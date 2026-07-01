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Matt Damon contó cómo Christopher Nolan llevó al límite al elenco de La Odisea: “El rodaje más duro de toda mi carrera”

En una entrevista con Fotogramas, el actor repasó la preparación física, las exigentes locaciones y el método de trabajo de Christopher Nolan en una producción que calificó como la experiencia más desafiante de su carrera

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Matt Damon afirmó que el rodaje de La Odisea fue el más duro de toda su carrera por la exigencia física, las jornadas y las locaciones

El rodaje más duro de su carrera quedó ligado a La Odisea, según relató Matt Damon a Fotogramas en una videoconferencia. Damon, que interpreta a Ulises en la película de Christopher Nolan, contó que la preparación física, las jornadas y las localizaciones llevaron el proyecto a una exigencia que no había vivido antes.

Damon dijo que la preparación dejó de ser algo puntual y alteró por completo su vida diaria, mientras que cada jornada y cada localización le resultaron más exigentes que en cualquiera de sus películas anteriores. Según Fotogramas, el actor situó esa dureza en el esfuerzo físico, la logística del set y la acumulación de semanas de agotamiento.

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El actor recordó que Nolan se lo advirtió desde la primera llamada: “El rodaje más duro de toda mi carrera”.

“La gracia estaba precisamente en eso. En que todo fuera tan extremo. Parecía más que estuviéramos de expedición que filmando una película. Pero estábamos todos subidos al mismo barco”, agregó.

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Matt Damon en "La Odisea"
Matt Damon contó que su preparación para interpretar a Ulises en La Odisea cambió por completo su alimentación y su rutina de ejercicio (Landmark Media)

“No es mi modus operandi”, dijo entre risas, antes de comparar esa confianza con la que sintió cuando Steven Spielberg lo llamó para Rescatando al soldado Ryan.

Cómo cambió su rutina para interpretar a Ulises

A punto de cumplir 55 años, Damon situó el esfuerzo físico en el centro de su experiencia con Ulises: “Lo de prepararme para una película pasó de ser algo puntual a cambiar por completo mi día a día: mi alimentación, mi rutina de ejercicio, todo”.

El actor añadió que ese proceso dejó de ser una fase de entrenamiento y se instaló en su rutina: “Acabó convirtiéndose en una nueva forma de vida”.

Matt Damon en "La Odisea"
El actor dijo que la preparación para La Odisea dejó de ser una etapa puntual y se convirtió en una nueva forma de vida (Landmark Media)

En la misma conversación con Fotogramas, Damon señaló que incluso dejó crecer la barba durante un año porque a Nolan no le gustan los postizos. También vinculó ese sacrificio con la importancia del personaje y del texto en el que se basa la película.

“Cualquier sacrificio, cualquier polémica quedaba en segundo plano ante La Odisea, un texto que seguimos leyendo y del que seguimos hablando 2.500 años después”, afirmó. “Los tropos que encontramos en ella están en cualquier novela, en cualquier película. Es la hoja de ruta de la narrativa tal y como la conocemos, la base para todo lo que vino después”, agregó.

Las locaciones y el desgaste del rodaje

Cuando pasó al terreno concreto del rodaje, Damon describió una cadena de dificultades sin tregua: “Cada localización de La Odisea habría sido la más complicada en cualquiera de las películas que hice”.

La comparación se extendió también a los días de trabajo. “Cualquiera de las jornadas de rodaje de esta película había sido más difícil que cualquier otra jornada de trabajo en cualquiera de las películas que rodé”, dijo.

Matt Damon en "La Odisea"
Damon sostuvo que La Odisea sigue vigente 2.500 años después y la definió como una base de la narrativa contemporánea (Landmark Media)

El ejemplo que eligió fue Favigniana: “Recuerdo llegar con el ferry a Favigniana y Chris señaló la cima y dijo: ‘Ahí es donde vamos a filmar’. Y empezamos a reír. Claro que tenía que ser ahí… No había carretera, los coches no podían llegar, teníamos que subir todos a pie y, al terminar la jornada, volver otra vez andando”.

“Creo que llevábamos unos dos tercios del rodaje, más o menos, cuando nos dimos cuenta de que iba a ser todo así, que nada iba a ser fácil”, añadió.

El actor describió ese momento como una renuncia a cualquier expectativa de alivio: “Siempre tienes la esperanza de que la siguiente localización resulte más sencilla, pero llegado ese momento dejamos todos de engañarnos. Aceptamos que iba a ser todo difícil, pasara lo que pasara”.

Por qué aceptó el desafío de Nolan

Pese a esa dureza, Damon explicó por qué el esfuerzo le compensó. Primero, por la oportunidad de encabezar una película de Nolan; después, por el valor narrativo de Ulises y por la forma en que el director trabaja junto a los actores.

Matt Damon en "La Odisea"
Matt Damon explicó que el equipo asumió durante el rodaje de La Odisea que ninguna localización ni jornada de trabajo sería sencilla (FlixPix/Universal Pictures)

“Chris no se esconde detrás de los monitores, está ahí, al lado de la cámara, con nosotros, pero también con todo el equipo”, dijo. “Eso fue lo que hizo que el rodaje resultara, además de duro, tan gratificante: sentir que formabas parte de un equipo. De su equipo”, agregó.

Damon ya había trabajado con Nolan en Interestelar y Oppenheimer y, en la charla recogida por Fotogramas, elogió también su faceta como guionista y adaptador. “La gente no se da cuenta de que Chris es un guionista increíble”, sostuvo, antes de añadir sobre La Odisea: “Supo cómo sacar la esencia”, concluyó.

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