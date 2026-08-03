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Honduras: Asfura recibe propuestas de mujeres garífunas para impulsar proyectos

El presidente Nasry Asfura sostuvo este fin de semana una reunión con representantes de la Plataforma de Mujeres Garífunas de Éxito, quienes presentaron una agenda de propuestas orientadas a fortalecer el desarrollo económico

La dirigencia garífuna agradece el respaldo oficial al evento 100 Mujeres Garífunas de Éxito.
Las propuestas incluyeron mecanismos para proteger la propiedad intelectual y facilitar el acceso de mujeres emprendedoras a mercados nacionales e internacionales.
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En Casa Presidencial, el mandatario Nasry Asfura recibió a integrantes de la Plataforma de Mujeres Garífunas de Éxito, una organización que promueve el liderazgo, la participación y el empoderamiento económico de mujeres afrodescendientes en Honduras. Durante la reunión, las representantes entregaron propuestas para ampliar oportunidades, fortalecer emprendimientos e impulsar políticas públicas.

Las iniciativas buscan que el Estado facilite el acceso a programas de capacitación, financiamiento y promoción para proyectos liderados por mujeres de comunidades garífunas.

La presidenta de la Plataforma de Mujeres Garífunas de Éxito, Jade Martínez, explicó que uno de los objetivos de la visita fue agradecer el apoyo brindado por el Gobierno a la realización del evento 100 Mujeres Garífunas de Éxito, una actividad que reconoció la trayectoria y el aporte de mujeres destacadas en áreas como educación, salud, cultura, liderazgo comunitario, emprendimiento, ciencia y desarrollo social.

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Según Martínez, el reconocimiento permitió visibilizar historias de mujeres que durante años han contribuido al crecimiento del país desde distintos espacios, muchas veces sin recibir reconocimiento público.

“Venimos a agradecer el apoyo brindado al evento y a realizar propuestas afirmativas para visibilizar los perfiles de mujeres talentosas que fueron premiadas, así como cada una de sus contribuciones a Honduras”, manifestó la dirigente.

Emprendimientos comunitarios

Durante la reunión también se presentaron iniciativas dirigidas a fortalecer la economía de las comunidades garífunas mediante el respaldo a pequeños y medianos emprendimientos.

Entre los proyectos expuestos destacan la producción de casabe, uno de los alimentos tradicionales más representativos de la cultura garífuna, así como propuestas relacionadas con innovación tecnológica, desarrollo de productos con identidad cultural y mecanismos para proteger la propiedad intelectual de iniciativas impulsadas por mujeres emprendedoras.

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La dirigencia garífuna agradece el respaldo oficial al evento 100 Mujeres Garífunas de Éxito.
La Plataforma de Mujeres Garífunas plantea al Estado medidas para financiar y capacitar emprendimientos garífunas.

La organización considera que estos proyectos pueden generar oportunidades de empleo y contribuir a mejorar las condiciones económicas de numerosas familias. También planteó la necesidad de crear alianzas entre instituciones públicas, sector privado y organismos internacionales para facilitar el acceso a mercados nacionales e internacionales.

Un espacio para la inclusión

Tras concluir la reunión, Jade Martínez calificó el encuentro como positivo y destacó la apertura mostrada por el Gobierno para escuchar las propuestas de la organización.

La dirigente señaló que la reunión permitió establecer un canal de diálogo que podría traducirse en acciones para fortalecer la participación de las mujeres garífunas en los procesos de desarrollo económico y social del país.

“Fue muy accesible, muy afirmativo y, sobre todo, positivo para poder desarrollar todas estas propuestas que hoy presentamos”, expresó.

El pueblo garífuna constituye uno de los principales pueblos afrodescendientes de Honduras y está asentado principalmente en la costa norte del país, donde conserva una herencia cultural reconocida internacionalmente.

La dirigencia garífuna agradece el respaldo oficial al evento 100 Mujeres Garífunas de Éxito.
La Plataforma de Mujeres Garífunas plantea al Estado medidas para financiar y capacitar emprendimientos garífunas.

La UNESCO, organismo de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura, declaró en 2001 la lengua, la danza y la música garífuna como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, reconocimiento que posteriormente fue incorporado a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial.

Además de su riqueza cultural, las comunidades garífunas participan en actividades como el turismo, la pesca artesanal, la gastronomía, el comercio y el emprendimiento comunitario, sectores que representan oportunidades para dinamizar las economías locales cuando cuentan con apoyo institucional.

Diversos organismos internacionales, entre ellos ONU Mujeres y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, han señalado que las mujeres afrodescendientes continúan enfrentando mayores niveles de desigualdad, exclusión económica y limitaciones para acceder a oportunidades de financiamiento, empleo y participación política.

Estos organismos sostienen que fortalecer el liderazgo femenino, impulsar el emprendimiento y garantizar políticas públicas con enfoque étnico y de género contribuye a reducir las brechas de desigualdad, dinamizar las economías locales y promover un desarrollo inclusivo.

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