Shia LaBeouf encara a una presunta acosadora en la calle: “Estás asustando a los míos”

La mujer que publicó el video tiene una cuenta de Instagram en la que llama "esposo" al actor.

Un video protagonizado por Shia LaBeouf se volvió viral en redes sociales después de mostrar al actor enfrentando a una mujer que tendría antecedentes de presunto acoso. La grabación, publicada el 13 de julio en Instagram, muestra al intérprete acercándose al vehículo de la mujer para pedirle, en tono calmado, que deje de contactarlo.

Las imágenes fueron difundidas por una usuaria identificada como Alyssa Couture, quien administra la cuenta @hfcampaign. De acuerdo con BroBible, la mujer ha publicado durante meses cientos de videos dirigidos al actor y, en algunos de ellos, se refiere a él como su “esposo”.

PUBLICIDAD

En el video, grabado desde el asiento del conductor del automóvil, LaBeouf se acerca a la ventanilla para hacer un pedido enfático: “Dios te bendiga. Déjame en paz. Hola, ¿cómo estás? Oye, estás asustando a mi papá, estás asustando a los míos. ¿Escuchas lo que te digo? Dios te bendiga. Déjame en paz”.

En la descripción del video, Couture se defendió asegurando que “no estaba cerca de la casa de este hombre”.

La conversación se volvió viral en redes sociales después de que la propia mujer difundiera las imágenes desde su cuenta de Instagram.(Captura de video)

¿Quién sería la mujer?

La cuenta de Instagram de Couture supera las 5.000 publicaciones y contiene cientos de videos en los que inicia sus mensajes con un saludo dirigido a LaBeouf: “Hi Shia” (“Hola, Shia”). Según BroBible, la mujer publica contenido dirigido al actor desde al menos diciembre de 2025. En varias ocasiones lo llama “mi esposo Shia LaBeouf” o escribe mensajes en los que asegura extrañarlo y amarlo.

PUBLICIDAD

Por otro lado, la mujer también afirma sufrir de algunas enfermedades y afecciones médicas según una campaña de recaudación que abrió en GoFundMe. Entre ellas menciona “esquizofrenia, enfermedad cardíaca, escoliosis, trastorno por estrés postraumático”. Coutur además dice que sufrió un accidente cerebrovascular, una lesión cerebral traumática y episodios de tortura. Sus declaraciones no han verificarse de manera independiente.

La cuenta desde la que se publicó el video reúne miles de publicaciones dedicadas al actor, según reportes de medios estadounidenses.(Captura de video)

A pesar de los antecedentes digitales que tendría Couture, no hay documentos judiciales o una denuncia formal en su contra por acoso. Hasta el momento, tampoco hay declaraciones oficiales de LaBeouf o sus representantes.

PUBLICIDAD

El episodio ocurre pocos meses después de que LaBeouf enfrentara un proceso judicial en Nueva Orleans por un altercado ocurrido durante las celebraciones de Mardi Gras en febrero de 2026.

Shia LaBeouf se acercó al vehículo de una mujer para pedirle que dejara de contactarlo (Captura de video)

El actor de Transformers se declaró culpable de cargos menores de agresión tras ser acusado de golpear a tres hombres en un bar de la ciudad. Como parte del acuerdo judicial, recibió una condena de dos años de libertad condicional, tratamiento por abuso de alcohol, capacitación en manejo de la ira y un curso de sensibilización. Si incumple las condiciones impuestas por el tribunal, podría enfrentar una pena de seis meses de cárcel.

PUBLICIDAD

Tras la audiencia, su abogada, Sarah Chervinsky, aseguró que el intérprete esperaba “centrarse en su familia, su trabajo y nuevos proyectos creativos”, mientras que la fiscalía destacó que el acuerdo imponía “consecuencias legales significativas y condiciones exigibles” para el futuro