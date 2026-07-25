Mark Hamill, Stan Lee y Buzz Aldrin: los cameos más recordados de “The Big Bang Theory”

Pocos programas de televisión pudieron presumir de tener a un astronauta, al creador del Universo Marvel y al mismísimo Luke Skywalker en su lista de invitados. The Big Bang Theory, la comedia de CBS que convirtió la pasión por la ciencia ficción y la tecnología en combustible narrativo, construyó a lo largo de sus 12 temporadas un catálogo de apariciones especiales.
La serie, protagonizada por Jim Parsons, Kaley Cuoco, Johnny Galecki, Simon Helberg y Kunal Nayyar, ofrecía un escenario único: personajes tan apasionados por la cultura pop, la ciencia y el cine que sus encuentros con celebridades resultaban orgánicos, y a veces cómicos por definición.
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De acuerdo con Entertainment Weekly, las apariciones más memorables combinaron tanto a figuras que se interpretaban a sí mismas como a actores que encarnaron personajes originales.
1. Buzz Aldrin
El astronauta Buzz Aldrin visitó la serie en la sexta temporada, en 2012. Participó como él mismo en una escena en la que les habló a niños sobre su viaje a la Luna.
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2. Carrie Fisher y James Earl Jones
Carrie Fisher y James Earl Jones compartieron pantalla en un episodio de 2014, dentro de la séptima temporada. Ambos aparecieron como ellos mismos en una noche de excesos junto a Sheldon Cooper, que culminó con una broma a una irritada Fisher.
3. Judy Greer
Judy Greer apareció en la tercera temporada, en 2010, bajo el papel de la física cosmológica Elizabeth Plimpton, cuyo interés en Raj, Howard y Leonard generó una de las situaciones más enredadas del episodio.
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4. Mark Hamill
La boda de Sheldon y Amy (Mayim Bialik) en la undécima temporada alcanzó un nivel de espectacularidad cuando Mark Hamill ofició la ceremonia. El ícono de Star Wars accedió como forma de agradecerle a Howard haberle devuelto a su perro extraviado.
5. Stan Lee
En 2010, Stan Lee interpretó su propio papel en un episodio que lo enfrentó a una situación incómoda junto a Penny y Sheldon en su propia casa. Entertainment Weekly lo incluyó entre los momentos más celebrados de la serie.
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6. Leonard Nimoy
El caso de Leonard Nimoy fue singular: su aparición en la quinta temporada fue exclusivamente en voz. El actor le prestó su voz a una figura de acción de Spock que visita a Sheldon en sueños —solo unas temporadas después de que Penny le hubiera regalado una muestra del ADN del actor.
7. William Shatner
William Shatner, el primer capitán de Star Trek, esperó hasta la temporada 12 para hacer su aparición. Formó parte del grupo de D&D organizado por Wil Wheaton, junto a Kareem Abdul-Jabbar, Kevin Smith y Joe Manganiello.
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8. June Squibb
June Squibb dio vida a la Meemaw de Sheldon en la novena temporada, antes de que Annie Potts tomara el rol en Young Sheldon. La actriz logró transmitir, en una sola aparición, por qué Sheldon la adoraba —y por qué nadie debería subestimarla.
9. George Takei
George Takei visitó la cuarta temporada en 2010. El actor de Star Trek apareció como él mismo en las fantasías de Howard, en escenas que, según Entertainment Weekly, plantearon más de una pregunta sobre las preferencias del personaje.
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10. Billy Bob Thornton
Billy Bob Thornton dio vida al doctor Oliver Lorvis, un urólogo que desarrolla una obsesión por Penny justo cuando ella está comprometida con Leonard. La situación se complica aún más cuando los chicos descubren que él también es un fanático empedernido.
11. Adam West
Adam West se sumó a la serie en 2015, en una aparición en la fiesta sorpresa de Sheldon. El actor, célebre por su rol como Batman, cumplió el sueño de infancia del científico con solo presentarse.
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12. Steven Yeun
Pocos meses antes de debutar como Glenn Rhee en The Walking Dead, Steven Yeun tuvo una breve aparición al final de la tercera temporada como Sebastian, quien intenta ocupar el cuarto libre en el apartamento de Sheldon. Su consejo al cruzarse con Leonard fue directo: “Corre, amigo. Corre rápido y lejos”.
Según relevó Entertainment Weekly, la lista excluye deliberadamente a figuras recurrentes como Bob Newhart, Laurie Metcalf y Wil Wheaton, cuya presencia en la serie fue demasiado extensa como para catalogarlos como simples invitados.
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