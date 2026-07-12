Johnny Galecki, recordado por "The Big Bang Theory", volverá a actuar tras siete años de ausencia (CBS)

Johnny Galecki volverá a actuar después de siete años de ausencia de los escenarios y las pantallas.

El actor de The Big Bang Theory interpretará al dramaturgo Tennessee Williams en la presentación teatral de Kowalski, una producción de la Lookingglass Theatre Company de Chicago con funciones del 19 de septiembre al 25 de octubre.

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La obra, escrita por Gregg Ostrin y dirigida por Colin Hanlon —conocido por su trabajo en Modern Family—, sitúa la acción en el Provincetown de 1947 e imagina el primer encuentro entre Williams y un joven Marlon Brando, una reunión que derivó en la creación de A Streetcar Named Desire (1951), película que le valió a Brando su primera nominación al Oscar y afirmó su reputación como exponente del método actoral.

“Los planetas se alinearon. La escritura de Gregg, la visión de Colin, y la sensación de que después de siete años de observar la vida en silencio, por fin tenía algo nuevo que aportar al trabajo”, declaró Galecki en un comunicado recogido por Variety.

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El actor interpretará a Tennessee Williams en "Kowalski", una producción de la Lookingglass Theatre Company (CBS)

“A eso se suma el privilegio de retratar a uno de mis héroes artísticos, y se volvió imposible decir que no”, completó.

El regreso tiene además un valor simbólico para el artista: Chicago es la ciudad donde dio sus primeros pasos en la industria.

“Honrado de volver al escenario y en mi ciudad junto al lago... donde comencé a trabajar, como uno de mis héroes literarios, Tennessee Williams”, escribió en su cuenta de Instagram, según recogió Parade.

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En esa misma publicación, Galecki se refirió a los años alejado de los focos: “He tenido la fortuna de pasar más tiempo viviendo que actuando. Resulta que para mí no son búsquedas separadas”, señaló.

Galecki afirmó que su regreso al teatro se conectó con una nueva etapa después de siete años alejado de los escenarios (CAMERA PRESS/Lumeimages)

Ostrin, por su parte, describió el eje temático de la pieza: “En el fondo, Kowalski trata sobre la colisión de talentos extraordinarios y el impacto que esos encuentros pueden tener en el arte y la cultura", afirmó en un comunicado.

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“Tennessee Williams y Marlon Brando ayudaron a redefinir el teatro estadounidense, y ha sido emocionante ver cómo el público conecta con esta historia”, añadió.

Galecki no es ajeno a las tablas: antes de su retiro, participó en la obra de Broadway The Little Dog Laughed, nominada al Tony Award.

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Entre sus créditos en pantalla figuran Roseanne (1992-2018), I Know What You Did Last Summer, Vanilla Sky, Hancock e In Time, además de roles de voz en American Dad, Family Guy y A Dog’s Journey.

El alejamiento de Johnny Galecki de Hollywood coincidió con el final de "The Big Bang Theory" y su mudanza de Los Ángeles a Nashville (CBS)

¿Por qué Galecki se alejó de Hollywood?

El distanciamiento de Johnny Galecki de la industria del entretenimiento coincidió con el final de The Big Bang Theory en 2019, año en que también se convirtió en padre por primera vez.

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Poco después, el actor tomó una decisión que lo apartó físicamente del centro de la industria: abandonó Los Ángeles tras tres décadas viviendo en la ciudad.

“Nunca me sentí muy angelino. Y lo intenté. Lo digo con tristeza, no con arrogancia. 30 años es mucho tiempo para vivir en una ciudad en la que no te sientes del todo cómodo”, confesó en una entrevista con Architectural Digest en febrero de 2024, su primera aparición pública relevante en casi cuatro años.

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Galecki adquirió en 2018 una propiedad de 30 acres a las afueras de Nashville, Tennessee, donde se instaló con su familia.

Está casado con Morgan Galecki, con quien tuvo una hija en 2024, y es padre de un hijo nacido en 2019 de su relación anterior con Alaina Meyer.

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Alaina Meyer, expareja de Johnny Galecki y madre de su hijo, nacido en noviembre de 2019 (REUTERS/Danny Moloshok)

La razón por la que concedió aquella entrevista a Architectural Digest fue su entusiasmo por la renovación de su vivienda a cargo del estudio de diseño de interiores Pierce & Ward.

“Creo que esta es la primera entrevista que he aceptado hacer en casi cuatro años, y es puramente porque estoy emocionado de hablar maravillas de Emily y Louisa”, declaró.

La posición económica del actor también influyó en su decisión de mantenerse al margen.

Durante las últimas temporadas de The Big Bang Theory, Galecki llegó a cobrar alrededor de un millón de dólares por episodio, cifra que, sumada a los ingresos por repeticiones del programa, le otorgó un margen financiero que hizo innecesaria la búsqueda urgente de nuevos proyectos.

Pese a su perfil bajo, el actor no estuvo del todo desvinculado del sector: en 2021 prestó su voz a cuatro episodios del podcast de Audible The Cinnamon Bear: A Holiday Adventure, y ese mismo año se incorporó como productor ejecutivo al desarrollo de una serie médica para ABC basada en la novela Catching Babies, de J.D. Kleinke.