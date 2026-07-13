Sam Neill: esta es la fortuna que el actor dejó al momento de su muerte

Sam Neill acumuló un patrimonio estimado de entre 18 y 20 millones de dólares tras más de cinco décadas en la industria del entretenimiento (Richard Shotwell/Invision/AP)

Sam Neill acumuló una fortuna a lo largo de más de cinco décadas de carrera en la industria del entretenimiento.

El actor, nacido en Omagh, Irlanda del Norte, y criado en Nueva Zelanda, murió el 13 de julio de 2026 en Sídney, Australia, a los 78 años, de forma repentina, pese a mantenerse libre de cáncer tras superar un linfoma T angioinmunoblástico en estadio tres.

PUBLICIDAD

Los ingresos de Neill provinieron de un abanico diverso de actividades: actuación en cine y televisión, doblaje de voz, producción, dirección, ventas de libros y, de forma estructural en la segunda mitad de su carrera, su viñedo Two Paddocks, en la región de Central Otago, Nueva Zelanda.

Fundado en 1993 con parte de las ganancias de Jurassic Park, el proyecto vitícola creció hasta abarcar 30 acres distribuidos en tres sitios separados, con una producción anual de aproximadamente 6.000 cajas de pinot noir.

PUBLICIDAD

Durante la previa al Super Bowl, Xfinity presentó un anuncio especial de Jurassic Park en el que el parque de dinosaurios funciona sin incidentes gracias a la tecnología de la compañía.

El vino se comercializa a entre 40 y 70 dólares la botella en mercados internacionales, con ingresos anuales totales estimados entre 1,5 y 2,5 millones de dólares. El valor del activo inmobiliario del viñedo se calcula en torno a los 5 millones de dólares solo por la tierra.

Neill escribía personalmente las etiquetas de sus vinos y publicaba notas de cata en redes sociales. En múltiples ocasiones declaró que Two Paddocks era el proyecto por el que quería ser recordado tanto como por Jurassic Park o cualquier otra película.

PUBLICIDAD

El viñedo estaba previsto en su planificación patrimonial para pasar a sus hijos en lugar de ser vendido.

La fortuna del actor provino de la actuación, el doblaje, la producción, la dirección, los libros y el viñedo Two Paddocks en Nueva Zelanda (Europa Press)

El pico de sus ingresos cinematográficos se produjo en la década de 1990. Por Jurassic Park cobró aproximadamente 1,5 millones de dólares, más una participación en los beneficios brutos que, dado que la película recaudó más de 1.000 millones de dólares en todo el mundo, le reportó entre 5 y 7 millones adicionales a lo largo de su explotación teatral y en video doméstico.

PUBLICIDAD

Por Jurassic Park III (2001) recibió 4 millones de dólares, el mayor cheque individual de su carrera hasta ese momento.

"Jurassic Park" marcó el pico comercial de Neill, quien cobró unos 1,5 millones de dólares más una participación que le reportó entre 5 y 7 millones adicionales (Snap/Shutterstock)

Por Jurassic World Dominion (2022), su tercera aparición como el Dr. Alan Grant, cobró aproximadamente 5 millones de dólares, la cifra más alta de su trayectoria.

PUBLICIDAD

Sus memorias de 2022, Did I Ever Tell You This?, escritas durante su recuperación del linfoma, se convirtieron en un éxito de ventas en Nueva Zelanda y Australia, y añadió una fuente adicional de ingresos a su patrimonio.

La cifra de su fortuna se asienta en 20 millones de dólares, según lo que manejan diversas publicaciones especializadas.

Sin embargo, el portal Celebrity Net Worth la sitúa en 18 millones, con la advertencia de que se trata de estimaciones construidas a partir de información pública y no de registros financieros auditados.

PUBLICIDAD

Por tanto, se puede hablar de un patrimonio total de entre 18 y 20 millones de dólares.

"Jurassic World Dominion" le pagó a Sam Neill unos 5 millones de dólares por volver como el doctor Alan Grant, la cifra más alta de su carrera (Universal Pictures)

Las películas más taquilleras de Sam Neill

La trayectoria comercial de Sam Neill en la pantalla grande estuvo dominada por franquicias de gran escala, aunque el actor también acumuló créditos en producciones de presupuesto medio que afianzaron su reputación como intérprete versátil.

PUBLICIDAD

Jurassic Park (1993) es su mayor logro en taquilla. Con un presupuesto de 63 millones de dólares, la película de Steven Spielberg recaudó inicialmente unos 914 millones de dólares en todo el mundo, superando a E.T. como la película más taquillera de la historia en ese momento.

Con los reestrenos posteriores, su recaudación acumulada supera los 1.100 millones de dólares. La cinta tiene un 91% de aprobación en Rotten Tomatoes.

PUBLICIDAD

Jurassic World Dominion (2022) ocupa el segundo lugar en su historial comercial. La película reunió por primera vez desde el original al trío formado por Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum, y recaudó más de 1.004 millones de dólares con un presupuesto de entre 185 y 265 millones.

Fue la tercera película más taquillera de 2022, aunque su recepción crítica fue la más baja de la franquicia, con un 29% en Rotten Tomatoes.

Sam Neill, caracterizado como Odín en "Thor: Ragnarok" (2017), película que recaudó 855 millones de dólares en todo el mundo (Marvel Studios)

Thor: Ragnarok (2017) y Thor: Love and Thunder (2022) completan el cuadro de sus mayores éxitos comerciales, gracias a sus apariciones como el actor asgardiano que interpreta a Odín. La primera recaudó 855 millones de dólares con un 93% en Rotten Tomatoes; la segunda, 760,9 millones con un 64%.

En ambos casos, su participación fue breve y su compensación no fue revelada públicamente.

Jurassic Park III (2001), con un presupuesto de 93 millones de dólares, recaudó 368,8 millones en todo el mundo.