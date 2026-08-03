Los mejores memes de la derrota de River ante Rosario Central: Otamendi, Jeremías Ledesma y Coudet fueron los protagonistas

Guardar

La derrota de River Plate ante Rosario Central por 1-0 en el estadio Monumental desató una ola de memes y reacciones en las redes sociales que convirtieron al partido del domingo en uno de los temas más comentados de la jornada futbolera. El gol en contra de Nicolás Otamendi, las tapadas de Jeremías Ledesma y la continuidad en la cuerda floja del entrenador Eduardo Chacho Coudet fueron los tres ejes sobre los que los usuarios de X (ex Twitter) descargaron su humor e ironía.

El primero en recibir la atención de las redes fue Otamendi, cuyo gol en contra a los 26 minutos del primer tiempo —tras no poder despejar un centro del colombiano Jaminton Campaz— le dio ventaja al Canalla y selló la quinta derrota consecutiva del Millonario. Un usuario de X con el nombre @PresiNuca retuiteó una publicación propia del 25 de julio —días antes del partido— que mostraba una foto del defensor con un tatuaje en la cabeza que decía “una cagada por día”, y la actualizó con el texto: “Cagada diaria de Otamendi”. La coincidencia entre el tatuaje y el gol en contra le dio una vuelta viral al posteo.

PUBLICIDAD

La figura del otro lado fue Ledesma, el arquero de Central que contuvo todo lo que River intentó en el complemento. @Edwarlopez07 publicó una imagen del arquero alemán Manuel Neuer con los brazos abiertos y el texto “Ledesma cada vez que se enfrenta a River”, una referencia directa al historial del guardameta rosarino frente al Millonario. Otro usuario, @FernetDcio, recurrió a una escena del personaje Tony Soprano de la serie Los Soprano para graficar a Ledesma “desmayándose para regalarle un gol a River”, en alusión al momento en que el arquero perdió el balón con las manos y casi permitió el empate, salvado sobre la línea por Ignacio Ovando.

La situación de Coudet también tuvo su cuota de humor. Tras la publicación de @Frases_Sapardo —“No vamos a jugar la Libertadores del año que viene”— acompañada de la imagen de un jugador con cara de angustia, el usuario @primerolealtad respondió con un GIF del Doctor Strange de Marvel: “Yo analizando si se va el Chacho hoy y llega Ramón”, en referencia a Ramón Díaz, mencionado en los últimos días como posible sucesor del técnico. River acumula tres derrotas en el Torneo Clausura 2026, suma cinco caídas consecutivas en el fútbol argentino y no gana a nivel local desde el 16 de mayo pasado. Alcanzó su peor marca histórica, lograda en 1911.

PUBLICIDAD

Los jugadores de campo tampoco escaparon al escrutinio de las redes. Fausto Vera fue blanco de dos memes consecutivos: @FacuBazan9 publicó la imagen del personaje Hank Hill de la serie animada King of the Hill apuntándose con una pistola en la cabeza, con el texto “Fausto Vera es el jugador creativo de mi equipo”, mientras que @LozanoBump eligió un montaje de Stephen Curry lanzando un aro de básquet desde la Luna para ilustrar los remates del mediocampista: “Fausto Vera pegándole al arco”. Lucas Martínez Quarta también tuvo su momento, cuando @FandeFrabig0l publicó la icónica escena de Rocky con una multitud corriendo detrás, con el epígrafe: “Los pibes yendo a buscar a Martínez Quarta a cagarlo a trompadas”.

Campaz, autor del centro que derivó en el gol en contra de Otamendi y protagonista de dos mano a mano desperdiciados ante Santiago Beltrán en el segundo tiempo, también generó reacciones. @FMartinOlive publicó una imagen de un arquero tapando un remate con el simple texto “Otra vez, Campaz”, en un tono que mezclaba elogio por los intentos del colombiano con resignación por la falta de definición.

PUBLICIDAD

El cruce entre @Juanchoo y la gestión de Coudet también tuvo repercusión: “Sacó a Galván... Pero eligió a burré por Beltrán”, escribió el usuario junto a una imagen de Lionel Messi llorando en el banco de suplentes durante un partido de la selección argentina. River visita a Tigre el próximo sábado desde las 17:00, en lo que será la cuarta fecha del Torneo Clausura y una nueva oportunidad para el equipo de Coudet de frenar la racha negativa.

Los mejores memes de la derrota de River ante Rosario Central