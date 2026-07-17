Matt Damon explicó su postura ante los noviazgos de sus cuatro hijas: “Soy bastante amable”

Matt Damon habló sobre las relaciones sentimentales de sus hijas Alexia, Isabella, Gia y Stella (REUTERS)

Matt Damon abordó públicamente sus opiniones sobre las relaciones sentimentales de sus hijas durante la premiere en Nueva York de la película La Odisea, dirigida por Christopher Nolan.

En diálogo exclusivo con E! News, el actor estadounidense afirmó que adopta una postura comprensiva con quienes buscan salir con sus hijas: “Soy bastante amable”.

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Durante el evento, celebrado el 14 de julio, Damon asistió acompañado de su esposa, Luciana Barroso, y sus hijas Alexia, Isabella, Gia y Stella.

El actor explicó al citado medio que prefiere mantener una actitud receptiva con los pretendientes y destacó el criterio de sus hijas: “Tienen gustos maravillosos”.

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En tono relajado, también relató que, si la situación lo amerita, no descarta mostrarse más protector.

El actor dijo que mantiene una actitud comprensiva con los pretendientes de sus hijas y que confía en sus elecciones (REUTERS/Isabel Infantes)

Y mencionó la famosa advertencia de Sean Penn a un novio de su hija, pronunciada en The Graham Norton Show en 2015: “Lo que le hagas a ella, te lo haré yo a ti cuando regreses a casa”.

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Matt Damon consideró esa frase como una síntesis de sus propios sentimientos.

El artista de Hollywood remarcó que el ambiente familiar ha sido fundamental para el desarrollo de sus hijas, quienes, según sus palabras, han demostrado independencia y madurez al elegir a sus parejas. “Me siento afortunado de que mis hijas sean así”, expresó.

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En una entrevista con Entertainment Tonight, Damon reconoció que ver a sus hijas en la alfombra roja de La Odisea fue un momento especialmente emotivo para él, describiéndolo como un “verdadero momento paternal al borde de las lágrimas”.

El intérprete resaltó el crecimiento de sus hijas y admitió: “Todas están tan grandes. Tuve un verdadero momento paternal al borde de las lágrimas al verlas hoy”.

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"Me siento afortunado de que mis hijas sean así", sostuvo Damon en una reciente entrevista (REUTERS/Lauren Justice)

Durante la promoción de la película, Damon conversó con People sobre el impacto de su carrera en la vida familiar.

Señaló que los extensos periodos de rodaje lo mantuvieron lejos de casa, lo que implicó sacrificios para todos.

“Ellas también tuvieron que sacrificar mucho por esto. Yo estuve fuera durante bastante tiempo; ellas fueron a visitarme, pero fue mucho. Fue una película muy larga, un rodaje muy agotador, y estoy muy emocionado de que mis hijas puedan verla esta noche”, detalló.

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El vínculo entre Matt Damon y Luciana Barroso comenzó en 2003 en Miami, cuando el actor rodaba Stuck on You.

Según narró Luciana Barroso a Vogue Australia, el primer encuentro ocurrió en un bar, donde la fama de Damon generó una situación inesperada.

Matt Damon y Luciana Barroso, tras conocerse en un bar de Miami en 2003, se casaron en 2005 y desde entonces conforman una familia junto a sus cuatro hijas (REUTERS/Jeenah Moon)

Barroso contó que, ante la atención de los presentes, él se refugió tras la barra y terminó ayudando como bartender.

La pareja contrajo matrimonio en 2005.

Barroso, nacida en Argentina, tenía una hija de una relación anterior, Alexia, a quien Damon adoptó como propia.

Actualmente, la familia reside en Nueva York y mantiene una vida itinerante, en parte por los compromisos profesionales del actor.

La familia en Nueva York, pero mantiene una rutina itinerante por los compromisos del artista y acompaña sus viajes promocionales (Backgrid/The Grosby Group)

¿Quiénes son las hijas de Matt Damon?

La mayor de las hijas es Alexia Barroso, de 27 años. Hija de Luciana Barroso de una relación anterior, Damon la considera su hija desde que tenía siete años.

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Alexia forjó una carrera detrás de cámaras en la industria cinematográfica, participando en equipos de cámara y fotografía en películas como El último duelo e Incitadores.

La segunda hija, Isabella Damon, tiene 20 años. Aunque prefiere mantener un perfil bajo, Damon reveló a People que Isabella estudia en la Universidad de Nueva York y muestra un gran interés por la escritura, sin descartar que pueda incursionar en la industria.

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Gia Damon, de 17 años, es la tercera hija del matrimonio. Poco expuesta mediáticamente, la estrella de cine relató anécdotas familiares que reflejan la confianza y cercanía en la familia, como la ocasión en que Gia bromeó sobre una de sus poses en una alfombra roja.

La menor, Stella Damon, tiene 15 años. Su infancia transcurrió en distintas ciudades debido a los compromisos laborales de su padre, entre ellos una etapa en Irlanda, antes de que la familia regresara a Nueva York.

Matt Damon contó a People que Stella y sus hermanas disfrutan viajar y suelen acompañarlo en las giras promocionales, una costumbre que planean mantener durante la difusión internacional de La Odisea.

Matt Damon durante el rodaje de "La Odisea", proyecto en el que debió bajar más de 18 kilos para interpretar al guerrero griego Odiseo (Melinda Sue Gordon/Universal Pictures)

La nueva película, protagonizada por Damon, cuenta con la participación de Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o y Charlize Theron. Se estrena el 16 de julio y representa uno de los desafíos más exigentes en la carrera del actor.

Durante la producción, debió bajar más de 18 kilos para interpretar al guerrero griego Odiseo.