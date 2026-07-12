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El hijo de Priscilla Presley, Navarone, responde a las críticas por pedir donaciones para abrir un negocio de pizzas

El músico lanzó una campaña en GoFundMe para poner en marcha un negocio de pizzas orgánicas en Los Ángeles

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Navarone Garibaldi explica por qué recurrió a GoFundMe para financiar su nuevo negocio. (Instagram)
Navarone Garibaldi explica por qué recurrió a GoFundMe para financiar su nuevo negocio. (Instagram)

Navarone Garibaldi, hijo de Priscilla Presley y del productor musical Marco Garibaldi, respondió a las críticas surgidas tras lanzar una campaña de financiamiento colectivo con el objetivo de reunir recursos para poner en marcha un negocio de pizzas orgánicas en Los Ángeles.

El músico, de 37 años, creó una página en GoFundMe el 10 de julio con la meta de recaudar 5 mil 500 dólares para adquirir un horno industrial para pizzas.

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De acuerdo con la descripción de la campaña, “siempre ha querido emprender su propio negocio, pero el marketing y la publicidad siempre se interponen en su camino” y su intención es vender pizzas orgánicas a precios accesibles desde la entrada de su vivienda, ubicada en Los Ángeles.

Tras la publicación de la iniciativa, diversos usuarios en redes sociales cuestionaron el uso de una plataforma de financiamiento colectivo para este proyecto.

Navarone Garibaldi tiene como objetivo recaudar 5,500 dólares para su negocio. (GoFundMe)
Navarone Garibaldi tiene como objetivo recaudar 5,500 dólares para su negocio. (GoFundMe)

Algunos comentarios también hicieron referencia a la posibilidad de que solicitara apoyo económico a su madre, Priscilla Presley, de 81 años.

A través de su cuenta de Instagram, Navarone Garibaldi respondió a esos señalamientos poco después de compartir el enlace de la campaña.

En su publicación explicó que cuenta con gastos personales y un presupuesto definido, motivo por el que decidió recurrir al financiamiento colectivo en lugar de solicitar apoyo familiar.

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“Los que odian, odiarán... y estoy seguro de que tendré que explicar esto muchas veces más a la gente ignorante que piensa que debería ‘preguntarle a mi madre’ o que tengo dinero. Sí, también tengo muchas facturas, también tengo un presupuesto”. expresó.

Navarone Garibaldi respondió a quienes lo criticaron por pedir donaciones. (Instagram)
Navarone Garibaldi respondió a quienes lo criticaron por pedir donaciones. (Instagram)

Posteriormente, en declaraciones al medio TMZ, señaló que su madre conoce el proyecto y manifestó que está de acuerdo con la idea, aunque indicó que no considera adecuado pedirle dinero para cada iniciativa que desea emprender.

“Le encanta la idea, pero no puedo pedirle dinero para cada capricho que se me ocurre, o nos quedaríamos sin dinero”, declaró al medio.

En otra publicación en Instagram, Garibaldi explicó algunos de los motivos por los que decidió abrir la campaña de recaudación.

Indicó que suele realizar donaciones, mencionó que vive con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y señaló que acostumbra desarrollar diferentes proyectos al mismo tiempo.

Navarone Garibaldi aseguró que vive con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. (Instagram)
Navarone Garibaldi aseguró que vive con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. (Instagram)

Asimismo, afirmó que destinar todos sus recursos a cada nueva idea de negocio no sería una decisión viable desde el punto de vista financiero. Según explicó, el financiamiento colectivo le permite cubrir únicamente la parte del costo del horno que supera su presupuesto.

Navarone Garibaldi también aclaró que no espera recibir aportaciones de personas que no puedan realizarlas. Como parte de la campaña, informó que quienes decidan contribuir recibirán pizzas gratuitas cuando visiten el negocio en Los Ángeles y que él mismo invertirá parte de su propio dinero para completar la compra del equipo.

En varias historias publicadas en Instagram, el músico reiteró que el horno industrial representa una inversión considerable y explicó que mantiene un registro de las personas que han realizado donaciones. Agregó que quienes participen en la campaña podrán acceder a pizzas gratuitas de por vida cuando se encuentren en la ciudad.

Navarone también compartió sus respuestas a varios críticos que le escribieron directamente en sus historias de Instagram.

Navarone Garibaldi respondió a sus detractores en Instagram. (Instagram)
Navarone Garibaldi respondió a sus detractores en Instagram. (Instagram)

Una persona, que calificó a Navarone de “sumamente privilegiado” y dijo que “en realidad nunca había trabajado por nada en su vida”, le aconsejó al artista musical que ahorrara dinero “como lo hace la mayoría de la gente normal”.

En respuesta, Navarone escribió: “En realidad, no es así como se hacen las cosas. ¿Crees que todos los restaurantes los inicia una sola persona? Requieren inversores. Obviamente, no tienes experiencia empresarial, así que probablemente no deberías involucrarte”.

Y añadió: “También he actuado en varias películas y he recorrido el país con una banda de rock. Lamento que mis trabajos sean más divertidos que los tuyos”.

El 11 de julio, Garibaldi compartió un video en sus historias de Instagram en el que aseguró que la calidad de sus pizzas será el principal argumento para presentar su iniciativa al público.

Navarone Garibaldi aseguró que la calidad de sus pizzas será el éxito de su negocio.
Navarone Garibaldi aseguró que la calidad de sus pizzas será el éxito de su negocio.

En esa actualización expresó su confianza en que, una vez que prepare las primeras pizzas con el nuevo horno, quienes tienen dudas sobre el proyecto podrán conocer el resultado.

Un día después publicó nuevas capturas de pantalla con algunas de las donaciones recibidas a través de GoFundMe.

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