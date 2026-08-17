El mensaje de amor de la novia de Camilota al cumplir 6 meses de su relación: “Llegaste para iluminar mi vida”

La relación entre la influencer Camilota y su novia se sostuvo en una presencia constante durante estos seis meses

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La celebración de seis meses de amor entre Camilota y su novia se ha convertido en un nuevo capítulo de cercanía y gratitud compartida. El mensaje de su pareja, conocido en redes como labeby_pop, resume el espíritu de estos meses: “Felices 6 meses amor. 6 meses que llegaste para iluminar mi vida mi corazón. Te amo mucho, gracias por hacerme feliz. Amor, por más tiempo juntas, siempre estaré a tu lado en las buenas y y malas. Mi amor nunca dejes de brillar y sonreír, sos una luz de persona que ilumina mi mundo. Te amo demasiado mi reina”.

Camilota y su novia mostraron el deseo de compartir cada experiencia a lo largo de la relación

A lo largo de estos seis meses, la relación entre la influencer Camilota y su novia se ha caracterizado por la presencia constante y el deseo de compartir cada experiencia, celebrando tanto los logros personales como los momentos difíciles.

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Cómo empezó la historia de amor de Camilota y su novia

El inicio de la relación estuvo marcado por la sorpresa y la espontaneidad. Ambas recuerdan que el primer acercamiento fue sencillo, casi accidental, y que desde entonces las conversaciones se volvieron parte de su día a día. “Sos una luz de persona que ilumina mi mundo”, expresa la joven en su mensaje, dando cuenta de la influencia positiva que Camilota ha tenido en su vida.

La pareja ha compartido con sus seguidores fotografías y anécdotas que documentan salidas, celebraciones y muestras de afecto en redes sociales. Esta exposición pública, lejos de generar presión, ha servido para reafirmar el compromiso mutuo y el orgullo de acompañarse.

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El mensaje por los seis meses reafirmó que labeby_pop acompañará a Camilota en las buenas y en las mala

Camilota y Ana Mabel decidieron celebrar su nuevo rumbo con una cena especial, compartiendo imágenes en sus historias de Instagram. “Oficiales, mi reina”, escribieron junto a una foto, mientras que en otra dejaron en claro su postura ante las críticas: “Que opinen, acá estamos”.

La influencer Camilota hizo pública su relación sentimental con Ana Mabel a través de una publicación conjunta en Instagram. Ambas compartieron una imagen sonrientes, acompañada por un mensaje donde recalcaron la importancia de vivir su amor con libertad y sin ocultarlo más.

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La pareja celebró tanto los logros personales como los momentos difíciles durante sus seis meses juntas

El anuncio se concretó en el perfil de Ana (@labeby_pop) y fue replicado por Camila Deniz (@camioficial94), quien agradeció a su pareja con palabras que sintetizan la emoción del momento: “Hoy, por fin, podemos dejar de escondernos y mostrar al mundo lo que siempre sentimos. Ya no hay miedo, solo amor, paz y la felicidad de poder caminar de la mano”, escribió Ana. Luego, agregó: “Gracias por elegirme, por luchar por nosotras y por demostrarme que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra su momento”.

En el cierre del mensaje, la declaración fue directa y emotiva: “Te amo con todo mi corazón. Que esta sea apenas la primera página de una historia que recién empieza, vivida con libertad, con orgullo y con todo el amor que nos tenemos. TE AMO”.

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Por primera vez, Camilota mostró a su novia: “Hoy, por fin, podemos dejar de escondernos”

La presentación pública de la pareja fue recibida con entusiasmo y palabras de aliento. Comentarios como “Sean felices, que el resto hable lo que quiera” y “Viva el amor” se multiplicaron en la publicación, mostrando un ambiente de aceptación y respaldo desde la comunidad virtual.

Camilota, reconocida por su paso en el reality de pérdida de peso y por su labor como creadora de contenido, atraviesa con este anuncio una nueva etapa en su vida personal. Anteriormente, la influencer había respondido con evasivas a las preguntas sobre su orientación sexual, asegurando: “No me gustan las mujeres, me gusta ella”. Tras aquella declaración durante el programa, mantuvo relaciones públicas con hombres, pero la relación con Ana Mabel marca un giro y el inicio de un nuevo capítulo.

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Por primera vez, Camilota mostró a su novia: “Hoy, por fin, podemos dejar de escondernos”

Durante la oficialización de la relación, ambas publicaron en Instagram historias donde se las vio compartiendo una cena, reforzando el compromiso de vivir su amor a plena luz. Ana, con cerca de 10.000 seguidores en su perfil @labeby_pop, venía publicando imágenes de su rutina y salidas, aunque hasta ahora había presentado a Deniz como una amiga cercana. La elección de hacer pública la relación implica para ambas una declaración de orgullo y autenticidad.