Entretenimiento

Kaley Cuoco, la estrella de “The Big Bang Theory”, revela que está embarazada por segunda vez

La actriz compartió tiernas fotografías junto a su prometido Tom Pelphrey y su hija Matilda, quien pronto se convertirá en hermana mayor

Guardar
Google icon
Kaley Cuoco, la estrella de The Big Bang Theory, revela que está embarazada por segunda vez
“Una hermanita está en camino”, escribió Kaley Cuoco al confirmar que su hija Matilda tendrá una nueva compañera de aventuras. (REUTERS/Instagram)

La familia de Kaley Cuoco está a punto de crecer. La actriz estadounidense, famosa por su papel de Penny en la exitosa comedia The Big Bang Theory, anunció que está esperando a su segundo hijo junto a su prometido, el actor Tom Pelphrey.

La noticia se dio a conocer el 10 de junio mediante una emotiva publicación en Instagram, en la que la pareja compartió imágenes de esta nueva etapa familiar. En las fotografías aparece Cuoco, de 40 años, junto a Pelphrey, de 43, y la hija que tienen en común, Matilda, de tres años.

PUBLICIDAD

La primera imagen del carrusel mostró a la familia frente a un gran pastel cubierto de grageas de colores con la frase “Es una…”. Una porción del pastel había sido retirada y dejó al descubierto un interior de color rosa, con el que la pareja confirmó que espera otra niña.

“Completando nuestra pequeña familia, ¡qué sueño hecho realidad!”, escribió la actriz en la descripción de la publicación. Cuoco también confesó que este segundo embarazo ha sido diferente al primero y explicó que el proceso “ha sido un poco más complicado en muchos sentidos”, aunque aseguró que ella y Pelphrey se sienten profundamente agradecidos por este momento.

PUBLICIDAD

Un pastel con relleno rosado reveló que la estrella de The Big Bang Theory espera una niña junto a Tom Pelphrey.(Instagram)
Un pastel con relleno rosado reveló que la estrella de The Big Bang Theory espera una niña junto a Tom Pelphrey.(Instagram)

La protagonista de The Flight Attendant también celebró que su hija Matilda pronto tendrá una hermana menor. “¡Una hermanita está en camino!”, escribió la actriz. Además, bromeó sobre el futuro de su pareja como padre de dos niñas: “Tom Pelphrey será papá de niñas de por vida”.

Cuoco añadió un toque de humor al explicar una captura de su ecografía. “Y sí, la última foto es nuestra delicada princesa mostrándonos el dedo medio”, escribió entre risas.

Kaley Cuoco, la estrella de The Big Bang Theory, revela que está embarazada por segunda vez
Kaley Cuoco admitió que su segundo embarazo ha sido más difícil en algunos aspectos, aunque aseguró sentirse feliz y agradecida por la llegada de su bebé. (Instagram)

La publicación también incluyó varios recuerdos del embarazo de la actriz hasta ahora. Entre ellos había selfies frente al espejo en las que mostraba su vientre, fotografías familiares y momentos junto a sus mascotas.

Por su parte, Pelphrey compartió otras imágenes en su propia cuenta de Instagram y aprovechó la ocasión para dedicarle un mensaje de admiración a su prometida.

“Profunda gratitud y alegría. Tengo mucho respeto y admiración por Kaley en este viaje de subidas y bajadas”, escribió el actor. También hizo una broma sobre una de las fotografías tomadas durante una visita médica y contó que el doctor le dio a Cuoco un pequeño empujón para conseguir la imagen, a lo que ella reaccionó de inmediato: “Definitivamente es mi hija”.

La relación entre Kaley Cuoco y Tom Pelphrey se hizo pública en mayo de 2022. Poco después, la actriz contó a USA Today que ambos se conocieron en abril de ese mismo año gracias a su representante en común, Andrea Pett-Joseph, quien pensó que serían “perfectos el uno para el otro”.

La actriz recordó que sintió una conexión inmediata con Pelphrey cuando lo conoció durante la premiere de Ozark. REUTERS/Caroline Brehman
La actriz recordó que sintió una conexión inmediata con Pelphrey cuando lo conoció durante la premiere de Ozark. REUTERS/Caroline Brehman

Según recordó Cuoco, el encuentro con el actor durante la premiere de Ozark fue un momento decisivo en su vida.

“Escuché su voz, me di vuelta y fue como si mi vida hubiera terminado o recién estuviera comenzando. Me golpeó. Fue amor a primera vista”, relató la actriz en aquella ocasión. “Sentí que lo había conocido durante toda mi vida, pero no estaba lista para él”.

La pareja anunció su primer embarazo en octubre de 2022 y recibió a su hija Matilda en marzo de 2023. Desde entonces, ambos han mostrado algunos momentos de su vida familiar en redes sociales.

