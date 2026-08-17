Apagón en La Plata: por la explosión, una casa se derrumbó

La explosión de una central eléctrica en La Plata generó el derrumbe de una casa

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Un apagón de gran magnitud afecta a La Plata y zonas cercanas desde esta madrugada, tras un incendio en una central eléctrica ubicada en Tolosa. La falta de semáforos, viviendas sin luz y complicaciones en el tránsito son algunas de las dificultades para los habitantes durante el feriado. De acuerdo con información de TN, el incendio ocurrió a las 3:00 en la calle 9, entre 527 y 528, donde al menos cuatro dotaciones de bomberos acudieron al lugar.

En este sentido, la explosión registrada en la madrugada en dicha central provocó el derrumbe de una vivienda cercana. César, propietario de la casa afectada, relató cómo se desarrollaron los hechos y destacó la intervención de los equipos de emergencia.

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Una central eléctrica explotó en La Plata y dejó a varias personas sin luz en sus hogares

De acuerdo con lo informado en Radio Mitre, la pared de la vivienda se desplomó completamente, cayendo sobre la pileta y derribando una palmera de gran tamaño. El dueño de la propiedad explicó que no se encontraba en el domicilio al momento de la explosión: “Mi cuñado estaba viviendo acá y me llamó un vecino para que lo ayudáramos, porque mi cuñado tiene un ACV y todavía se está recuperando; no podía valerse por sus propios medios”. Según relató, el llamado de alerta llegó hacia las dos y media de la madrugada, cuando el apagón ya se había producido en la zona.

En este punto, afirmó que la prioridad fue rescatar a las personas mayores y a las mascotas del interior de las viviendas afectadas. “Vinimos a rescatar a mi cuñado, principalmente porque estaba asustado, y los vecinos también ayudaban a sacar a las personas mayores y a rescatar mascotas”, expresó César.

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La casa de César, tras la explosión (AG La Plata)

“Fue muy fuerte la explosión, pero nunca se imaginó de qué se trataba. Cuando bajó a ver a la mascota, el perro que estaba abajo, ahí tomó dimensión de la lengua de fuego”, puntualizó el entrevistado. En ese momento, su cuñado logró sacar el auto del garaje antes de la llegada de los bomberos y de los equipos de emergencia, que ya trabajaban en la zona para contener el incendio y asistir a los afectados.

Según la información publicada por Edelap, el servicio eléctrico abastece a más de un millón de personas y alcanza a 400 mil usuarios en una zona de concesión de 5.700 kilómetros cuadrados. Hacia las 7 de la mañana, los bomberos comunicaron que las llamas principales habían sido controladas, aunque aclararon que el incendio no estaba completamente extinguido. Y señalaron la existencia de dos focos activos: uno sobre Camino General Belgrano y otro en la calle 527.

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La central eléctrica, luego del fuego (AG La Plata)

Debido a la magnitud del corte de energía, las autoridades implementaron un operativo de seguridad que incluyó el refuerzo de efectivos policiales en distintos sectores de la ciudad para prevenir incidentes y colaborar con el tránsito ante la ausencia de semáforos.

Se recomendó a la población circular con extrema precaución y evitar desplazamientos que no fueran imprescindibles hasta que la situación se normalizara. Uno de los sectores más afectados fue el tramo final de la autopista Buenos Aires-La Plata, donde la falta de energía dejó extensas áreas sin iluminación. Esta circunstancia generó inquietud entre los conductores que regresaban tras el fin de semana largo, ya que la visibilidad resultaba muy limitada en algunos puntos. Por este motivo, se solicitó a los automovilistas reducir la velocidad, utilizar las luces reglamentarias y atender las indicaciones de las fuerzas de seguridad.

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