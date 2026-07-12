Entretenimiento

Robert Pattinson no reconoció a Zendaya durante el rodaje de “La Odisea”

La anécdota salió a la luz durante la premiere mundial, en medio de la expectativa por una superproducción que desafía lo habitual tanto por su despliegue técnico como por la convivencia de actores de renombre en escenarios reales y exigentes

Guardar
Google icon
La producción, filmada con cámaras IMAX, lleva la saga de Homero a la pantalla. (Universal Pictures)

Robert Pattinson no reconoció a Zendaya en el set de La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan que llegará a los cines el 17 de julio de 2026 con las primeras críticas especializadas apuntando a una obra de ambición técnica sin precedentes en el cine de gran formato.

El actor confesó la anécdota a PEOPLE durante la premiere mundial celebrada el 6 de julio en Londres. “No sabía que ella estaba en el set el día en que filmaba”, dijo Pattinson al medio. La distancia entre ambos durante el rodaje fue tal que ni siquiera llegaron a saludarse. “Estábamos muy lejos el uno del otro y ni siquiera la reconocí; ni siquiera la saludé”, añadió.

PUBLICIDAD

Pattinson interpreta a Antínoo en la producción, mientras que Zendaya encarna a Atenea. El protagonista de la historia es Matt Damon, quien da vida a Odiseo, rey de Ítaca, en su travesía de regreso tras la Guerra de Troya. El camino incluye el enfrentamiento con Polifemo, las sirenas y Circe, entre otros obstáculos, antes de reunirse con Penélope y Telémaco.

El reparto reúne, además a Anne Hathaway, Tom Holland, Lupita Nyong’o, Samantha Morton, Charlize Theron, Jon Bernthal, John Leguizamo, Elliot Page, Himesh Patel, Mia Goth, Benny Safdie y Corey Hawkins. Según PEOPLE, la película es la primera producción filmada por completo con cámaras IMAX de nueva generación y fue rodada íntegramente en película de 70 milímetros, con un uso de más de 600 kilómetros de material IMAX.

PUBLICIDAD

La Odisea
Robert Pattinson contó que no reconoció a Zendaya durante el rodaje de La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan - (Universal Pictures)

De qué trata La Odisea

La película adapta el poema épico de Homero y sigue a Odiseo durante los diez años que transcurren entre su partida de Troya y su regreso a Ítaca. El viaje, narrado de forma no cronológica según confirmó Nolan, sobre el mundo mítico de dioses, monstruos y fenómenos sobrenaturales que el director se propuso retratar.

Tras escapar de Troya, Odiseo y su tripulación enfrentan una serie de pruebas que los desvían del camino a casa. Entre ellas, el encuentro con Polifemo, el cíclope hijo de Poseidón, cuyo diseño Nolan inspiró en el cuadro Saturno devorando a su hijo de Francisco Goya y dio vida a través de marionetas, animatrónica y la actuación física del actor Bill Irwin. Más adelante, la bruja Circe transforma a los marineros en cerdos, las sirenas amenazan con arrastrar la nave al fondo del mar y la ninfa Calipso, interpretada por Charlize Theron, retiene a Odiseo durante siete años tras ofrecerle la inmortalidad.

Mientras tanto, en Ítaca, Penélope —encarnada por Anne Hathaway— resiste las presiones de cientos de pretendientes que buscan su mano, entre ellos Antínoo, el personaje de Pattinson. Telémaco, interpretado por Tom Holland, aguarda el regreso de su padre. Atenea, la diosa que da vida a Zendaya, intercede ante Zeus para que Odiseo pueda volver a casa.

La Odisea (Captura de tráiler oficial)
Matt Damon interpreta a Odiseo, rey de Ítaca, en una adaptación del poema de Homero sobre el regreso tras la Guerra de Troya - (Captura de tráiler oficial)

Nolan optó por un enfoque alejado de los convencionalismos del péplum clásico: diálogos en lenguaje coloquial, acentos americanos y una banda sonora de Ludwig Göransson construida con instrumentos de bronce, aulós y lira. “Es la historia de aventuras definitiva”, afirmó el director en una entrevista con The Associated Press. Para darle veracidad al relato, la producción utilizó barcos reales en mares abiertos, entre ellos el Draken, una reconstrucción de un navío vikingo de mil años de antigüedad adaptado a la era micénica.

El rodaje de 91 días abarcó seis países y seis meses de trabajo. Troya se construyó en Marruecos, la cueva del Cíclope se encontró en las colinas de Grecia, las arenas negras de Islandia representaron el Hades y la isla de Favignana, cerca de Sicilia, hizo las veces de Ítaca. Para llegar al set principal, actores y equipo técnico subían a pie durante 45 minutos hasta un castillo del siglo XV a 314 metros de altura.

Matt Damon en "La Odisea"
El rodaje de La Odisea duró 91 días, abarcó seis países y utilizó locaciones en Marruecos, Grecia, Islandia y Sicilia -

Primeras críticas muy favorables

Las primeras reseñas difundidas antes del estreno llegaron con elogios unánimes. Tras la premiere en Londres, periodistas especializados elogiaron la fotografía IMAX, la música de Göransson y las actuaciones del trío protagonista.

