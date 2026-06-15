Milly Alcock reveló por qué decidió aceptar el papel de Supergirl: “Quizás es el personaje más parecido a mí”

Milly Alcock contó en Big Bro con Kid Cudi que ponerse el traje de Supergirl le hizo sentir que su sueño ya se había convertido en trabajo

Cuando Milly Alcock se puso por primera vez el traje de Supergirl, experimentó cómo sus aspiraciones se transformaban en parte de su vida cotidiana. Así lo compartió en el pódcast Big Bro, conducido por Kid Cudi, donde relató: “Sentí que estaba dejando de soñar y que ahora esto ya era mi trabajo”.

Interpretar a Supergirl llevó a Milly Alcock a integrar facetas personales con la identidad de una heroína de ficción. En su paso al papel protagónico de Supergirl: Woman of Tomorrow, la actriz australiana vivió el reto de asumir una nueva vocación, cargar con la soledad de la migración y adaptarse tanto a una industria desconocida como a una cultura diferente.

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En su primera experiencia con el traje, Alcock recordó que la “eligieron para un cameo en Superman” y que la convocatoria surgió de forma repentina apenas un mes después del casting.

Asimismo, rememoró la singularidad del momento: “Estaba ahí y pensaba: ‘Esto está pasando de verdad’. Ese día, una productora lloró de emoción porque llevaba cinco años intentando hacer la película”.

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Los desafíos físicos del rodaje

La actriz australiana dijo que su paso por Supergirl: Woman of Tomorrow la llevó a vincular su experiencia de migración con la búsqueda de pertenencia del personaje (Warner Bros.)

El rodaje de Supergirl implicó un esfuerzo físico considerable para Alcock, quien, según contó en Big Bro, enfrentó la exigencia de acrobacias y técnicas especializadas para simular el vuelo. “Probé todos los arneses de seguridad y el soporte especial para volar. Ese soporte fue realmente doloroso, te deja la cadera adolorida y llena de moretones porque tienes que girar el cuerpo y quedas completamente suspendida”, relató.

La preparación la llevó a entrenar rodeada de algunos de los mejores profesionales en acrobacias. “Nunca había hecho algo similar; empecé sintiéndome torpe, pero poco a poco fui mejorando”, admitió.

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Alcock expresó admiración por Mickey, su doble de acción: “Nadie se mueve como ella”. También relató que hubo jornadas en las que tenía que aprender acrobacias nuevas en solo 20 minutos, sumando explosiones y caballos en escena.

Cómo construyó a Supergirl

Milly Alcock recordó que fue elegida para un cameo en Superman apenas un mes después del casting y que una productora lloró de emoción en el set (REUTERS/Hollie Adams)

Para asumir el rol de Supergirl, Alcock recurrió al cómic de Tom King como principal fuente de inspiración. “Me basé en ese cómic para dar vida a una Supergirl con mucha humanidad y corazón. Es una historia muy emotiva y con ilustraciones bellas”, explicó.

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El mayor desafío fue vincular la experiencia de un ser de otro planeta con emociones reales de una joven en la Tierra. “Traté de encontrarle humildad y humanidad al personaje, para que la historia tuviera sentido más allá de los superpoderes”, planteó.

El proceso actoral implicó incluso aprender líneas en inglés y en Kryptonés, aunque bromeó en el programa sobre la discusión interna del equipo sobre el término correcto para el idioma.

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El desarraigo y la identidad

El rodaje de Supergirl exigió acrobacias, arneses de seguridad y un soporte para volar que, según Milly Alcock, le dejó dolor y moretones en la cadera (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Migrar de Australia a otros países transformó profundamente la relación de Alcock con su identidad. Describió que “mudarse sola fue una crisis", ya que, según su opinión, “asociamos quiénes somos con los lugares, las personas y los hábitos que dejamos atrás”.

En ese sentido, relató a Big Bro que tuvo que aprender tareas básicas, como usar una lavadora, y descubrir cómo sobrevivir y ser autosuficiente lejos de casa.

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Los primeros meses sin una red de apoyo fueron duros: “Haces amigos, después descubres que no encajas y debes volver a empezar”. Alcock reconoció que esa sensación de desarraigo también la conecta con la historia de Supergirl y su búsqueda de un nuevo hogar en la Tierra. “Quizás es el personaje más parecido a mí que interpreté, aunque sea una extraterrestre”, consideró.

Su relación con la industria

Alcock admitió que le llevó tiempo asumir su identidad profesional: “Durante mucho tiempo no me animaba a usar la etiqueta de actriz; solo hace dos años sentí que realmente pertenecía a la profesión”.

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Alcock explicó que construyó a Supergirl a partir del cómic de Tom King para darle humanidad al personaje más allá de los superpoderes (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Valoró la labor del productor James Gunn, a quien describió con buen humor como “el productor más entusiasta” al señalar que “tiene una piel increíble”. También destacó el trabajo del director Craig Gillespie.

Sobre el trabajo en equipo, Alcock remarcó lo que le resulta cuando todos en el set colaboran de manera armónica, como una máquina sincronizada. Entiende que resulta complicado construir una comunidad real en esta industria, especialmente para quienes llegan desde lejos.

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“Mis amigos son personas comunes y eso me ayuda a mantenerme con los pies en la tierra”, expresó. Sostuvo además que aún busca ese “hermano mayor” como referente en el cine.

Música, moda y vida personal

La actriz señaló que incluso tuvo que aprender líneas en inglés y en kryptonés para asumir el rol protagónico de Supergirl (REUTERS/Caroline Brehman)

A lo largo de la conversación en Big Bro, la actriz reveló aspectos personales con humor y franqueza. Consultada sobre su “kryptonita”, Alcock respondió sin dudar: “Un martini, un cigarrillo y un frasco de salsa Lao Gan Ma. Soy sencilla”.

Ante la pregunta sobre su Superman favorito, eligió a David Corenswet y mencionó que no podía dar otra respuesta tras conocerlo en persona. En cuanto a música, señaló su preferencia por Amy Winehouse y mencionó la canción Pursuit of Happiness, de Kid Cudi, como representativa de toda una generación.

En cuanto al cine, recomendó Being John Malkovich, The Producers y la australiana Candy, rodada en su barrio; además, expresó admiración por la actriz Emma Stone.

En Big Bro, Milly Alcock también habló de su relación con la industria, destacó a James Gunn y Craig Gillespie, y contó que compró su primera casa en Londres (AP/Ginnette Riquelme)

En su vida personal, Alcock compartió la satisfacción de haber comprado su primera casa en Londres y la ilusión de conducir un automóvil clásico, logro que aún le queda por concretar. Relató, con humor, el aprendizaje que supuso enfrentarse a las estrictas normas de licencias en el sistema australiano.

El impacto de la fama, la búsqueda de pertenencia y la nostalgia por lo cotidiano forman parte de su relato. Más allá de la imagen pública, Alcock compartió en Big Bro sus rutinas y preferencias: “No soy fan de las películas de terror, ni tampoco de las fiestas descontroladas, aunque la gente piense lo contrario”.