Uber está en negociaciones avanzadas para comprar la alemana Delivery Hero, dueña en Argentina de Pedidos Ya

PedidosYa opera en Argentina y otros países de la región

Uber Technologies mantiene negociaciones avanzadas para comprar la empresa alemana de reparto de comida Delivery Hero, una operación que permitiría al gigante del transporte por aplicación competir con mayor fuerza contra su rival DoorDash fuera de Estados Unidos.

Delivery Hero, con sede en Berlín, confirmó este martes que mantiene conversaciones avanzadas con Uber sobre una posible adquisición. “Delivery Hero no comenta las especulaciones sobre el precio de la oferta”, dijo un breve comunicado

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Uber ha discutido una posible oferta de alrededor de €40 por acción por el grupo alemán, según personas con conocimiento del asunto. Ese precio valoraría a Delivery Hero en más de €12.000 millones (US$13.700 millones), de acuerdo con datos recopilados por Bloomberg. En Argentina, la alamana es duela de Pedidos Ya, una de las principales empresas de delivery de comida y otros artículos del mercado. También es dueña de Glovo, una marca que tuvo presencia en el país hasta 2020 y que ahora solo funciona en Asia, y de otras como Foody, Efood y FoodPanda.

Uber Eats, la división delivery del gigante global de transporte por aplicaciones

Las conversaciones siguen en curso y los detalles de una eventual oferta aún podrían cambiar, dijeron las fuentes, que solicitaron no ser identificadas porque la información es privada. Representantes de Uber y Delivery Hero declinaron comentar sobre el precio.

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Las acciones de Delivery Hero llegaron a subir hasta un 6,8% el martes. El título cerró en 39,10 euros en Fráncfort, lo que otorgó a la empresa una capitalización bursátil de 11.900 millones de euros. Uber ya posee una participación del 24,99% en Delivery Hero, además de derivados que elevan su exposición total a cerca del 36,8 por ciento.

“Los inversionistas apostaban a que sería necesario un precio mayor para concretar la operación.” La firma de inversión en internet Prosus NV, con sede en Ámsterdam, también mantiene una participación relevante en Delivery Hero.

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Niklas Östberg, fundador de Deluvery Hero (photographer: Krisztian Bocsi/Bloomberg)

Es probable que cualquier acuerdo enfrente un exhaustivo escrutinio por parte de los reguladores antimonopolio a nivel mundial. Delivery Hero tiene presencia en más de 60 mercados y tanto la compañía como Uber coinciden en parte de sus operaciones en Europa y Medio Oriente.

Uber, con sede en San Francisco, ha impulsado adquisiciones en el extranjero para fortalecer su posición internacional, mientras rivales como DoorDash avanzan con una estrategia similar. La presencia global de Delivery Hero permitiría a Uber obtener una posición más sólida en mercados donde actualmente está rezagada frente a Wolt, la unidad europea de DoorDash.

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Delivery Hero lleva a cabo una revisión estratégica tras la presión de accionistas como Aspex Management, el fondo de cobertura que logró desplazar al fundador Niklas Östberg y que ha promovido la venta de más activos.

El headquarters de Delivery Hero en Berlín (Krisztian Bocsi/Bloomberg)

La operación se produce en un contexto de consolidación global del sector de reparto de comida, impulsada por el menor crecimiento y la intensa competencia. “Varios competidores europeos de Delivery Hero han sido objeto de adquisiciones.” El año pasado, DoorDash acordó la compra de la británica Deliveroo Plc, mientras que Prosus adquirió Just Eat Takeaway.com NV.

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Otros potenciales compradores también han analizado a Delivery Hero o algunos de sus activos. Según personas con conocimiento del asunto, DoorDash y la startup saudita de entregas rápidas Ninja han manifestado por separado interés en parte o en la totalidad del negocio de Delivery Hero en Medio Oriente.

El negocio de reparto de comida registró un fuerte auge durante los confinamientos por la pandemia de covid-19, lo que impulsó una rápida expansión e inversiones. Sin embargo, el crecimiento se desaceleró de forma significativa con la reapertura de restaurantes y supermercados.

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Al mismo tiempo, el mayor escrutinio regulatorio sobre los trabajadores de plataformas digitales, considerados contratistas independientes sin las mismas protecciones que los empleados de tiempo completo, también ha incrementado los costos laborales.

Con información de Bloomberg