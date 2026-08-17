Fin de semana largo: hubo más viajeros, pero las estadías fueron más cortas y cayó el gasto

Bariloche se acercó al 100% de ocupación en el casco urbano, impulsada por las nevadas y la Fiesta de la Nieve

Guardar

El fin de semana largo en conmemoración por la muerte del General José de San Martín mostró un mayor movimiento de personas en distintos puntos del país, aunque con un comportamiento más moderado en el consumo. De acuerdo con el relevamiento que habitualmente realiza la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 1.074.171 turistas se desplazaron durante la fecha y generaron un impacto económico directo de $245.907 millones.

La cantidad de viajeros representó un incremento del 24,2% respecto de 2023, último año en el que esta fecha conformó un fin de semana largo comparable. En ese período se habían movilizado 865.177 turistas.

PUBLICIDAD

El crecimiento en la cantidad de personas que viajaron, sin embargo, se produjo junto con estadías más breves y un menor nivel de gasto en términos reales. La estadía promedio se ubicó en 2 días, frente a los 2,3 días registrados en 2023. La reducción alcanzó el 13%.

El gasto promedio diario por turista fue de $114.464. Medido a precios constantes, este valor resultó 13,2% inferior al registrado durante el mismo fin de semana largo de 2023. El gasto total alcanzó los $245.907 millones y también mostró una disminución en términos reales. La caída fue de 6,3% frente a 2023.

PUBLICIDAD

Viajes cortos y decisiones de último momento

El movimiento registrado durante la fecha volvió a mostrar una dinámica observada durante 2026: viajes cortos, decisiones de último momento y un consumo más selectivo.

En numerosos destinos, las reservas iniciales fueron moderadas y mejoraron sobre la fecha. A la vez, el turismo de cercanía y los excursionistas tuvieron una presencia importante. La reducción de la estadía promedio acompañó esta modalidad. Los viajeros permanecieron, en promedio, dos días en los destinos, por debajo de los 2,3 días registrados durante el fin de semana largo comparable de 2023.

PUBLICIDAD

Los destinos que combinaron eventos convocantes, nieve, naturaleza, termalismo y propuestas culturales y deportivas estuvieron entre los que registraron mejores desempeños.

Bariloche, Tandil, Jujuy y Termas de Río Hondo aparecieron entre los puntos de mayor movimiento. También se destacaron algunos destinos de Entre Ríos y de la cordillera. En contraste, la Costa Atlántica bonaerense presentó resultados más moderados.

PUBLICIDAD

Bariloche y la Patagonia concentraron movimiento

La Patagonia tuvo uno de los mejores desempeños durante el fin de semana largo. Bariloche se acercó al 100% de ocupación en el casco urbano, impulsada por las nevadas y la Fiesta de la Nieve.

La ciudad combinó la temporada de nieve con una agenda de actividades que acompañó el movimiento turístico.

Ushuaia alcanzó una ocupación del 81%, mientras otros destinos cordilleranos sostuvieron el movimiento asociado a la temporada de nieve.

En Esquel, la propuesta de montaña incorporó un componente gastronómico con ChocoNieve, una iniciativa que sumó actividades vinculadas al chocolate y los sabores regionales. La propuesta acompañó el movimiento generado por la nieve y por el Centro de Esquí La Hoya.

PUBLICIDAD

Jujuy y Santiago del Estero, entre los destinos destacados

En el norte del país, Jujuy alcanzó una ocupación hotelera del 83%. El movimiento estuvo acompañado por diferentes acontecimientos, entre ellos el Toreo de la Vincha, el recital de La Renga y las celebraciones de la Pachamama.

En el norte del país, Jujuy alcanzó una ocupación hotelera del 83%

Santiago del Estero también registró un elevado nivel de movimiento. El conglomerado Capital-La Banda llegó al 100% de ocupación, mientras Termas de Río Hondo mantuvo una elevada demanda.

PUBLICIDAD

La oferta termal y una intensa agenda cultural funcionaron como parte de los principales atractivos del destino durante el fin de semana largo.

A su vez, Entre Ríos registró un buen movimiento en sus destinos vinculados con el termalismo y la naturaleza. Villa Elisa alcanzó el 86% de ocupación, mientras Federación llegó al 65%. Paraná, Colón, Gualeguaychú y Concordia también acompañaron el movimiento con una programación que incluyó ferias, encuentros gastronómicos y actividades deportivas.

PUBLICIDAD

En tanto, Mendoza registró reservas promedio del 60%, con los mejores resultados en Potrerillos, Malargüe, la Zona Este y Uspallata. La provincia recibió 55.751 turistas durante el fin de semana largo.

La oferta combinó enoturismo, gastronomía, nieve, termas y montaña, con propuestas distribuidas entre diferentes zonas de Mendoza.

Buenos Aires mostró fuertes contrastes

La provincia de Buenos Aires presentó resultados diferentes según el destino. Tandil alcanzó el 90% de ocupación y quedó entre los puntos más elegidos durante el fin de semana largo.

PUBLICIDAD

En la Costa Atlántica, los niveles fueron más moderados. Mar del Plata y Pinamar rondaron entre el 45% y el 47% de ocupación. Villa Gesell encontró en ChocoGesell un importante atractivo para movilizar visitantes y excursionistas.

El balance en lo que va de 2026

El movimiento registrado durante el fin de semana de San Martín se incorporó al balance turístico de 2026.

Según reflejó el informe de CAME, en lo que va del año se registraron siete fines de semana largos, durante los cuales viajaron 11.448.694 turistas.

La estadía promedio en ese período fue de 2,4 días, mientras que el gasto diario promedio alcanzó los $110.300. El impacto económico acumulado llegó a $3,08 billones.