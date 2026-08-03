En Panamá los propietarios de comercios al por menor evalúan suspender venta de cilindros de gas licuado de 25 libras

Comerciantes aseguran que la normativa vigente no toma en cuenta las diferencias técnicas entre los cilindros de distintos fabricantes, lo que dificulta su cumplimiento y eleva el riesgo de ser multados. (Tomado de internet)

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La posibilidad de que comerciantes dedicados al comercio al por menor suspendan la venta de cilindros de gas de 25 libras ha generado inquietud entre los consumidores.

La causa principal es el endurecimiento de las inspecciones y la aplicación de multas por parte de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), tras detectar presuntas irregularidades en el peso de los cilindros durante recientes operativos.

En Panamá el conocido “tanquecito de gas” es utilizado en más de 734 mil hogares y tiene un precio unitario de $4.37, gracias a un subsidio estatal que data de 1993 que anualmente representa una erogación estatal de al menos $90 millones.

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Diversos propietarios de minisúper y abarroterías, especialmente dentro de la comunidad china, han manifestado en redes sociales que la falta de tiempo para revisar el contenido de los cilindros y el temor a conflictos por el peso declarado los ha llevado a considerar la suspensión temporal de este servicio.

Los comerciantes alegan que la tarea de verificar cada cilindro y enfrentar sanciones representa una carga adicional difícil de asumir.

Una olla negra descansa sobre el quemador encendido con la llama azul brillando intensamente, lista para cocinar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate se ha intensificado en plataformas digitales, donde usuarios y pequeños empresarios discuten las causas y consecuencias de la situación.

Según testimonios recogidos en videos virales, parte del problema también se atribuye a las empresas proveedoras de gas, ya que la variabilidad en el peso de los envases estaría relacionada con diferencias entre fabricantes y modelos, lo que aumenta la confusión tanto para vendedores como para compradores.

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Las recientes sanciones impuestas por la Acodeco han puesto en alerta a numerosos comercios minoristas.

Estos sostienen que la normativa vigente no toma en cuenta las diferencias técnicas entre los cilindros de distintos fabricantes, lo que dificulta su cumplimiento y eleva el riesgo de ser multados.

Algunos consumidores han expresado su desconcierto sobre los estándares aplicados al peso de los cilindros. Como reacción, han solicitado a las empresas distribuidoras mayor transparencia y explicaciones claras sobre los controles realizados. El objetivo es evitar malentendidos y dotar de seguridad a quienes adquieren el producto.

El subsidio al tanquecito de gas licuado beneficia a una gran cantidad de panameños. (Tomado de internet)

Hasta el momento, ninguna autoridad ni empresa distribuidora ha confirmado oficialmente que exista un retiro masivo del servicio por parte de los comercios.

La información sobre eventuales suspensiones de venta proviene únicamente de testimonios de ciertos comerciantes y de versiones difundidas en redes sociales. Por ahora, la preocupación se mantiene en el terreno de la especulación, aunque la inquietud crece entre quienes dependen de estos establecimientos para abastecerse de gas.

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Lo que sucede es que las inspecciones y sanciones recientes han llevado a algunos comerciantes chinos a considerar la suspensión de la venta de gas, principalmente por la dificultad de cumplir con las exigencias regulatorias y evitar futuras sanciones. Esta situación ha derivado en una mayor incertidumbre y en pedidos de aclaración a las empresas proveedoras.

Para hacer frente a la controversia, la Acodeco y la Cámara China Panameña de Comercio e Industrias han acordado establecer una mesa de trabajo permanente.

El propósito es fortalecer la comunicación y crear espacios de diálogo que permitan atender inquietudes específicas del sector, promoviendo la capacitación continua sobre las normas de protección al consumidor y defensa de la competencia.

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Pese a la preocupación de los consumidores, ninguna autoridad ni empresa distribuidora ha confirmado oficialmente que exista un retiro masivo del servicio por parte de los comercios. (Tomado de internet)

Durante una reunión liderada por el administrador de la Acodeco, Ramón Abadi Balid, junto con representantes de la Cámara China Panameña, se delinearon tres prioridades: brindar orientación a los comerciantes sobre las reglas vigentes, fomentar prácticas comerciales ordenadas y mantener canales abiertos para resolver dudas y conflictos.

Los voceros de la Cámara China manifestaron su disposición a colaborar en acciones de capacitación y divulgación, con la finalidad de mejorar el conocimiento de la legislación y promover el respeto de los derechos de los consumidores entre sus agremiados.

La Acodeco reiteró su compromiso de mantener el diálogo con los distintos gremios empresariales, convencida de que la cooperación entre sectores es clave para construir mercados más transparentes y competitivos, en beneficio de toda la cadena de valor, desde los comerciantes hasta los consumidores.

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