El presupuesto de la producción rondó los 250 millones de dólares. La expectativa comercial fue tal que IMAX y Universal Pictures pusieron a la venta entradas para funciones especiales un año antes del lanzamiento, y varias proyecciones en IMAX 70 mm agotaron localidades en pocas horas. Las proyecciones apuntan a una recaudación de hasta 120 millones de dólares en el fin de semana de apertura, lo que sería el mejor debut de Nolan en una película fuera de una franquicia.

La coincidencia entre Pattinson y Zendaya en 2026 no se limita a La Odisea. Ambos ya compartieron pantalla en The Drama, estrenada en abril, y volverán a coincidir en Dune: Part Three, prevista para el 18 de diciembre. Zendaya también aparecerá en Spider-Man: Brand New Day, con estreno el 31 de julio, mientras que Pattinson tiene en camino Primetime, Here Comes the Flood y The Batman: Part II.

Temas Relacionados

Robert PattinsonZendayaLa OdiseaThe OdysseyLondresCine ContemporáneoMitología GriegaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mick Jagger habla del costo psicológico de ser una estrella mundial: “Tu estado mental queda permanentemente dañado”

El líder de The Rolling Stones reconoció que décadas de fama pueden alejarlo de la vida real y que debe esforzarse para mantener los pies en la tierra

Mick Jagger habla del costo psicológico de ser una estrella mundial: “Tu estado mental queda permanentemente dañado”

Las críticas a ‘La Odisea’ no preocupan a Christopher Nolan: “Recuerda que pasé 10 años lidiando con Batman”

El director afirmó que la experiencia con el Caballero Oscuro le enseñó a no dejarse influir por las reacciones previas al estreno

Las críticas a ‘La Odisea’ no preocupan a Christopher Nolan: “Recuerda que pasé 10 años lidiando con Batman”

La revelación de Maya Hawke: “Le doy mucho crédito a la película original de ‘Los juegos del hambre’ por inspirarme a querer ser actriz”

La actriz, reconocida por su trabajo en cine y televisión, repasa cómo la saga influyó en su rumbo artístico, mientras se prepara para estrenarse en la precuela “Sunrise on the Reaping”

La revelación de Maya Hawke: “Le doy mucho crédito a la película original de ‘Los juegos del hambre’ por inspirarme a querer ser actriz”

Quién era Kauana Bilhar, la influencer brasileña que cayó desde el piso 27 de un edificio en Dubái

La creadora de contenido murió a los 26 años. Las circunstancias de la caída son investigadas por la policía local

Quién era Kauana Bilhar, la influencer brasileña que cayó desde el piso 27 de un edificio en Dubái

El live-action de Moana recaudó menos de 46 millones de dólares en su estreno y quedó por debajo de las expectativas

Las proyecciones para la taquilla en Estados Unidos apuntaban a un debut cercano a los 70 millones de dólares, pero el resultado fue considerablemente inferior

El live-action de Moana recaudó menos de 46 millones de dólares en su estreno y quedó por debajo de las expectativas

DEPORTES

La intimidad de los festejos de Argentina tras clasificar a la semifinal del Mundial: todos los hits que sonaron en el vestuario

La intimidad de los festejos de Argentina tras clasificar a la semifinal del Mundial: todos los hits que sonaron en el vestuario

El mensaje de Lionel Messi tras la clasificación de Argentina a las semifinales del Mundial: “Otra vez tocó sufrir”

Contundente advertencia de Scaloni sobre la semifinal de Argentina contra Inglaterra en el Mundial: “No busquemos otra cosa”

“Invencible” y “mucho Araña y mucho VAR”: la reacción de los medios del mundo tras el pasaje de Argentina a la semifinal del Mundial

La fuerte sentencia del Kun Agüero sobre la expulsión de Embolo en la victoria de Argentina frente a Suiza en el Mundial

TELESHOW

Juan Isola: “En el teatro independiente me puedo hacer preguntas que en el comercial no”

Juan Isola: “En el teatro independiente me puedo hacer preguntas que en el comercial no”

Elina Firpo y Lucía Zin Ungaro: la amistad como motor y los secretos de la serie que redefine el amor a los veinte

La sensual producción de fotos de Cami Mayan en la previa al gol de Alexis Mac Allister con la Selección

Mirtha Legrand contó cómo fue su diálogo con la mamá de Lionel Messi: “Hablamos mucho”

Mirtha Legrand apostó por un look mundialista inspirado en el partido entre Argentina y Suiza

INFOBAE AMÉRICA

Ecuador incautó más de una tonelada y media de cocaína escondida en un contenedor de fruta destinado a Dinamarca

Ecuador incautó más de una tonelada y media de cocaína escondida en un contenedor de fruta destinado a Dinamarca

Reino Unido, EEUU y otros 12 países invalidaron las reclamaciones del régimen chino sobre el Mar de China Meridional

Seis cambios de gabinete marcan los primeros ocho meses de Gobierno de Rodrigo Paz en Bolivia

Wakrayampi, el gigante dinosaurio que emergió de la tierra en la Amazonía ecuatoriana

Murió Hamad bin Khalifa Al Thani, el ex gobernante de Qatar que transformó el país en un actor global