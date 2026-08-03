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El Salvador: Autoridades encuentran a un hombre asesinado en quebrada de Morazán Sur

El cadáver, con signos de quemaduras, fue localizado en el sector de El Divisadero, en una zona de difícil acceso, y motivó el despliegue de la Policía Nacional Civil para ubicar al responsable

Tres marcadores amarillos numerados uno, dos y tres sobre terreno de tierra y pasto, junto a fragmentos de vidrio roto. El fondo es oscuro.
Las autoridades de El Salvador informaron el hallazgo de un hombre de 66 años asesinado en El Divisadero, en Morazán Sur. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En el sector de El Divisadero, en Morazán Sur, las autoridades reportaron este domingo el hallazgo de un hombre de 66 años víctima de un homicidio, cuyo cuerpo presentaba quemaduras y fue localizado en una quebrada, de acuerdo con una publicación de la Policía Nacional Civil (PNC)

La institución policial informó que distintas áreas, junto con el equipo de protocolo de resolución de homicidios, se encuentran activadas con el objetivo de identificar y capturar al responsable de este crimen.

De acuerdo con la información oficial, el cuerpo fue descubierto en una zona de difícil acceso de la mencionada jurisdicción. Los primeros reportes señalan que el cadáver tenía evidentes señales de quemaduras, lo que ha motivado la intervención de equipos especializados para el procesamiento de la escena. Las autoridades aseguraron que se mantienen en coordinación para el desarrollo de las diligencias de investigación.

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El cuerpo con quemaduras apareció en una quebrada de difícil acceso y activó un operativo de la Policía Nacional Civil. (Cortesía: Policía Nacional Civil)
El cuerpo con quemaduras apareció en una quebrada de difícil acceso y activó un operativo de la Policía Nacional Civil. (Cortesía: Policía Nacional Civil)

La PNC detalló que, tras el hallazgo, personal técnico forense y agentes de distintas unidades se presentaron en el sitio para realizar una inspección minuciosa. La institución confirmó que se ha desplegado un operativo en áreas cercanas para recolectar indicios y testimonios que contribuyan a esclarecer las circunstancias del crimen. “Diferentes áreas policiales y el equipo de protocolo de resolución de homicidios están activados en busca del responsable”, explicó la Policía Nacional Civil en sus redes sociales.

Sin confirmación oficial sobre la identidad de la víctima

Diversos medios locales han señalado que la víctima se trata de Pastor Medrano, de 66 años, quienes además han desplegado mensajes de apoyo a la víctima. Aunque la identidad de la víctima no ha sido confirmada por parte de las autoridades.

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La PNC subrayó que, hasta el momento, la identificación formal queda pendiente y solamente se brindará información cuando se cuente con la documentación necesaria y la autorización legal. Esta medida busca evitar la difusión de información no corroborada que pueda afectar el proceso de investigación o a los familiares de la víctima.

La Policía Nacional Civil reiteró su compromiso de mantener presencia en la zona y continuar con las acciones de seguridad preventivas.

Cinta amarilla con la palabra PRECAUCIÓN en primer plano, gotas de lluvia, calle mojada, un automóvil plateado y casas al fondo borrosas.
Una cinta amarilla con la palabra "PRECAUCIÓN" impide el paso en una calle residencial, mientras un automóvil y varios edificios se difuminan bajo la lluvia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la información recabada hasta el momento, las autoridades no han encontrado elementos que permitan establecer un móvil claro del homicidio. Las investigaciones permanecen abiertas y no se descartan nuevas diligencias en las próximas horas. La Policía Nacional Civil exhortó a la población a colaborar con cualquier información que pueda ser relevante para el caso, garantizando la confidencialidad de quienes aporten datos..

Por el momento, autoridades policiales mantienen el llamado a la calma y solicitan a la ciudadanía evitar la circulación de rumores o información sin confirmar sobre la identidad de la víctima. La institución aseguró que proporcionará actualizaciones oficiales a medida que avance la investigación y se obtengan resultados concretos sobre el caso.

De acuerdo con datos oficiales de la policía salvadoreña, este se trata del primer homicidio ocurrido en el territorio salvadoreño durante el arranque de agosto. Luego que la institución diera a conocer por medio de sus canales oficiales que el primer día del mes no se reportó ninguno en sus estadísticas.

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