Mark Hamill, Stan Lee y Buzz Aldrin: los cameos más recordados de “The Big Bang Theory”

"The Big Bang Theory" reunió en sus 12 temporadas cameos de lujo de la ciencia, el cine y la cultura pop (CBS)

Pocos programas de televisión pudieron presumir de tener a un astronauta, al creador del Universo Marvel y al mismísimo Luke Skywalker en su lista de invitados. The Big Bang Theory, la comedia de CBS que convirtió la pasión por la ciencia ficción y la tecnología en combustible narrativo, construyó a lo largo de sus 12 temporadas un catálogo de apariciones especiales.

La serie, protagonizada por Jim Parsons, Kaley Cuoco, Johnny Galecki, Simon Helberg y Kunal Nayyar, ofrecía un escenario único: personajes tan apasionados por la cultura pop, la ciencia y el cine que sus encuentros con celebridades resultaban orgánicos, y a veces cómicos por definición.

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De acuerdo con Entertainment Weekly, las apariciones más memorables combinaron tanto a figuras que se interpretaban a sí mismas como a actores que encarnaron personajes originales.

1. Buzz Aldrin

Buzz Aldrin apareció en "The Big Bang Theory" en 2012 y habló con niños sobre su viaje a la Luna (REUTERS/Joshua Lott/File Photo)

El astronauta Buzz Aldrin visitó la serie en la sexta temporada, en 2012. Participó como él mismo en una escena en la que les habló a niños sobre su viaje a la Luna.

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2. Carrie Fisher y James Earl Jones

Carrie Fisher y James Earl Jones compartieron un episodio de "The Big Bang Theory" junto a Sheldon Cooper en la séptima temporada

Carrie Fisher y James Earl Jones compartieron pantalla en un episodio de 2014, dentro de la séptima temporada. Ambos aparecieron como ellos mismos en una noche de excesos junto a Sheldon Cooper, que culminó con una broma a una irritada Fisher.

3. Judy Greer

Judy Greer apareció en la tercera temporada de la serie en 2010 con el papel de Elizabeth Plimpton

Judy Greer apareció en la tercera temporada, en 2010, bajo el papel de la física cosmológica Elizabeth Plimpton, cuyo interés en Raj, Howard y Leonard generó una de las situaciones más enredadas del episodio.

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4. Mark Hamill

Mark Hamill ofició la boda de Sheldon y Amy en "The Big Bang Theory" tras agradecerle a Howard por recuperar a su perro

La boda de Sheldon y Amy (Mayim Bialik) en la undécima temporada alcanzó un nivel de espectacularidad cuando Mark Hamill ofició la ceremonia. El ícono de Star Wars accedió como forma de agradecerle a Howard haberle devuelto a su perro extraviado.

5. Stan Lee

Stan Lee se interpretó a sí mismo en "The Big Bang Theory" en una escena con Penny y Sheldon que quedó entre las más recordadas

En 2010, Stan Lee interpretó su propio papel en un episodio que lo enfrentó a una situación incómoda junto a Penny y Sheldon en su propia casa. Entertainment Weekly lo incluyó entre los momentos más celebrados de la serie.

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6. Leonard Nimoy

Leonard Nimoy tuvo un cameo solo en voz en "The Big Bang Theory" como una figura de acción de Spock que visita a Sheldon en sueños

El caso de Leonard Nimoy fue singular: su aparición en la quinta temporada fue exclusivamente en voz. El actor le prestó su voz a una figura de acción de Spock que visita a Sheldon en sueños —solo unas temporadas después de que Penny le hubiera regalado una muestra del ADN del actor.

7. William Shatner

William Shatner apareció recién en la temporada 12 de "The Big Bang Theory" en una partida de D&D con otras celebridades invitadas

William Shatner, el primer capitán de Star Trek, esperó hasta la temporada 12 para hacer su aparición. Formó parte del grupo de D&D organizado por Wil Wheaton, junto a Kareem Abdul-Jabbar, Kevin Smith y Joe Manganiello.

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8. June Squibb

June Squibb interpretó a la Meemaw de Sheldon en la novena temporada de "The Big Bang Theory" antes de que Annie Potts asumiera el papel en "Young Sheldon"

June Squibb dio vida a la Meemaw de Sheldon en la novena temporada, antes de que Annie Potts tomara el rol en Young Sheldon. La actriz logró transmitir, en una sola aparición, por qué Sheldon la adoraba —y por qué nadie debería subestimarla.

9. George Takei

George Takei participó en la cuarta temporada de "The Big Bang Theory" en 2010 con una aparición como él mismo en las fantasías de Howard

George Takei visitó la cuarta temporada en 2010. El actor de Star Trek apareció como él mismo en las fantasías de Howard, en escenas que, según Entertainment Weekly, plantearon más de una pregunta sobre las preferencias del personaje.

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10. Billy Bob Thornton

Billy Bob Thornton encarnó al doctor Oliver Lorvis, un urólogo de "The Big Bang Theory" que desarrolla una obsesión por Penny cuando ella está comprometida con Leonard

Billy Bob Thornton dio vida al doctor Oliver Lorvis, un urólogo que desarrolla una obsesión por Penny justo cuando ella está comprometida con Leonard. La situación se complica aún más cuando los chicos descubren que él también es un fanático empedernido.

11. Adam West

Adam West apareció en "The Big Bang Theory" en 2015 durante la fiesta sorpresa de Sheldon y cumplió un sueño de infancia del científico

Adam West se sumó a la serie en 2015, en una aparición en la fiesta sorpresa de Sheldon. El actor, célebre por su rol como Batman, cumplió el sueño de infancia del científico con solo presentarse.

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12. Steven Yeun

Steven Yeun tuvo una breve aparición al final de la tercera temporada de "The Big Bang Theory" como Sebastian, quien quiso ocupar el cuarto libre del apartamento de Sheldon (REUTERS/Jeenah Moon)

Pocos meses antes de debutar como Glenn Rhee en The Walking Dead, Steven Yeun tuvo una breve aparición al final de la tercera temporada como Sebastian, quien intenta ocupar el cuarto libre en el apartamento de Sheldon. Su consejo al cruzarse con Leonard fue directo: “Corre, amigo. Corre rápido y lejos”.

Según relevó Entertainment Weekly, la lista excluye deliberadamente a figuras recurrentes como Bob Newhart, Laurie Metcalf y Wil Wheaton, cuya presencia en la serie fue demasiado extensa como para catalogarlos como simples invitados.

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