Solicitó, además, que en lugar de enviar flores, los admiradores realicen donaciones a las causas que el actor apoyaba, como la Dunstan Hospital Foundation, The Snowdome Foundation, NZ Nature Fund y Sustainable Tarras.

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El trío original de "Jurassic Park" interpreta al unísono la famosa canción de los Beatles, un recuerdo íntimo que conmovió a los seguidores tras la pérdida del actor (Instagram/@brycedhoward)

Carrera y vida personal

Además de protagonizar la saga de “Jurassic Park”, Neill participó en películas como “The Hunt for Red October” y “The Piano”, así como en series de televisión como “The Tudors” y “Peaky Blinders”.

En el ámbito personal, el actor deja cuatro hijos. En 2014, se reencontró con su hijo Andrew, con quien no había tenido relación durante muchos años. Compartía otro hijo, Tim, con la actriz Lisa Harrow, su compañera en “Omen III”. Estuvo casado con Noriko Watanabe desde 1989 hasta 2017. Adoptó a la hija de Watanabe, Maiko, y juntos tuvieron otra hija, Elena.

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La familia comunicó que más adelante se informarán detalles sobre el homenaje privado, y pidió comprensión a los seguidores y la prensa mientras procesan la pérdida de Sam Neill.