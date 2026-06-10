“Para mí fue un punto de inflexión”: Jon Bernthal recordó cómo su papel en The Walking Dead cambió su carrera

La interpretación de Shane Walsh en The Walking Dead cambió la vida personal y profesional de Jon Bernthal. En entrevista con Smartless, el actor reconoció que este personaje fue el punto de partida de un recorrido que lo llevaría del reconocimiento en televisión al reconocimiento en Hollywood y Broadway.
Interpretar a Shane Walsh en The Walking Dead catapultó la carrera internacional de Bernthal, pero también transformó su enfoque vital y profesional. El propio actor declaró que la intensidad de ese papel le enseñó la importancia del compromiso total en cada proyecto, y que el inesperado éxito de la serie fue una oportunidad tanto para su oficio como para su familia.
PUBLICIDAD
Shane Walsh y el salto a la fama de Jon Bernthal
Al recordar sus días en el rodaje, Bernthal admitió en Smartless: “Para mí fue un punto de inflexión. Nadie imaginaba en aquel momento el fenómeno en que se convertiría The Walking Dead”. El actor subrayó que el secreto del éxito estuvo en la convicción del reparto: “La clave fue la entrega total. Si no todos estábamos al cien, nada funcionaba”.
Bernthal recordó que la misma energía que alguna vez lo metió en problemas fue la que aprendió a canalizar en sus personajes. “Me salvó la vida”, dijo en el pódcast. La repercusión del personaje de Shane abrió para él nuevas oportunidades, consolidó su reconocimiento y mostró que el riesgo y la dedicación pueden transformar una trayectoria.
PUBLICIDAD
La transformación personal tras la serie
Durante la charla, el actor compartió que el éxito profesional coincidió con un periodo de cambios personales. “Me casé justo después de la primera temporada y fui padre al inicio de la segunda. Todo cambió a partir de eso”, relató a Smartless.
Para Bernthal, la paternidad y la familia se volvieron el centro de su vida. “Con cada papel aprendo a ser mejor padre y mejor persona. Nunca dejas de crecer”, afirmó. Destacó que sus orígenes y las etapas difíciles forjaron su carácter y su visión sobre el valor del aprendizaje que dejan la adversidad y los errores.
PUBLICIDAD
El desafío de preparar a sus hijos para la vida es, según el actor, una combinación de disciplina, sensibilidad y ejemplo cotidiano. Bernthal actúa como entrenador de boxeo y fútbol en Ojai, California, convencido de que “la autenticidad de mi ejemplo valdrá más que cualquier consejo”.
Del teatro de Moscú a Broadway
También repasó su formación en el teatro de Moscú: “Fue ahí donde encontré estructura y sentido espiritual. Esos maestros, para quienes el arte era cuestión de vida o muerte, me salvaron la vida”, contó en Smartless.
PUBLICIDAD
El salto a Broadway consolidó su reconocimiento al atraer a nuevos públicos al teatro, como él mismo destacó: “Ahora, personas que nunca habían pisado el teatro asisten a la obra”. Valoró el aprendizaje permanente y la humildad en la industria, sobre todo al trabajar con directores como Scorsese y Nolan: “Lo común en todos ellos es el espacio para la exploración y la libertad una vez que empieza el trabajo”.
Su paso por grandes producciones y su vinculación con la comunidad completan el círculo vital y profesional de Bernthal. “Lo mejor de este oficio es la gente que conoces por el camino y el vínculo real que se genera”, expresó.
PUBLICIDAD
El compromiso con el arte y la enseñanza define cada etapa de su vida más allá del éxito.
En los momentos en que regresa a su familia o trabaja con jóvenes en el teatro local, el actor intenta transmitirles la idea que resume su recorrido: el arte, incluso en sus formas más oscuras, deja una huella poderosa si se cultiva desde la humanidad.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD