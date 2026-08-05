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Los directores de ‘Avengers: Endgame’ felicitan a ‘Spider-Man: Brand New Day’ por superar su récord de taquilla en el estreno

Joe y Anthony Russo celebraron que la nueva entrega del héroe arácnido recaudó 360 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos

Los directores de Avengers: Endgame felicitan a Spider-Man: Brand New Day por superar su récord de taquilla en el estreno
"Spider-Man: Brand New Day" batió el récord de mayor estreno doméstico de fin de semana en Estados Unidos con 360 millones de dólares y superó a "Avengers: Endgame" (REUTERS/Sony Pictures)
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Los hermanos Joe y Anthony Russo, directores de Avengers: Endgame, felicitaron públicamente al equipo de Spider-Man: Brand New Day después de que la película del héroe arácnido batiera el récord de mayor estreno doméstico de fin de semana en la historia del cine en Estados Unidos, con una recaudación de 360 millones de dólares, frente a los 357 millones de dólares que su propia película había cosechado en 2019.

“Enormes felicitaciones a Destin, Tom, Zendaya, Jacob, Jon, Mark, Sadie, Florence, Michael, Marisa, a los productores Kevin, Amy, Avi y Rachel, y a todo el elenco y equipo de Spider-Man: Brand New Day por hacer historia en la taquilla doméstica de apertura de fin de semana”, escribieron los Russo en Instagram.

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Y añadieron: “El guantelete ha sido pasado…”, junto a una imagen de Spider-Man con anillos de victoria que evocan el Guantelete del Infinito.

La película, producida por Sony Pictures y Marvel Studios, protagonizada por Tom Holland en el papel del superhéroe arácnido, alcanzó los 1.000 millones de dólares en taquilla global en apenas seis días desde su estreno.

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Los hermanos Russo felicitaron en Instagram al equipo de la película y afirmaron que “el guantelete ha sido pasado” tras el nuevo récord de taquilla (Créditos: Instagram/therussobrothers)
Los hermanos Russo felicitaron en Instagram al equipo de la película y afirmaron que “el guantelete ha sido pasado” tras el nuevo récord de taquilla (Créditos: Instagram/therussobrothers)

Solo Endgame —que lo logró en tres días con una apertura global de 1.200 millones de dólares— fue más veloz en ese umbral. Brand New Day arrancó su distribución en el extranjero dos días antes de su lanzamiento en Estados Unidos, y acumuló 927 millones de dólares globales en su primer fin de semana.

Es abrumador, francamente, encontrarnos en esta posición un lunes por la mañana, de la mejor manera posible”, declaró Kevin Feige, presidente de Marvel Studios y productor del filme, en declaraciones a Variety.

En el mercado doméstico, el filme acumuló 407 millones de dólares en cuatro días, con un lunes de 47 millones de dólares —por encima de los 40 millones que Black Panther registró en 2018— y recaudaciones internacionales por 645,8 millones de dólares adicionales.

Las dos películas de superhéroes son las únicas en superar los 300 millones de dólares en su debut en Norteamérica.

Feige atribuyó los resultados al trabajo del director Destin Daniel Cretton y a la colaboración entre los estudios.

"Spider-Man: Brand New Day" alcanzó los 1.000 millones de dólares en taquilla global en seis días desde su estreno para Sony Pictures y Marvel Studios (Sony Pictures)
"Spider-Man: Brand New Day" alcanzó los 1.000 millones de dólares en taquilla global en seis días desde su estreno para Sony Pictures y Marvel Studios (Sony Pictures)

“No esperaba que el récord de Endgame fuera superado, pero no podría estar más feliz de que lo fuera este fin de semana pasado por nuestra película número 38 del UCM”, afirmó el ejecutivo en declaraciones a la revista.

También reconoció la contribución de la productora Amy Pascal y del presidente de Sony Pictures, Tom Rothman, y rindió homenaje a los creadores del personaje.

“Es un testimonio de lo que Stan Lee y Steve Ditko crearon hace tantos años”, señaló para la misma publicación.

Avengers: Endgame conserva el récord de mayor apertura global con 1.200 millones de dólares y sigue siendo la segunda película más taquillera de la historia con 2.700 millones de dólares en todo el mundo.

Spider-Man: Brand New Day, en cambio, apunta a los 2.000 millones de dólares, un umbral que solo otras siete producciones han alcanzado.

Tom Holland regresa como el protagonista de Spider-Man Brand New Day, una película que explora el lado más humano y solitario del superhéroe tras los eventos de “No Way Home”.
Kevin Feige atribuyó el resultado de "Spider-Man: Brand New Day" al director Destin Daniel Cretton y a la colaboración entre Marvel Studios y Sony Pictures (Sony Pictures)

La práctica de reconocer públicamente la ruptura de récords tiene precedentes en la industria. En 2019, el director James Cameron saludó a los hermanos Russo cuando Endgame superó a Titanic como la segunda película más taquillera de todos los tiempos.

“Un iceberg hundió el Titanic real. Hicieron falta los Vengadores para hundir mi Titanic”, escribió Cameron en X. “Todos aquí en Lightstorm Entertainment saludan su asombroso logro. Han demostrado que la industria del cine no solo está viva, sino que es más grande que nunca”.

El éxito de la nueva aventura del arácnido se inscribe en un año excepcional para la industria. La película es la cuarta del año en superar los 1.000 millones de dólares, tras Super Mario Galaxy: la película (1.001 millones), Michael (1.001 millones) y Toy Story 5 (1.067 millones).

La temporada estival acumula 3.579 millones de dólares en recaudación doméstica entre mayo y principios de agosto, y la industria proyecta que los ingresos totales en Norteamérica podrían superar los 10.000 millones de dólares en 2026 por primera vez desde 2019, según datos de Rentrak.

Feige fue directo al vincular el desempeño de Brand New Day con el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Spider-Man: Brand New Day
El éxito del nuevo film se inscribe en un año en el que la industria del cine ya tuvo cuatro películas por encima de los 1.000 millones de dólares (Sony Pictures/Marvel Studios)

“Cuando un universo compartido funciona, estos son los resultados”, afirmó para Variety, en referencia a Avengers: Doomsday —prevista para el 18 de diciembre, con el regreso de Robert Downey Jr. como el villano Doctor Doom— y a la futura X-Men.

Los hermanos Russo dirigen ese filme, lo que les dará una oportunidad de recuperar el récord de apertura que acaban de ceder.

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