Robert Pattinson no reconoció a Zendaya durante el rodaje de “La Odisea”

La producción, filmada con cámaras IMAX, lleva la saga de Homero a la pantalla. (Universal Pictures)

Robert Pattinson no reconoció a Zendaya en el set de La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan que llegará a los cines el 17 de julio de 2026 con las primeras críticas especializadas apuntando a una obra de ambición técnica sin precedentes en el cine de gran formato.

El actor confesó la anécdota a PEOPLE durante la premiere mundial celebrada el 6 de julio en Londres. “No sabía que ella estaba en el set el día en que filmaba”, dijo Pattinson al medio. La distancia entre ambos durante el rodaje fue tal que ni siquiera llegaron a saludarse. “Estábamos muy lejos el uno del otro y ni siquiera la reconocí; ni siquiera la saludé”, añadió.

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Pattinson interpreta a Antínoo en la producción, mientras que Zendaya encarna a Atenea. El protagonista de la historia es Matt Damon, quien da vida a Odiseo, rey de Ítaca, en su travesía de regreso tras la Guerra de Troya. El camino incluye el enfrentamiento con Polifemo, las sirenas y Circe, entre otros obstáculos, antes de reunirse con Penélope y Telémaco.

El reparto reúne, además a Anne Hathaway, Tom Holland, Lupita Nyong’o, Samantha Morton, Charlize Theron, Jon Bernthal, John Leguizamo, Elliot Page, Himesh Patel, Mia Goth, Benny Safdie y Corey Hawkins. Según PEOPLE, la película es la primera producción filmada por completo con cámaras IMAX de nueva generación y fue rodada íntegramente en película de 70 milímetros, con un uso de más de 600 kilómetros de material IMAX.

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Robert Pattinson contó que no reconoció a Zendaya durante el rodaje de La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan - (Universal Pictures)

De qué trata La Odisea

La película adapta el poema épico de Homero y sigue a Odiseo durante los diez años que transcurren entre su partida de Troya y su regreso a Ítaca. El viaje, narrado de forma no cronológica según confirmó Nolan, sobre el mundo mítico de dioses, monstruos y fenómenos sobrenaturales que el director se propuso retratar.

Tras escapar de Troya, Odiseo y su tripulación enfrentan una serie de pruebas que los desvían del camino a casa. Entre ellas, el encuentro con Polifemo, el cíclope hijo de Poseidón, cuyo diseño Nolan inspiró en el cuadro Saturno devorando a su hijo de Francisco Goya y dio vida a través de marionetas, animatrónica y la actuación física del actor Bill Irwin. Más adelante, la bruja Circe transforma a los marineros en cerdos, las sirenas amenazan con arrastrar la nave al fondo del mar y la ninfa Calipso, interpretada por Charlize Theron, retiene a Odiseo durante siete años tras ofrecerle la inmortalidad.

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Mientras tanto, en Ítaca, Penélope —encarnada por Anne Hathaway— resiste las presiones de cientos de pretendientes que buscan su mano, entre ellos Antínoo, el personaje de Pattinson. Telémaco, interpretado por Tom Holland, aguarda el regreso de su padre. Atenea, la diosa que da vida a Zendaya, intercede ante Zeus para que Odiseo pueda volver a casa.

Matt Damon interpreta a Odiseo, rey de Ítaca, en una adaptación del poema de Homero sobre el regreso tras la Guerra de Troya - (Captura de tráiler oficial)

Nolan optó por un enfoque alejado de los convencionalismos del péplum clásico: diálogos en lenguaje coloquial, acentos americanos y una banda sonora de Ludwig Göransson construida con instrumentos de bronce, aulós y lira. “Es la historia de aventuras definitiva”, afirmó el director en una entrevista con The Associated Press. Para darle veracidad al relato, la producción utilizó barcos reales en mares abiertos, entre ellos el Draken, una reconstrucción de un navío vikingo de mil años de antigüedad adaptado a la era micénica.

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El rodaje de 91 días abarcó seis países y seis meses de trabajo. Troya se construyó en Marruecos, la cueva del Cíclope se encontró en las colinas de Grecia, las arenas negras de Islandia representaron el Hades y la isla de Favignana, cerca de Sicilia, hizo las veces de Ítaca. Para llegar al set principal, actores y equipo técnico subían a pie durante 45 minutos hasta un castillo del siglo XV a 314 metros de altura.

El rodaje de La Odisea duró 91 días, abarcó seis países y utilizó locaciones en Marruecos, Grecia, Islandia y Sicilia -

Primeras críticas muy favorables

Las primeras reseñas difundidas antes del estreno llegaron con elogios unánimes. Tras la premiere en Londres, periodistas especializados elogiaron la fotografía IMAX, la música de Göransson y las actuaciones del trío protagonista.

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El presupuesto de la producción rondó los 250 millones de dólares. La expectativa comercial fue tal que IMAX y Universal Pictures pusieron a la venta entradas para funciones especiales un año antes del lanzamiento, y varias proyecciones en IMAX 70 mm agotaron localidades en pocas horas. Las proyecciones apuntan a una recaudación de hasta 120 millones de dólares en el fin de semana de apertura, lo que sería el mejor debut de Nolan en una película fuera de una franquicia.

La coincidencia entre Pattinson y Zendaya en 2026 no se limita a La Odisea. Ambos ya compartieron pantalla en The Drama, estrenada en abril, y volverán a coincidir en Dune: Part Three, prevista para el 18 de diciembre. Zendaya también aparecerá en Spider-Man: Brand New Day, con estreno el 31 de julio, mientras que Pattinson tiene en camino Primetime, Here Comes the Flood y The Batman: Part II.

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