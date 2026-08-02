Junior Pisanú, el hijo de Daniela Cardone, contó por qué su madre conserva ocho gatos embalsamados en una vitrina

Junior Pisanú reveló que Daniela Cardone conserva ocho gatos persas embalsamados en su casa (Video: Almorzando con Juana, Eltrece)

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Junior Pisanú destapó uno de los secretos más llamativos de su madre, la exmodelo Daniela Cardone: la colección de ocho gatos persas embalsamados que conserva en su casa, exhibidos en una vitrina, uno encima del otro. El actor lo contó este sábado en Almorzando con Juana (El Trece), ante la conductora Juana Viale y toda la mesa, y reveló por primera vez el origen emocional de esa decisión.

Fue Freddy Villarreal quien abrió el tema al recordar, casi de casualidad, un detalle que tenía guardado: “Me acuerdo que había embalsamado al gato”. Pisanú lo corrigió de inmediato con precisión: “Ocho. Ocho gatos embalsamados”. La cifra generó una reacción inmediata en la mesa. Viale y los presentes no pudieron ocultar la sorpresa, y la conversación tomó un rumbo que nadie había anticipado.

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Los gatos persas embalsamados de Daniela Cardone están guardados en una vitrina y no expuestos al aire libre para evitar su deterioro

El actor explicó que los animales no están dispersos por la casa ni expuestos al aire libre, sino que se encuentran en perfecto estado de conservación dentro de una vitrina. “Están en una vitrina, uno arriba del otro, puestos así. Son gatos persas en su mayoría”, detalló Pisanú en el ciclo de El Trece. Ante la pregunta obvia sobre el proceso, el propio actor aclaró que dejarlos al aire libre los deterioraría: “Me imagino que si los dejás al aire libre, se estropean”.

Pero la revelación más inesperada de la tarde no fue la cantidad de felinos ni el método de conservación, sino el motivo que llevó a Cardone a tomar esa decisión. “La historia fue que falleció mi abuela y tenía ojos claros, y el persa tiene ojos claros. Y hubo ahí un vínculo muy fuerte”, contó Junior. Ese parecido físico entre su abuela materna y la raza persa fue el disparador de todo. La exmodelo comenzó con uno y, con el paso de los años y la muerte de cada mascota, el número fue creciendo hasta llegar a ocho.

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Junior Pisanú heredó de su madre el amor por el arte y la actuación (Instagram)

La anécdota cobró una dimensión más íntima cuando el actor habló del peso afectivo que tienen esos animales para su madre. Cardone no los embalsamó por excentricidad, sino porque no quería enterrarlos ni cremarlos, y prefería mantenerlos cerca como una forma de preservar un vínculo que la unía tanto a sus mascotas como al recuerdo de su propia madre. Según había contado la exmodelo en entrevistas anteriores, algunos de esos gatos compartieron con ella más de 15 años de vida.

Junior Pisanú es parte de La muerte de un viajante, la obra clásica de Arthur Miller, en el Teatro El Tinglado junto a Alejandro Awada, Ingrid Pelicori y Lucas Matey

Lo que sí quedó sin resolver fue el futuro de esos ocho felinos. “La pregunta de mi madre es ‘¿qué va a pasar cuando yo no esté con esos gatos?’. Y con mi hermana decimos ‘no sé’”, confesó el intérprete, con una mezcla de humor y genuina incertidumbre. Su hermana es Brenda Gandini, actriz y pareja del actor Gonzalo Heredia. Ninguno de los dos hijos tiene claro qué harán con la colección cuando llegue ese momento. En la mesa de Almorzando con Juana, las propuestas fueron variadas: desde cremarlos hasta, directamente, tirarlos. Viale, que reconoció tener cenizas de mascotas en su propia casa, cerró el debate con una reflexión que puso las cosas en perspectiva: “Es muy personal”.

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Junior Pisanú y Brenda Gandini no saben qué harán con los ocho gatos persas embalsamados cuando Daniela Cardone ya no esté

Durante el almuerzo, Pisanú también contó que de niño acompañaba a su madre por los pasillos de los sets de televisión, y que esa exposición temprana al mundo del espectáculo fue parte de su formación. A los cuatro o cinco años ya viajaba solo a Madrid, donde Cardone vivió ocho años tras ganar un reality de supervivencia en España. “Viajaba con cuatro o cinco años solo a Madrid, de la manito con la azafata, ahí con mi valijita, con mis libros de Mafalda”, recordó el actor.

Ese recorrido entre camarines y viajes transatlánticos terminó por moldear su vocación. Junior estudió actuación desde antes de terminar la secundaria, en la escuela Timbre Cuatro del barrio de Boedo, y actualmente está por recibirse de licenciado en Dirección Escénica en la Universidad Nacional de las Artes. Su debut en el cine llegó con La Herida, película dirigida por Diego Gottheil y protagonizada junto a Macarena Suárez y Carlos Santamaría, ambientada en los años 80 durante la última dictadura militar argentina.

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