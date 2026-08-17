Estados Unidos
Agregar Infobae enGoogle

Disneyland anuncia la mayor transformación de Tomorrowland en décadas: nuevas atracciones y espacios abiertos para la próxima generación

El parque confirmó un rediseño integral del sector futurista, con incorporaciones inéditas y áreas de circulación más amplias. El plan se presentó en D23, en Anaheim, y se integra al cronograma de expansión de la próxima década

Disneyland confirmó el rediseño de Tomorrowland con nuevas atracciones y espacios más abiertos dentro de su plan de transformación para la próxima década (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)
Disneyland confirmó el rediseño de Tomorrowland con nuevas atracciones y espacios más abiertos dentro de su plan de transformación para la próxima década (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)
Guardar

Disneyland confirmó que Tomorrowland será rediseñado con nuevas atracciones y espacios más abiertos. La reforma, de gran escala, llegó después de años de reclamos de los seguidores del parque y formará parte de la transformación prevista para el complejo en la próxima década.

Según Los Angeles Times, el calendario de esa expansión ubicó la renovación del área original de Disneyland después de que concluyan las experiencias de Avengers y Coco en Disney California Adventure, pero antes de la incorporación de Avatar a ese parque.

Thomas Mazloum, presidente de Disney Experiences, anunció el plan durante el Disney Experiences Showcase de D23, que comenzó el pasado viernes en Anaheim.

PUBLICIDAD

“Pronto comenzaremos a reimaginar Tomorrowland con el optimismo que todos ustedes han estado esperando”, dijo en el escenario.

Agregó: “Estamos entrando en el próximo gran capítulo de Disneyland, donde nuevas generaciones seguirán reviviendo recuerdos entrañables del pasado y saboreando el desafío y las promesas del futuro, y todo comienza con Tomorrowland”.

La renovación de Tomorrowland avanzará después de las experiencias de Avengers y Coco en Disney California Adventure y antes de la llegada de Avatar al parque (REUTERS/Octavio Jones/File Photo)
La renovación de Tomorrowland avanzará después de las experiencias de Avengers y Coco en Disney California Adventure y antes de la llegada de Avatar al parque (REUTERS/Octavio Jones/File Photo)

El rediseño de Tomorrowland respetará la visión original de Walt Disney

La reforma todavía está en una etapa inicial y dejó abiertas varias definiciones. Aun así, Walt Disney Imagineering adelantó que el nuevo Tomorrowland no romperá con su historia y que la revisión del concepto partirá de la tesis original de Walt Disney para esa zona del parque.

La imagineer Emily “Emo” O’Brien explicó, según el diario, que el equipo estudió la visión inicial del fundador.

“Nos inspiró su visión de Tomorrowland como una vista hacia mundos maravillosos, y realmente captamos el sentido de optimismo que estaba en el centro de todo lo que él imaginaba”.

PUBLICIDAD

O’Brien confirmó un cambio concreto en la propuesta: “Sin duda” habrá atracciones nuevas, además de áreas “más abiertas” y con más aire para los visitantes.

Añadió: “Queremos mantener en el centro la herencia y la responsabilidad de honrar ese legado, pero tenemos que hacerlo evolucionar para nuestras nuevas generaciones”.

Tomorrowland arrastró durante décadas un problema de diseño: representar el futuro en estructuras pensadas para durar muchos años. El propio Disney lo resumió así: “El mañana es una cosa muy difícil de seguir”.

Disney Experiences anunció en D23 que la nueva versión de Tomorrowland retomará la tesis original de Walt Disney para esa zona del parque (REUTERS/Go Nakamura)
Disney Experiences anunció en D23 que la nueva versión de Tomorrowland retomará la tesis original de Walt Disney para esa zona del parque (REUTERS/Go Nakamura)

Actualmente, el sector albergó atracciones populares como Space Mountain, Star Tours y Autopia, pero también edificios con poco uso y la vía inactiva del PeopleMover.

Ese recorrido cerró poco después de la renovación de 1998, cuando operó como Rocket Rods, una de las atracciones más efímeras en la historia de Disneyland.

D23 también fijó fechas y detalles para otras expansiones de Disney

El anuncio sobre Tomorrowland llegó junto con una serie de novedades para parques de Disney en América del Norte.

Una de las pocas fechas precisas fue para Disney California Adventure: Avengers Infinity Defense y Stark Flight Lab abrirán en 2028 y, según el imagineer Brent Strong, prácticamente duplicarán el tamaño de Avengers Campus.

Infinity Defense será la atracción central de esa expansión y contará con actores de Marvel como Robert Downey Jr., Jeremy Renner, Anthony Mackie y Chris Hemsworth.

El recorrido, según la presentación, combinará efectos tridimensionales, pantallas de alta definición y grandes escenarios físicos en una batalla por el multiverso contra King Thanos, con los visitantes en el papel de quienes reúnen a los Avengers.

Stark Flight Lab tendrá un formato más cercano al de una atracción mecánica de adrenalina. Los visitantes se sentarán en cápsulas para dos personas, que luego se acoplarán a un brazo mecánico capaz de elevarlas e intentar reproducir sensaciones de vuelo.

La próxima atracción acuática inspirada en Coco no recibió una fecha de estreno, pero Imagineering sí aclaró que será una experiencia familiar sin requisito de altura.

Ese dato cobró peso porque el parque cerrará el próximo año su atracción basada en Monsters, Inc. para dar paso a Avatar.

La atracción estará ambientada aproximadamente un año después de los acontecimientos de la película original. Los visitantes ingresarán a un museo dedicado a Héctor Rivera y, luego, recorrerán la Tierra de los Muertos reviviendo los recuerdos de Miguel.

Según la presentación, la experiencia incorporará recursos como figuras audioanimatrónicas y dioramas interpretativos, en homenaje a clásicos como Pirates of the Caribbean y Haunted Mansion.

Magic Kingdom sumará Villains Land con dos atracciones, entre ellas una montaña rusa con Maléfica y un recorrido por el palacio de la Reina Malvada (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)
Magic Kingdom sumará Villains Land con dos atracciones, entre ellas una montaña rusa con Maléfica y un recorrido por el palacio de la Reina Malvada (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

Magic Kingdom tendrá Villains Land y Piston Peak

En Walt Disney World, Disney mostró por primera vez Villains Land, que será el nombre oficial de la nueva zona en Magic Kingdom.

La ambientación apostará por un entorno oscuro, misterioso y maldito, con inspiración en los bosques de Snow White and the Seven Dwarfs, explicó la imagineer Caroline May.

La historia de fondo incluyó un pozo de los deseos corrompido por los deseos malvados de un desconocido, que desataron una magia envenenada sobre el bosque.

El área tendrá dos atracciones: una montaña rusa con un encuentro con Maléfica en lo alto de su fortaleza y un dark ride por las catacumbas del palacio de la Reina Malvada, donde el Espejo Mágico invocará visiones de varios villanos de Disney.

May describió además una dimensión estética del proyecto. “Los villanos tienen estándares altos”, dijo. “Tienen un gusto impecable”.

La otra gran novedad para Magic Kingdom es Piston Peak, la versión de Orlando del universo de Cars.

El área ocupará el espacio de Rivers of America y Tom Sawyer Island y, según la presentación citada por Los Angeles Times, tomará como referencia principal el Parque Nacional de las Montañas Rocosas, los paisajes de pintores al aire libre y los murales de Thomas Hart Benton.

El territorio contará con bosques frondosos, formaciones rocosas rojas y montañas nevadas, e incluirá una atracción principal de recorrido veloz en vehículos todoterreno por puentes, túneles y géiseres de colores, además de una opción familiar con autos danzantes y giratorios en un entorno de derby de demolición.