Cuoco y Pelphrey se comprometieron en agosto de 2024. En esa ocasión, la actriz mostró su anillo de compromiso en redes sociales y describió aquel momento como un “fin de semana increíble”. Aunque todavía no han llegado al altar, la actriz ya había adelantado que sus planes familiares no seguirían un orden tradicional.

Temas Relacionados

Kaley CuocoThe Big Bang TheoryTom PelphreyEntretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tony Hale respondió a Quentin Tarantino en el estreno de Toy Story 5: “Le aconsejaría que confiara en Pixar”

La presentación mundial de la cinta también dejó el cruce más comentado de la noche, con el actor defendiendo la continuidad de la saga frente a las dudas del director sobre continuarla

Tony Hale respondió a Quentin Tarantino en el estreno de Toy Story 5: “Le aconsejaría que confiara en Pixar”

La confesión más íntima de Jennifer Lopez: sus fantasías con estrellas de Hollywood y su gusto por los amores intensos del cine

La cantante sorprendió al hablar sin filtros sobre los actores que la cautivaron y lo que revela esa atracción sobre su “lado oscuro”

La confesión más íntima de Jennifer Lopez: sus fantasías con estrellas de Hollywood y su gusto por los amores intensos del cine

“Siempre me pareció irónica la crítica a Cassie y cómo hacen lo mismo conmigo”: Sydney Sweeney reflexionó sobre el final de Euphoria

La actriz analizó cómo la percepción pública de los personajes puede trasladarse fuera de la pantalla y reflexionó sobre los desafíos de encarnar figuras complejas en una industria que tiende a encasillar

“Siempre me pareció irónica la crítica a Cassie y cómo hacen lo mismo conmigo”: Sydney Sweeney reflexionó sobre el final de Euphoria

‘La familia Ingalls’ vuelve a la pantalla tras 42 años: Netflix presenta tráiler oficial de su nueva versión

El clásico que marcó a millones de espectadores entre los años 70 y 80 regresa con nuevos protagonistas y una mirada más amplia sobre la vida en la frontera estadounidense

‘La familia Ingalls’ vuelve a la pantalla tras 42 años: Netflix presenta tráiler oficial de su nueva versión

El álbum de Rakim reunirá otra vez a Jay-Z y a Eminem tras 25 años

Los dos raperos aparecerán juntos en una pista del próximo trabajo colaborativo con Kurupt y Masta Killa, cuyo lanzamiento está programado para el 28 de agosto de 2026

El álbum de Rakim reunirá otra vez a Jay-Z y a Eminem tras 25 años

DEPORTES

El “aura” de Shakira, la “pelea” de las Labubus y elogios a Los Ángeles Azules: las perlitas de la ceremonia inaugural del Mundial

El “aura” de Shakira, la “pelea” de las Labubus y elogios a Los Ángeles Azules: las perlitas de la ceremonia inaugural del Mundial

El fotógrafo que le prestó la cámara al Dibu Martínez mostró las imágenes que capturó el arquero en el amistoso de Argentina

Los mejores memes de la primera inauguración del Mundial 2026: de Shakira “reina” a la insólita aparición de las Labubus

Por qué Brasil y Argentina dominan el fútbol mundial sin ser potencias económicas

Video: el incidente que sufrió el micro de la selección de República Checa y causó un caos de tránsito durante una hora

TELESHOW

El recuerdo de Rocío Igarzábal luego de hablar sobre su abuso sexual: “La primera vez que sucedió me hice la dormida”

El recuerdo de Rocío Igarzábal luego de hablar sobre su abuso sexual: “La primera vez que sucedió me hice la dormida”

Guido Kaczka sorprendió al jurado de su programa con un típico plato argentino: “Hoy se cena”

La insólita reacción de Benjamín Vicuña tras su gesto contra Mauro Icardi

Marcelo Benedetto abandonó un móvil en vivo para sacarse una foto con Shakira: “La voy a buscar”

El contundente mensaje de Marta Fort tras sus dichos sobre las cirugías estéticas

INFOBAE AMÉRICA

“El Niño 2026″ ya está aquí y podría convertirse en el más intenso en más de 70 años

“El Niño 2026″ ya está aquí y podría convertirse en el más intenso en más de 70 años

Estados Unidos sancionó a la petrolera estatal cubana CUPET y la acusó de sostener al aparato represivo de la dictadura

La temporada de lluvias en Guatemala deja 5.208 personas afectadas, según última actualización de Conred

Explosión en cohetería artesanal deja tres heridos en Honduras

Retiran populares toallitas para bebés vendidas en un reconocido supermercado por riesgo de contaminación bacteriana