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La confesión de Brian Austin Green tras su divorcio con Megan Fox: la lección que cambió su manera de ver el amor

El actor contó que hizo terapia tras separarse y que ese proceso lo ayudó a identificar errores del pasado

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Megan Fox Brian Austin Green
Tras el fin de su matrimonio, el actor recurrió a la terapia para identificar los patrones que no quería repetir en su vida sentimental (Keystone/Zuma/Shutterstock)

El actor Brian Austin Green aseguró que el final de su matrimonio con Megan Fox transformó por completo su manera de entender las relaciones sentimentales. Seis años después de la separación de la actriz, el protagonista de Beverly Hills, 90210 explicó que el divorcio lo llevó a cuestionar los patrones que había repetido durante años y a descubrir que una amistad sólida resulta más importante que la atracción física para construir una relación duradera.

Durante su participación en el pódcast I Do, Part 2, Green reflexionó sobre su historia con Fox y los cambios en su perspectiva sentimental antes de comenzar su actual relación con la bailarina y coreógrafa Sharna Burgess, con quien está comprometido.

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Un romance que duró casi 15 años

Brian Austin Green y Megan Fox se conocieron en 2004 durante el rodaje de la serie Hope & Faith. Con el paso de los años su química dio origen a un romance. La pareja contrajo matrimonio en 2010 y tuvo tres hijos: Noah, Bodhi y Journey.

Aunque su relación atravesó distintas etapas, incluida una primera solicitud de divorcio presentada por Fox en 2015 y una posterior reconciliación, la actriz volvió a pedir el divorcio en noviembre de 2020. La separación se completó legalmente en 2021.

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Megan Fox
Green explicó que, durante años, priorizó la atracción física antes de construir un vínculo emocional con sus parejas. (Photo by Jesse Grant/WireImage)

Green ahora cree que su manera de iniciar las relaciones había influido en los problemas que enfrentó durante su matrimonio.

“Mi ex y yo estuvimos juntos casi 15 años”, recordó el actor. “Estuvimos casados casi 10 años y yo me guiaba por la atracción física”.

Según explicó, durante mucho tiempo creyó que ese era el punto de partida natural para una relación sentimental: “Primero me sentía físicamente atraído por alguien y luego construía una relación alrededor de eso”, afirmó.

Green reconoció que nunca imaginó divorciarse y que esa experiencia lo obligó a analizar su propio comportamiento. Convertido entonces en padre soltero, decidió buscar ayuda profesional para evitar repetir los mismos errores.

“Pasé por todo tipo de terapia y distintas cosas para descubrir realmente qué era lo que yo aportaba a una relación”, expresó en el podcast. “Quería descubrir qué era lo que yo llevaba a una relación que simplemente era tóxico, que no era bueno y que no ayudaba en absoluto a la relación”.

Green aseguró que el mayor aprendizaje de esa etapa fue comprender que una relación debe construirse primero sobre una amistad auténtica.

Megan Fox Brian Austin Green
Brian Austin Green aseguró que su divorcio con Megan Fox cambió por completo la forma en que entiende las relaciones de pareja.(Shutterstock)

“De verdad creo que primero necesitas ser amigo de alguien”, afirmó durante el pódcast.

El actor recordó que, cuando conoció a Sharna Burgess, ambos pasaban horas conversando y compartiendo desayunos antes de iniciar cualquier vínculo romántico.

“Al principio éramos amigos muy buenos, de una forma fácil y natural. Después nos dimos cuenta, al comenzar una relación física, de que funcionábamos muy bien juntos y entonces nació la relación”, explicó.

Para Green, esa diferencia resultó decisiva porque eliminó muchas de las inseguridades que suelen aparecer al comienzo de un romance.

“Cuando empiezas desde un lugar de conexión genuina con alguien, no estás tan preocupado por saber si esa persona realmente está interesada en ti, porque ambos ya se comunican de una manera muy transparente”, sostuvo. “Sharna y yo hablamos de nuestras mejores cualidades y de nuestras peores cualidades. Lo pusimos todo sobre la mesa. Para nosotros fue bastante evidente decir: ‘Oye, deberíamos seguir juntos. Parece que esto está funcionando’”.

El actor reveló que él y Sharna Burgess hablaron desde el principio sobre sus fortalezas y debilidades para construir una relación sólida (REUTERS/Aude Guerrucci)
El actor reveló que él y Sharna Burgess hablaron desde el principio sobre sus fortalezas y debilidades para construir una relación sólida (REUTERS/Aude Guerrucci)

A su juicio, cuando el vínculo depende únicamente de la atracción física, el desgaste es inevitable con el tiempo. “Eso solo va a durar hasta que llegue un momento en que digas: ‘No soporto a la otra persona’. Entonces deja de parecerte atractiva”.

Green y Burgess hicieron pública su relación a comienzos de 2021. Más tarde participaron juntos en Dancing with the Stars y, en 2022, dieron la bienvenida a su hijo Zane. La pareja se comprometió en 2023.

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