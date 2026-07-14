Los interrogantes que sembró la designación del árbitro Ismail Elfath para Argentina-Inglaterra

El árbitro Ismail Elfath, antes del segundo tiempo del encuentro entre Brasil y Noruega (REUTERS/John Sibley)

La designación del estadounidense Ismail Elfath para conducir la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra no constituye una designación más dentro del calendario arbitral. Representa, probablemente, una de las decisiones que mayor debate técnico genera en esta Copa del Mundo. Las semifinales son el escalón más alto del arbitraje internacional antes de una final. No son partidos para continuar evaluando perfiles ni para determinar si un árbitro está preparado para afrontar la máxima exigencia. Son encuentros reservados para quienes ya demostraron, de manera sostenida, su capacidad para controlar partidos donde la presión deportiva, emocional, táctica y mediática alcanza su punto máximo.

Precisamente allí aparece el primer gran interrogante. Elfath llega a esta instancia luego de haber dirigido tres encuentros en el Mundial 2026, con un balance disciplinario de ocho tarjetas amarillas y una expulsión. Sin embargo, el análisis de un árbitro no puede reducirse a las estadísticas. El verdadero examen comienza cuando el partido deja de ser una simple aplicación del reglamento para transformarse en un permanente desafío de conducción. Su actuación en el duelo entre España y Uruguay dejó expuesta la principal vulnerabilidad de su perfil arbitral. Cuando la intensidad física y emocional aumenta, su modelo de conducción comienza a perder eficacia. La demora para establecer una línea disciplinaria firme, el exceso de diálogo preventivo y la permisividad frente a infracciones reiteradas terminan debilitando progresivamente su autoridad, permitiendo que sea el propio partido quien marque el ritmo del arbitraje.

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En el fútbol moderno existe un principio que jamás pierde vigencia: el control del juego no se recupera; se construye desde el primer minuto. Cuando esa construcción comienza con excesiva tolerancia, el margen de maniobra se reduce y la autoridad arbitral empieza a deteriorarse. Su historial refleja un perfil disciplinario moderadamente estricto. Registra un promedio de 3,68 tarjetas amarillas, 0,25 expulsiones y 0,33 penales sancionados por partido. Durante la temporada 2026 esos registros crecieron hasta ubicarse entre las cuatro y cuatro tarjetas y media por encuentro. No obstante, desde una mirada técnica, el principal interrogante no radica en la cantidad de sanciones disciplinarias, sino en el momento en que esas decisiones aparecen. En varias oportunidades llegaron cuando el partido ya había incrementado significativamente su temperatura competitiva.

Otro aspecto que merece análisis es su condición física. Aunque cumple con las exigencias establecidas por FIFA, su contextura corporal —alta, robusta y de importante masa muscular— condiciona naturalmente la explosividad necesaria para sostener partidos de transiciones permanentes. En el arbitraje moderno no alcanza con recorrer kilómetros; resulta indispensable llegar con velocidad, el equilibrio y el mejor ángulo de visión a cada acción decisiva. Para este compromiso estará acompañado por sus habituales asistentes, Corey Parker y Kyle Atkins, quienes integran desde hace años su equipo arbitral y conocen perfectamente su metodología de conducción. Ambos deberán desempeñar un papel fundamental para complementar la lectura táctica del encuentro.

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Como cuarto árbitro fue designado el italiano Maurizio Mariani, uno de los jueces de mayor experiencia del fútbol europeo, aportando jerarquía y respaldo en el control administrativo del partido. El dispositivo arbitral se completa con un experimentado equipo de videoarbitraje. El italiano Marco Di Bello será el responsable del VAR, acompañado por el chileno Juan Lara como AVAR y la nicaragüense Tatiana Guzmán como SVAR. En un partido de semejante trascendencia, la coordinación entre el árbitro de campo y la cabina VAR será determinante para sostener la credibilidad de las decisiones y garantizar una aplicación rigurosa de los protocolos tecnológicos.

Pero el verdadero debate trasciende la figura de Elfath. La decisión adoptada por la Comisión de Árbitros de la FIFA, presidida por Pierluigi Collina, vuelve a instalar una pregunta que merece una profunda reflexión. Para una semifinal de la Copa del Mundo fue elegido un árbitro cuya experiencia cotidiana se desarrolla en una competición que, si bien ha evolucionado significativamente, no presenta de manera permanente el mismo nivel de intensidad, presión ambiental, velocidad táctica y exposición mediática que caracterizan a las principales ligas de Europa o Sudamérica.

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No se trata de cuestionar la capacidad profesional de Ismail Elfath ni de desmerecer el crecimiento de su competición. El análisis es exclusivamente técnico. El fútbol mundial dispone de árbitros con una extensa trayectoria dirigiendo finales continentales y clásicos de máxima rivalidad, escenarios que representan una preparación mucho más cercana a las exigencias que plantea una semifinal mundialista. Por esa razón, la designación abre un debate inevitable sobre el criterio utilizado por la Comisión de Árbitros.

La sensación que deja es que la FIFA asumió un riesgo innecesario en una instancia donde la experiencia demostrada, la personalidad y la capacidad para administrar partidos de máxima tensión deberían constituir los factores determinantes de toda designación. Las semifinales de una Copa del Mundo no son el lugar donde un árbitro debe demostrar que está preparado para la élite. Son el escenario reservado para quienes ya lo demostraron. La respuesta definitiva llegará cuando la pelota comience a rodar. Pero la designación ya instaló una discusión que seguramente permanecerá mucho después del pitazo final: ¿la Comisión de Árbitros priorizó el mérito técnico acumulado o eligió un perfil cuya principal prueba todavía está por rendirse?

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