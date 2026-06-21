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Eve Hewson recordó el método poco convencional de Spielberg: “Nunca había tenido un director tan atento a mis necesidades”

En una entrevista con The Hollywood Reporter, la actriz e hija de Bono, cantante de U2, repasó su experiencia junto al cineasta en dos producciones y reveló una singular dinámica de trabajo que influyó en su manera de afrontar las escenas más exigentes

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Eve Hewson protagoniza el thriller de ciencia ficción en el que un secreto gubernamental sobre la existencia de extraterrestres amenaza con salir a la luz (Youtube)

La presión en un set de filmación puede alcanzar niveles notables, pero pocos escenarios resultan tan desafiantes como interpretar una escena clave frente a Colin Firth y bajo la atenta mirada de figuras como Barack Obama y Steven Spielberg.

Ese fue el contexto al que se enfrentó Eve Hewson durante el rodaje de Disclosure Day, la nueva superproducción dirigida por Spielberg. Según relató la actriz en una entrevista con The Hollywood Reporter, nada en su carrera la había preparado para ese momento, cuando tuvo que lidiar con la presencia de francotiradores en el tejado y una audiencia que incluía a algunas de las personalidades más influyentes del cine y la política.

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La historia de Hewson da cuenta de una trayectoria forjada a base de perseverancia y autenticidad. Aunque es hija de Bono, el emblemático vocalista de U2, pasó una infancia relativamente alejada de los focos en Dublín, donde el estímulo artístico de sus padres despertó su interés por el teatro y la música desde temprana edad.

Eve Hewson inició su camino artístico en Dublín, donde el teatro y la música marcaron su infancia (REUTERS)
Eve Hewson inició su camino artístico en Dublín, donde el teatro y la música marcaron su infancia (REUTERS)

Con el tiempo, aquella curiosidad se transformó en una pasión sólida que la impulsó a buscar su lugar en la industria cinematográfica internacional.

Un encuentro inesperado con Spielberg

La relación profesional entre Hewson y Spielberg se remonta a varios años atrás, cuando la actriz obtuvo un papel menor en El puente de los espías, también bajo la dirección de Spielberg.

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En esa ocasión, el director recurrió a métodos poco convencionales para sacar lo mejor de su actriz. Recordó en diálogo con The Hollywood Reporter que durante una escena particularmente tensa, Spielberg utilizó dos bates de madera para generar sobresaltos fuera de plano y así intensificar su reacción.

“Fue muy práctico y muy útil, y nunca había tenido un director tan atento a mis necesidades”, afirmó la actriz al medio estadounidense. Desde entonces, el cineasta siguió de cerca la evolución de la carrera de Hewson, observando su trabajo en títulos como The Luminaries, Behind Her Eyes y Bad Sisters.

La relación entre Eve Hewson y Steven Spielberg comenzó en El puente de los espías, donde el director usó bates de madera para intensificar una escena (REUTERS)
La relación entre Eve Hewson y Steven Spielberg comenzó en El puente de los espías, donde el director usó bates de madera para intensificar una escena (REUTERS)

A finales de 2024, contactó nuevamente a la actriz para proponerle el papel de Jane en Disclosure Day, una historia centrada en el descubrimiento de vida extraterrestre y los esfuerzos de un gobierno por mantenerlo en secreto.

El ofrecimiento llegó de manera sorpresiva, a través de una llamada de su agente: “Me dijo: ‘Te he estado observando, estoy muy orgulloso de ti y tengo un guion que quiero que leas; tu personaje es Jane’”, relató Hewson.

Un papel protagónico y una preparación exigente

Lejos de tratarse de un rol secundario, el personaje de Jane se presenta desde la primera página del guion y ocupa un lugar central a lo largo de la película. “Les he estado diciendo a mis amigos actores que, aunque piensen que es una película pequeña, Steven Spielberg la verá algún día y podría contratarlos, así que asegúrense de presentarse”, comentó.

También compartió detalles sobre el proceso de audición y la interacción con el director. Tras una reunión virtual, el director y la actriz discutieron ideas para el personaje antes de que la oferta formal se hiciera efectiva.

Eve Hewson en 'El día de la revelación'
Steven Spielberg convocó a Eve Hewson para interpretar a Jane en Disclosure Day, una película sobre vida extraterrestre y un secreto del gobierno (Universal Pictures)

Durante la filmación, la dirección de Spielberg se caracterizó por su implicación emocional y su capacidad para crear un ambiente de trabajo seguro. “Si lloras, él está llorando también frente al monitor”, destacó la actriz.

La exigencia de las escenas junto a Colin Firth llevó a la intérprete a terminar algunas jornadas sintiendo una fatiga similar a la de una sesión intensa de ejercicio físico, según relató a The Hollywood Reporter.

De Dublín a las grandes producciones de Hollywood

A pesar del éxito internacional, Hewson mantiene un vínculo estrecho con su entorno familiar y su ciudad natal. Durante la promoción de Disclosure Day, la actriz se encontraba en Dublín rodando una película sobre carreras de motos junto a Channing Tatum, y compartía sus noches de viernes viendo películas en casa de sus padres.

Tengo 34 años y he estado pasando mis viernes por la noche con mis padres viendo películas, pero a todos nos encanta”, compartió la actriz.

La actriz afirmó que Steven Spielberg creó un ambiente de trabajo seguro y acompañó de cerca las escenas emocionales del rodaje (REUTERS)
La actriz afirmó que Steven Spielberg creó un ambiente de trabajo seguro y acompañó de cerca las escenas emocionales del rodaje (REUTERS)

La repercusión de su protagónico en la película de Spielberg se manifestó incluso antes del estreno. El anuncio de su participación le abrió nuevas oportunidades y generó una oleada de mensajes de conocidos y profesionales del sector que no habían tenido contacto con ella en años.

Me preocupa que tanta gente vaya a ver esta película: todos los dentistas a los que he ido, pero también el mundo entero”, expresó Hewson en declaraciones al medio estadounidense.

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