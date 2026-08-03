Tras el empate de Boca y la derrota de River, así están las posiciones del Torneo Clausura y de la Tabla Anual

Boca Juniors igualó 2-2 contra Newell's en Rosario y no pudo acercarse a la cima de la tabla anual (FOTOBAIRES)

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Luego de la fecha que se llevó a cabo entre semana, hubo descanso el día viernes en la Liga Profesional y se retomó la actividad en la jornada sabatina con cinco atractivos encuentros. La fecha continuó con múltiples encuentros el domingo y se van moviendo todas las tablas: la de la Zona A, la de la Zona B, la Anual (con un título y el boleto a las copas internacionales en juego) y la de promedios por la permanencia.

El domingo se abrió con un triunfo por 2-1 de Gimnasia La Plata sobre Aldosivi en Mar del Plata. Al mismo tiempo, Barracas Central se impuso en condición de visitante por la mínima contra Deportivo Riestra. En un atractivo encuentro en Rosario, Newell’s y Boca Juniors igualaron 2-2. Esto dejó al Xeneize en la sexta ubicación de la tabla anual con 31 unidades, mientras que la Lepra se mantiene en la zona baja.

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En el Monumental, River Plate sufrió un nuevo golpe: cayó 1-0 ante Rosario Central por el gol de Nicolás Otamendi en contra. Así, el Millonario sufrió su quinta derrota consecutiva a nivel local y aparece décimo en la tabla anual, fuera de los puestos de clasificación a las copas internacionales de 2027.

La jornada del sábado dejó a Estudiantes de La Plata en el sexto puesto de la Zona A después del 3-0 frente a Defensa y Justicia. En el cierre, Racing quedó sexto en la Zona B tras perder 3-1 con Tigre en Avellaneda, un resultado que ubicó al Matador en el octavo lugar de la tabla del Clausura.

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Los jugadores del Millonario, cabizbajos tras la derrota (FOTOBAIRES)

El reparto de plazas internacionales también se define por la Tabla Anual: además del líder, jugarán la Libertadores 2027 Belgrano de Córdoba como campeón del Apertura, el campeón del Clausura, el campeón de la Copa Argentina y el segundo y tercer mejor ubicados en la Anual. Del cuarto al noveno puesto de esa clasificación accederán a la Sudamericana 2027, con una plaza extra disponible si un equipo argentino gana alguna de las copas internacionales en curso.

En la parte baja de la Anual, los equipos más comprometidos son Estudiantes de Río Cuarto, que empató 0-0 con Banfield, y Aldosivi, que cayó 2-1 contra Gimnasia La Plata. También aparecen cerca de esa zona Deportivo Riestra, Central Córdoba de Santiago del Estero, Platense, Newell’s, Atlético Tucumán, Sarmiento de Junín y Tigre.

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En la tabla de promedios, Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi también figuran en el fondo, mientras que Sarmiento, Banfield, Central Córdoba, Newell’s y Atlético Tucumán, en ese orden, se mantienen condicionados en la lucha por la permanencia.

POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA Y DE LA TABLA ANUAL

TODOS LOS RESULTADOS DE LA TERCERA JORNADA DEL TORNEO CLAUSURA

Sábado 1 de agosto

Estudiantes de Río Cuarto 0-0 Banfield

Gimnasia de Mendoza 2-0 Unión de Santa Fe

Belgrano de Córdoba 0-1 Argentinos Juniors

Estudiantes de La Plata 3-0 Defensa y Justicia

Racing 1-3 Tigre

Domingo 2 de agosto

Aldosivi 1-2 Gimnasia La Plata

Deportivo Riestra 0-1 Barracas Central

Newell’s 2-2 Boca Juniors

River 0-1 Rosario Central

21:30 Lanús-Instituto de Córdoba

Lunes 3 de agosto

16:45 Sarmiento de Junín-Independiente Rivadavia

19:00 Platense-Talleres de Córdoba

19:00 Vélez-Independiente

21:15 Huracán-Atlético Tucumán

21:15 Central Córdoba-San Lorenzo