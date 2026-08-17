Un estudio reveló que las áreas marinas protegidas no cubrirían a la mayoría de tiburones y rayas

El análisis sobre tiburones y rayas detectó que solo cerca del 10% de los océanos tiene protección oficial y que persisten fallas en los datos sobre restricciones en reservas marinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La mayoría de tiburones y rayas no se encuentran resguardadas por las áreas marinas protegidas actuales, y el estudio determinó que menos de 10% del rango de distribución de la mayor parte de estas especies queda incluido en alguna de estas zonas.

El trabajo fue publicado en Conservation Letters y coincide con que en 2022, 196 países asumieron la meta 30x30 de conservar el 30% de zonas costeras y marinas para 2030, según el Acuerdo Mundial sobre Biodiversidad Kunming-Montreal.

Según Mongabay, a mitad del plazo solo cerca del 10% de los océanos tiene protección oficial. El estudio detectó deficiencias en los datos que los países informan sobre las restricciones vigentes en esas reservas.

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Cobertura insuficiente para especies en riesgo

La investigación publicada en Conservation Letters coincidió con la meta 30x30, que compromete a 196 países a conservar el 30% de las zonas costeras y marinas para 2030 (Magnific)

Para evaluar el alcance de los espacios marinos conservados sobre tiburones y rayas, los investigadores superpusieron datos espaciales de la Base de Datos Mundial sobre Áreas Protegidas con la información geográfica de la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

El análisis incluyó a casi 1.200 ejemplares y se concentró sobre todo en las zonas de no extracción, donde se prohíben actividades como la pesca, la minería y la perforación.

Entre estos animales amenazados, el 79% tiene menos del 1% de su rango dentro de zonas de no extracción en aguas nacionales. Esa proporción se eleva a aproximadamente el 90% dentro de los organismos considerados en peligro crítico.

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Los especialistas sostuvieron que la protección de tiburones y rayas requiere complementar las áreas marinas protegidas con gestión pesquera, controles y medidas para reducir la captura incidental (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El simple hecho de aumentar la superficie marina protegida no significa necesariamente que estemos protegiendo realmente a las especies amenazadas”, señaló Amanda Arnold, investigadora en biodiversidad marina de la Simon Fraser University de Canadá y autora principal del estudio.

La investigadora dijo que la cobertura actual no representa toda la biodiversidad porque debería cubrir al menos una décima parte del rango de una especie, una cobertura del 20% al 40% maximizaría la preservación.

Pese a eso, pocos animales alcanzan esos niveles de resguardo, un estudio indicó que el 97,4% de la fauna marina tiene menos del 10% de su rango dentro de áreas de preservación.

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Áreas protegidas bajo revisión

En los tiburones y rayas en peligro crítico, cerca del 90% del rango queda fuera de zonas de no extracción en aguas nacionales (Magnific)

Más de un tercio de los tiburones y rayas enfrenta riesgo de extinción, lo que vuelve más urgente la evaluación de las herramientas de resguardo disponibles.

“Es una constante llamada de atención que nos recuerda que, si bien estamos progresando, aún nos queda un largo camino por recorrer” afirmó Mike Heithaus, ecólogo marino de la Florida International University de Estados Unidos, ajeno a la investigación.

Arnold planteó que acuerdos internacionales como el 30x30 pueden empujar la ubicación de áreas protegidas en zonas convenientes desde el punto de vista político o económico, en lugar de priorizar sitios con alto valor para la biodiversidad.

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También indicó que algunas reservas fueron diseñadas en torno de especies específicas y no del conjunto biológico de cada área. Con la intención de facilitar el uso de los resultados, Arnold y sus coautores desarrollaron una herramienta que desagrega la cobertura de los territorios preservados por región y por categoría.

“Ofrece una visión general muy útil con la información disponible y sienta las bases para un trabajo realmente importante y de gran impacto en el futuro”, señaló Heithaus.

Un sistema con datos incompletos

Un estudio señaló que la mayoría de tiburones y rayas queda fuera de las áreas marinas protegidas actuales y que menos del 10% de su rango de distribución está cubierto (Magnific)

El estudio añadió que solo un tercio de los países con reservas marinas informa el nivel de restricciones a la pesca y extracción. Arnold indicó que esa carencia impide evaluar con precisión la eficacia de los espacios protegidos.

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Esa limitación adquiere mayor peso en especies como tiburones y rayas, que crecen y se reproducen con lentitud y, por esa razón, quedan más expuestas a la sobrepesca y a la captura incidental.

Los investigadores proponen incorporar metas de biodiversidad al marco 30×30 y revisar la ubicación de las áreas marinas protegidas en zonas clave para estos animales, además de hacer obligatorio el reporte de las restricciones a la captura y extracción para reforzar los cuidados.

Tiburones y rayas exigen estrategias más amplias

El estudio indicó que solo un tercio de los países con reservas marinas informa las restricciones a la pesca y la extracción, lo que dificulta medir su eficacia (Magnific)

Gavin Naylor, director del Florida Program for Shark Research en el Florida Museum of Natural History, dijo que existe evidencia clara de que esas reservas ayudan a animales que permanecen en un mismo lugar, pero que los beneficios resultan menos seguros en especies móviles como tiburones y rayas.

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Naylor sostuvo que podría ser útil cuidar zonas con valor especial, como áreas de reproducción, aunque advirtió que para la mayoría de estos animales todavía no existe información suficiente de ese nivel de detalle.

Los especialistas coincidieron en que los sectores marinos protegidos son solo una herramienta y que la preservación requiere gestión pesquera y ambiental, regulaciones, controles de pesca y tecnologías para reducir la captura incidental.