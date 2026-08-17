Disneyland anuncia la mayor transformación de Tomorrowland en décadas: nuevas atracciones y espacios abiertos para la próxima generación

Disneyland confirmó el rediseño de Tomorrowland con nuevas atracciones y espacios más abiertos dentro de su plan de transformación para la próxima década (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

Guardar

Disneyland confirmó que Tomorrowland será rediseñado con nuevas atracciones y espacios más abiertos. La reforma, de gran escala, llegó después de años de reclamos de los seguidores del parque y formará parte de la transformación prevista para el complejo en la próxima década.

Según Los Angeles Times, el calendario de esa expansión ubicó la renovación del área original de Disneyland después de que concluyan las experiencias de Avengers y Coco en Disney California Adventure, pero antes de la incorporación de Avatar a ese parque.

Thomas Mazloum, presidente de Disney Experiences, anunció el plan durante el Disney Experiences Showcase de D23, que comenzó el pasado viernes en Anaheim.

PUBLICIDAD

“Pronto comenzaremos a reimaginar Tomorrowland con el optimismo que todos ustedes han estado esperando”, dijo en el escenario.

Agregó: “Estamos entrando en el próximo gran capítulo de Disneyland, donde nuevas generaciones seguirán reviviendo recuerdos entrañables del pasado y saboreando el desafío y las promesas del futuro, y todo comienza con Tomorrowland”.

La renovación de Tomorrowland avanzará después de las experiencias de Avengers y Coco en Disney California Adventure y antes de la llegada de Avatar al parque (REUTERS/Octavio Jones/File Photo)

El rediseño de Tomorrowland respetará la visión original de Walt Disney

La reforma todavía está en una etapa inicial y dejó abiertas varias definiciones. Aun así, Walt Disney Imagineering adelantó que el nuevo Tomorrowland no romperá con su historia y que la revisión del concepto partirá de la tesis original de Walt Disney para esa zona del parque.

La imagineer Emily “Emo” O’Brien explicó, según el diario, que el equipo estudió la visión inicial del fundador.

“Nos inspiró su visión de Tomorrowland como una vista hacia mundos maravillosos, y realmente captamos el sentido de optimismo que estaba en el centro de todo lo que él imaginaba”.

PUBLICIDAD

O’Brien confirmó un cambio concreto en la propuesta: “Sin duda” habrá atracciones nuevas, además de áreas “más abiertas” y con más aire para los visitantes.

Añadió: “Queremos mantener en el centro la herencia y la responsabilidad de honrar ese legado, pero tenemos que hacerlo evolucionar para nuestras nuevas generaciones”.

Tomorrowland arrastró durante décadas un problema de diseño: representar el futuro en estructuras pensadas para durar muchos años. El propio Disney lo resumió así: “El mañana es una cosa muy difícil de seguir”.

Disney Experiences anunció en D23 que la nueva versión de Tomorrowland retomará la tesis original de Walt Disney para esa zona del parque (REUTERS/Go Nakamura)

Actualmente, el sector albergó atracciones populares como Space Mountain, Star Tours y Autopia, pero también edificios con poco uso y la vía inactiva del PeopleMover.

PUBLICIDAD

Ese recorrido cerró poco después de la renovación de 1998, cuando operó como Rocket Rods, una de las atracciones más efímeras en la historia de Disneyland.

D23 también fijó fechas y detalles para otras expansiones de Disney

El anuncio sobre Tomorrowland llegó junto con una serie de novedades para parques de Disney en América del Norte.

Una de las pocas fechas precisas fue para Disney California Adventure: Avengers Infinity Defense y Stark Flight Lab abrirán en 2028 y, según el imagineer Brent Strong, prácticamente duplicarán el tamaño de Avengers Campus.

Infinity Defense será la atracción central de esa expansión y contará con actores de Marvel como Robert Downey Jr., Jeremy Renner, Anthony Mackie y Chris Hemsworth.

PUBLICIDAD

El recorrido, según la presentación, combinará efectos tridimensionales, pantallas de alta definición y grandes escenarios físicos en una batalla por el multiverso contra King Thanos, con los visitantes en el papel de quienes reúnen a los Avengers.

Stark Flight Lab tendrá un formato más cercano al de una atracción mecánica de adrenalina. Los visitantes se sentarán en cápsulas para dos personas, que luego se acoplarán a un brazo mecánico capaz de elevarlas e intentar reproducir sensaciones de vuelo.

La próxima atracción acuática inspirada en Coco no recibió una fecha de estreno, pero Imagineering sí aclaró que será una experiencia familiar sin requisito de altura.

PUBLICIDAD

Ese dato cobró peso porque el parque cerrará el próximo año su atracción basada en Monsters, Inc. para dar paso a Avatar.

La atracción estará ambientada aproximadamente un año después de los acontecimientos de la película original. Los visitantes ingresarán a un museo dedicado a Héctor Rivera y, luego, recorrerán la Tierra de los Muertos reviviendo los recuerdos de Miguel.

Según la presentación, la experiencia incorporará recursos como figuras audioanimatrónicas y dioramas interpretativos, en homenaje a clásicos como Pirates of the Caribbean y Haunted Mansion.

Magic Kingdom sumará Villains Land con dos atracciones, entre ellas una montaña rusa con Maléfica y un recorrido por el palacio de la Reina Malvada (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

Magic Kingdom tendrá Villains Land y Piston Peak

En Walt Disney World, Disney mostró por primera vez Villains Land, que será el nombre oficial de la nueva zona en Magic Kingdom.

PUBLICIDAD

La ambientación apostará por un entorno oscuro, misterioso y maldito, con inspiración en los bosques de Snow White and the Seven Dwarfs, explicó la imagineer Caroline May.

La historia de fondo incluyó un pozo de los deseos corrompido por los deseos malvados de un desconocido, que desataron una magia envenenada sobre el bosque.

El área tendrá dos atracciones: una montaña rusa con un encuentro con Maléfica en lo alto de su fortaleza y un dark ride por las catacumbas del palacio de la Reina Malvada, donde el Espejo Mágico invocará visiones de varios villanos de Disney.

May describió además una dimensión estética del proyecto. “Los villanos tienen estándares altos”, dijo. “Tienen un gusto impecable”.

La otra gran novedad para Magic Kingdom es Piston Peak, la versión de Orlando del universo de Cars.

El área ocupará el espacio de Rivers of America y Tom Sawyer Island y, según la presentación citada por Los Angeles Times, tomará como referencia principal el Parque Nacional de las Montañas Rocosas, los paisajes de pintores al aire libre y los murales de Thomas Hart Benton.

PUBLICIDAD

El territorio contará con bosques frondosos, formaciones rocosas rojas y montañas nevadas, e incluirá una atracción principal de recorrido veloz en vehículos todoterreno por puentes, túneles y géiseres de colores, además de una opción familiar con autos danzantes y giratorios en un entorno de derby de demolición.