Temas Relacionados

DisneyWalt Disney WorldWalt DisneyCaliforniaEstados UnidosEstados Unidos NoticiasMagic Kindom

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“El fin del TPS para los salvadoreños no es sinónimo de deportación masiva”, según expertos en migración

Unos 170 mil salvadoreños en Estados Unidos afrontan incertidumbre por la fecha límite del 9 de septiembre, mientras especialistas recuerdan que la normativa prevé un margen de seis meses para reorganizarse

“El fin del TPS para los salvadoreños no es sinónimo de deportación masiva”, según expertos en migración

“Ella es una heroína”: la adolescente que recibió cuatro disparos y ayudó a identificar al asesino de su familia

La menor sobrevivió al ataque que dejó seis muertos, entre ellos el presunto agresor, y su aviso permitió a los investigadores avanzar en la reconstrucción de una secuencia con tres escenas distintas

“Ella es una heroína”: la adolescente que recibió cuatro disparos y ayudó a identificar al asesino de su familia

El Departamento de Estado capacitará a su personal basado en el mérito y la habilidad en asuntos exteriores

El organismo centrará la instrucción en la adquisición de habilidades y competencias orientadas a funciones prácticas, tras dejar de lado contenidos vinculados a la agenda de diversidad, equidad e inclusión

El Departamento de Estado capacitará a su personal basado en el mérito y la habilidad en asuntos exteriores

Florida lleva a juicio al primero de los acusados por el asesinato de un ex directivo de Microsoft

La acusación afirma que Mario Fernandez Saldana formó parte de un plan para matar a Jared Bridegan en una calle residencial, cuando regresaba a casa con una de sus hijas

Florida lleva a juicio al primero de los acusados por el asesinato de un ex directivo de Microsoft

Desde Mauricio Pochettino hasta la nueva dirección de la MLS: gigantes de las finanzas apuestan al futuro del fútbol estadounidense

La continuidad del entrenador argentino, el ascenso de Larry Berg y un importante acuerdo comercial muestran cómo el dinero institucional gana peso en la próxima década del deporte en el país

Desde Mauricio Pochettino hasta la nueva dirección de la MLS: gigantes de las finanzas apuestan al futuro del fútbol estadounidense

TECNO

El robot humanoide que no necesita humanos: puede cambiar su batería de forma autónoma

El robot humanoide que no necesita humanos: puede cambiar su batería de forma autónoma

Todos los códigos de Free Fire para reclamar recompensas y diamantes hoy 17 de agosto

Google lanza Gemini 3.7 Flash, el modelo hecho para programadores con agentes IA

Qué países lideran en América Latina la expansión de centros de datos: México y Colombia con inversión alta

Crunchyroll gratis: cómo tener una prueba gratuita de premium de anime

ENTRETENIMIENTO

Esto fue lo que reveló la autopsia de Hayden Panettiere

Esto fue lo que reveló la autopsia de Hayden Panettiere

Qué es el Narcan, el medicamento encontrado en el apartamento de Hayden Panettiere tras su muerte

La depresión posparto y las adicciones llevaron a Hayden Panettiere a ceder la custodia de su hija: “No podía ser una madre medianamente decente”

Los actores de la biopic de The Beatles fueron captados recreando la legendaria portada de “Abbey Road” en Londres

Hayden Panettiere y el abuso que sufrió de su exnovio Brian Hickerson: “Los golpes con la palma de la mano se convierten en puñetazos”

MUNDO

Trump dijo que Irán no aceptará el acuerdo que Estados Unidos considera necesario para frenar su amenaza nuclear

Trump dijo que Irán no aceptará el acuerdo que Estados Unidos considera necesario para frenar su amenaza nuclear

El USS Abraham Lincoln lleva más de 260 días desplegado por la guerra con Irán y batió un récord histórico de la Marina de EEUU

Rusia golpeó 13 veces en una semana las instalaciones de petróleo y gas de Ucrania y ya suma casi 300 ataques en el año

Trump le exigió a Irán que se rinda y advirtió a Omán que será atacado si teje una alianza con el régimen de Teherán

Rusia condenó a 11 años de cárcel al vicepresidente del único partido antiguerra que sigue activo en el país