Kaley Cuoco, la estrella de “The Big Bang Theory”, revela que está embarazada por segunda vez

“Una hermanita está en camino”, escribió Kaley Cuoco al confirmar que su hija Matilda tendrá una nueva compañera de aventuras. (REUTERS/Instagram)

La familia de Kaley Cuoco está a punto de crecer. La actriz estadounidense, famosa por su papel de Penny en la exitosa comedia The Big Bang Theory, anunció que está esperando a su segundo hijo junto a su prometido, el actor Tom Pelphrey.

La noticia se dio a conocer el 10 de junio mediante una emotiva publicación en Instagram, en la que la pareja compartió imágenes de esta nueva etapa familiar. En las fotografías aparece Cuoco, de 40 años, junto a Pelphrey, de 43, y la hija que tienen en común, Matilda, de tres años.

PUBLICIDAD

La primera imagen del carrusel mostró a la familia frente a un gran pastel cubierto de grageas de colores con la frase “Es una…”. Una porción del pastel había sido retirada y dejó al descubierto un interior de color rosa, con el que la pareja confirmó que espera otra niña.

“Completando nuestra pequeña familia, ¡qué sueño hecho realidad!”, escribió la actriz en la descripción de la publicación. Cuoco también confesó que este segundo embarazo ha sido diferente al primero y explicó que el proceso “ha sido un poco más complicado en muchos sentidos”, aunque aseguró que ella y Pelphrey se sienten profundamente agradecidos por este momento.

PUBLICIDAD

Un pastel con relleno rosado reveló que la estrella de The Big Bang Theory espera una niña junto a Tom Pelphrey.(Instagram)

La protagonista de The Flight Attendant también celebró que su hija Matilda pronto tendrá una hermana menor. “¡Una hermanita está en camino!”, escribió la actriz. Además, bromeó sobre el futuro de su pareja como padre de dos niñas: “Tom Pelphrey será papá de niñas de por vida”.

Cuoco añadió un toque de humor al explicar una captura de su ecografía. “Y sí, la última foto es nuestra delicada princesa mostrándonos el dedo medio”, escribió entre risas.

PUBLICIDAD

Kaley Cuoco admitió que su segundo embarazo ha sido más difícil en algunos aspectos, aunque aseguró sentirse feliz y agradecida por la llegada de su bebé. (Instagram)

La publicación también incluyó varios recuerdos del embarazo de la actriz hasta ahora. Entre ellos había selfies frente al espejo en las que mostraba su vientre, fotografías familiares y momentos junto a sus mascotas.

Por su parte, Pelphrey compartió otras imágenes en su propia cuenta de Instagram y aprovechó la ocasión para dedicarle un mensaje de admiración a su prometida.

PUBLICIDAD

“Profunda gratitud y alegría. Tengo mucho respeto y admiración por Kaley en este viaje de subidas y bajadas”, escribió el actor. También hizo una broma sobre una de las fotografías tomadas durante una visita médica y contó que el doctor le dio a Cuoco un pequeño empujón para conseguir la imagen, a lo que ella reaccionó de inmediato: “Definitivamente es mi hija”.

La relación entre Kaley Cuoco y Tom Pelphrey se hizo pública en mayo de 2022. Poco después, la actriz contó a USA Today que ambos se conocieron en abril de ese mismo año gracias a su representante en común, Andrea Pett-Joseph, quien pensó que serían “perfectos el uno para el otro”.

PUBLICIDAD

La actriz recordó que sintió una conexión inmediata con Pelphrey cuando lo conoció durante la premiere de Ozark. REUTERS/Caroline Brehman

Según recordó Cuoco, el encuentro con el actor durante la premiere de Ozark fue un momento decisivo en su vida.

“Escuché su voz, me di vuelta y fue como si mi vida hubiera terminado o recién estuviera comenzando. Me golpeó. Fue amor a primera vista”, relató la actriz en aquella ocasión. “Sentí que lo había conocido durante toda mi vida, pero no estaba lista para él”.

PUBLICIDAD

La pareja anunció su primer embarazo en octubre de 2022 y recibió a su hija Matilda en marzo de 2023. Desde entonces, ambos han mostrado algunos momentos de su vida familiar en redes sociales.

Cuoco y Pelphrey se comprometieron en agosto de 2024. En esa ocasión, la actriz mostró su anillo de compromiso en redes sociales y describió aquel momento como un “fin de semana increíble”. Aunque todavía no han llegado al altar, la actriz ya había adelantado que sus planes familiares no seguirían un orden tradicional.

PUBLICIDAD