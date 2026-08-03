El Salvador: Educación deja sin efecto los lineamientos especiales para los desfiles estudiantiles del 15 de septiembre

Los Desfiles Cívicos Estudiantiles 2026 volverán a realizarse de la manera tradicional en los centros educativos públicos y privados. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

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El Ministerio de Educación de El Salvador (Mined) comunicó este domingo que todas las disposiciones que circularon para la organización de los Desfiles Cívicos Estudiantiles 2026 quedan sin efecto. Así lo informó la ministra Karla Trigueros, a través del memorándum dirigido a la comunidad educativa del sector público y privado a nivel nacional.

El documento, firmado por la titular de la cartera, establece expresamente que, a partir de la emisión del documento, se anulan todas las instrucciones previas relacionadas con la organización del Desfile Cívico Estudiantil 2026, previsto en conmemoración de los 205 años de independencia. La medida aplica para todos los centros educativos, tanto públicos como privados, y tiene alcance nacional.

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El memorándum aclara que la anulación abarca todos los lineamientos que se habían establecido sobre música, vestimenta, puntos artísticos y demás pautas o limitaciones que regulaban la preparación y realización de los desfiles. Por lo tanto, a partir de ahora, directores, docentes y autoridades organizativas de los centros educativos podrán realizar los actos y desfiles cívicos de la manera tradicional, tal como se ha hecho en años anteriores, sin restricciones extraordinarias.

La anulación eliminó las pautas sobre música, vestimenta, puntos artísticos y otras limitaciones para los desfiles estudiantiles. (Cortesía: Ministerio de Educación)

Autonomía en la organización actos cívicos del 15 de septiembre

La ministra Trigueros dirigió el mensaje a estudiantes, docentes, directores, personal técnico-administrativo, padres de familia y demás miembros de la comunidad educativa salvadoreña. De igual manera, la funcionaria agradeció el compromiso y la colaboración para la implementación ordenada de las actividades cívicas, y subrayó la importancia de fortalecer el respeto a los símbolos patrios y los valores que inspiran la conmemoración nacional.

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El Mined reiteró que esta disposición responde a la intención de que los actos y desfiles cívicos programados para el mes de septiembre se desarrollen de manera tradicional, tal como se acostumbraba antes de la emisión de lineamientos especiales. Así, cada centro educativo podrá organizar y participar en los eventos cívicos sin las restricciones que se habían establecido para este año.

Este anuncio busca dar claridad y autonomía a las instituciones educativas, permitiendo que los actos conmemorativos por la independencia nacional se realicen con el formato y las expresiones que históricamente han caracterizado estas celebraciones en El Salvador.

La medida del Ministerio de Educación eliminó las limitaciones para escuelas públicas y privadas y ordenó volver al esquema tradicional de cara al desfile del 15 septiembre. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

Al mismo tiempo, la ministra Trigueros reiteró su agradecimiento por el compromiso de la comunidad educativa y por el esfuerzo en la implementación responsable de las actividades cívicas. Asimismo, instó a todos los involucrados a continuar fortaleciendo el respeto y la promoción de los valores patrios en el marco de la importante conmemoración nacional.

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La decisión del Mined fue oficializada mediante el Memorándum N.º 10-2026, el cual fue difundido con el sello y la firma de la titular de la institución, y se encuentra dirigido a todos los integrantes del sistema educativo.

La Secretaría de Prensa informó que en 2025 un total de 2,455 estudiantes de todo el país participaron en el desfile de Independencia de El Salvador, el cual recorrió la alameda Franklin Delano Roosevelt hasta el Parque Cuscatlán. La movilización estudiantil forma parte de las celebraciones patrias y contribuye a fortalecer el sentido de pertenencia nacional.