Daveigh Chase, actriz de “El Aro”, dejó una herencia de seis cifras pese a morir en situación de calle

El expediente judicial sobre Daveigh Chase no registra bienes inmuebles y fijó una audiencia de sucesión para el 12 de agosto (Captura de video/Giulio Marcocchi/Sipa Press)

Daveigh Chase, la actriz que prestó su voz a Lilo en Lilo & Stitch y encarnó a Samara Morgan en El Aro, dejó un patrimonio de seis cifras, a pesar de que vivía sin hogar en el centro de Los Ángeles. La revelación proviene de documentos de sucesión presentados ante un tribunal californiano.

La madre de la estrella, Cathy Chase, solicitó el 8 de julio al Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles que la designara administradora del patrimonio de su hija.

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En los documentos, Cathy especificó que Daveigh dejó 400.000 dólares en bienes personales, pero “ningún bien inmueble”, según consta en los registros obtenidos por Us Weekly. La audiencia de sucesión quedó fijada para el 12 de agosto.

Su padre, John Schwallier, figura en la documentación legal como posible “descendiente del patrimonio”. Cathy indicó en el escrito que Schwallier “mantiene propiedades en Las Vegas“, aunque precisó que en la actualidad residiría en una dirección desconocida en Filipinas.

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El tribunal también impuso restricciones sobre el uso de los fondos. “No debe gastar ningún dinero del patrimonio a menos que haya recibido permiso del tribunal o haya sido asesorada por un abogado”, señala uno de los documentos firmados por Cathy el 7 de julio y obtenido por Us Weekly.

La actriz dejó un patrimonio de 400.000 dólares, según documentos de sucesión presentados ante un tribunal de California (Instagram)

El exmánager de la actriz, John Ryan, quien la representó por más de una década, afirmó ante The New York Post que Daveigh tenía “millones” en cheques de regalías sin cobrar al momento de su muerte, y que contaba con una cuenta fiduciaria en el Sindicato de Actores de Pantalla (SAG, por sus siglas en inglés) para cubrir sus gastos.

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Ryan hizo estas declaraciones para desalentar donaciones a una campaña de recaudación en GoFundMe creada por Roy Hernandez, quien se identificó como pareja de Chase.

“Daveigh era la luz más dulce y brillante de Hollywood. No puedo creer que esto sea real”, dijo Ryan al mismo medio.

Antes de su muerte, Ryan y la hermanastra de Daveigh, Gaia Brown, habían contratado a un investigador privado en 2025 para localizarla. Lograron contactarla por teléfono, pero ella volvió a desaparecer. “Estábamos tan cerca de encontrarla”, lamentó.

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La campaña de GoFundMe sobre Chase describió que la artista vivió sin hogar en el centro de Los Ángeles en sus últimos años (GoFundMe)

En la campaña de GoFundMe, Hernandez describió la vida de la actriz en sus últimos años. “Tras una infancia difícil y una dolorosa ruptura con su familia, Daveigh sufrió acoso y luchó por encontrar seguridad y felicidad en el centro de Los Ángeles”, escribió en la plataforma.

Y agregó: “Cuando nos conocimos, le prometí protegerla y darle el amor y el consuelo que merecía. Juntos, encontramos momentos de felicidad y esperanza”.

La amiga de infancia de la artista, Amy Castle, quien la conoció entre los 9 y los 16 años, expresó ante Us Weekly su convicción de que el desenlace pudo haberse evitado.

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“Es triste y es trágico, pero tampoco tenía que haber sido así”, afirmó. Castle añadió que Daveigh Chase “simplemente no tuvo el apoyo” que necesitaba en sus últimos años, y señaló que el consumo de sustancias pudo haber sido un mecanismo para sobrellevar experiencias no procesadas.

La Oficina del Forense del Condado de Los Ángeles determinó que Daveigh Chase murió por SIDA y clasificó el caso como muerte natural (DreamWorks Pictures)

¿De qué murió Daveigh Chase?

La Oficina del Forense del Condado de Los Ángeles determinó que la causa primaria de muerte de Daveigh Chase fue el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA).

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El informe clasificó el deceso como muerte natural y registró el consumo crónico de múltiples sustancias como factor contribuyente.

La actriz falleció el 17 de junio en Los Ángeles a los 35 años. Hernandez había adelantado a TMZ una versión preliminar distinta: dijo que Daveigh padecía meningitis y una infección en la sangre que derivó en sepsis. El reporte forense oficial no coincidió con esa descripción.

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John Schwallier, padre de Daveigh, declaró al The New York Times que su hija había vivido en situación de calle y enfrentó problemas con el consumo de drogas desde los 13 años, y que había perdido el contacto con ella hacía varios años.

La actriz inició su carrera artística en la infancia. Alcanzó reconocimiento internacional en 2002 con el doble lanzamiento de Lilo & Stitch —donde prestó su voz a la protagonista— y El Aro, en la que interpretó a la perturbadora Samara Morgan.

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Daveigh Chase junto al elenco de "Big Love", la serie de HBO en la que interpretó a Rhonda Volmer, una adolescente presentada como esposa infantil en una comunidad fundamentalista ficticia (REUTERS/Mario Anzuoni)

También participó en Donnie Darko y prestó su voz en la película animada El viaje de Chihiro, de Studio Ghibli. En televisión, integró el elenco de la serie de HBO Big Love. Sus últimas apariciones en cine se registraron en 2016, con Jack Goes Home y American Romance.