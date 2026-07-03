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Ed Sheeran, Selena Gomez y más: los posibles invitados a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Los reportes señalan la presencia de artistas, deportistas y personalidades del cine en la boda de la cantante y el jugador de la NFL

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Taylor Swift y Travis Kelce: la cronología de su relación
La lista de Taylor Swift y Travis Kelce para su boda incluye a importantes figuras del entretenimiento. (AP/Charlie Riedel)

Medios estadounidenses han difundido información sobre la lista de invitados a un evento de gran escala atribuido a Taylor Swift y Travis Kelce, previsto para el fin de semana del 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York.

Aunque no existe confirmación oficial por parte de la pareja, los reportes han centrado la atención en los posibles asistentes provenientes del ámbito musical, deportivo y del entretenimiento.

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De acuerdo con Page Six y The New York Times, entre los primeros nombres vinculados al evento se encuentran Sabrina Carpenter, Ed Sheeran y Aaron Dessner, quienes han sido vistos en Nueva York en los días previos a la fecha señalada.

En el ámbito musical, Rolling Stone y Variety han señalado posibles invitaciones a colaboradores habituales de la cantante, incluyendo a Jack Antonoff, Selena Gomez, Phoebe Bridgers, los integrantes de HAIM y el artista Sombr. También se ha mencionado a productores como Max Martin y Shellback, quienes han trabajado previamente en la discografía de Swift.

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Selena Gomez londres
Selena Gomez es parte de la lista de invitados a la boda. (The Grosby Group)

En cuanto a la industria del entretenimiento, Variety ha incluido en sus reportes a figuras como Gigi Hadid, Emma Stone, Mariska Hargitay, Zoe Kravitz, Ellen Pompeo y Steven Spielberg.

Por otro lado, en el ámbito deportivo, ESPN y The New York Times han reportado la posible presencia de integrantes de los Kansas City Chiefs, equipo en el que juega Travis Kelce.

Entre los nombres mencionados se encuentran Patrick Mahomes y el entrenador Andy Reid. También se ha citado a George Kittle como posible invitado, junto con otras figuras de la NFL.

En el entorno familiar, los reportes de Page Six indican la asistencia de miembros de ambas familias. En el caso de Taylor Swift se mencionan Andrea Swift, Scott Swift y Austin Swift, mientras que por parte de Travis Kelce figuran Donna Kelce, Ed Kelce, Jason Kelce y Kylie Kelce, además de sus hijos.

Taylor Swift y Travis Kelce habrían invitado a más personas que solo su familia cercana. (REUTERS/Eduardo Munoz)
Taylor Swift y Travis Kelce habrían invitado a más personas que solo su familia cercana. (REUTERS/Eduardo Munoz)

Algunos medios, entre ellos The New York Times, también han reportado invitaciones a ejecutivos de la industria del entretenimiento y la música, así como productores vinculados a proyectos anteriores de Swift. No obstante, la lista completa de asistentes no ha sido confirmada.

En cuanto a posibles ausencias, Us Weekly ha señalado que Blake Lively y Ryan Reynolds no estarían incluidos en la lista de invitados, mientras que Page Six ha indicado que Harry Styles habría sido invitado, aunque no se espera su asistencia por compromisos laborales.

El evento, según estos reportes, contempla una cena de ensayo con aproximadamente 100 invitados y una celebración principal con más de mil asistentes, lo que ha situado la lista de invitados como uno de los elementos centrales de la organización.

La Policía de Nueva York se prepara para un operativo de seguridad en torno al Madison Square Garden ante la celebración de un evento masivo previsto para el viernes 3 de julio, fecha en la que, según reportes de medios estadounidenses, Taylor Swift y Travis Kelce tendrían programada su boda en el emblemático recinto.

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce tendrá un despliegue de más de 100 policías. (AP/Ashley Landis)
La boda de Taylor Swift y Travis Kelce tendrá un despliegue de más de 100 policías. (AP/Ashley Landis)

De acuerdo con información publicada por The New York Times y el New York Post, el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) tiene previsto desplegar a más de 100 oficiales en las inmediaciones del lugar como parte del dispositivo de seguridad.

Asimismo, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó previamente que se había presentado un permiso para la realización de un “evento grande” en la arena, según reportó NBC New York. Sin embargo, en ese momento no se ofrecieron detalles sobre la naturaleza de la actividad solicitada.

Durante una conferencia de prensa, la comisionada del NYPD, Jessica Tisch, señaló que el departamento estaba dando seguimiento a un evento programado para el 3 de julio.

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