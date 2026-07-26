Se reanuda el juicio por Loan: qué dejaron las primeras audiencias y lo que viene

Los momentos clave desde la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes el 13 de junio de 2024 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes se reanudará este martes 28 de julio tras el receso por la feria judicial. Luego de un mes de debate, nueve audiencias y 19 testigos, el Tribunal volverá a reunirse en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional para escuchar a cuatro nuevos declarantes, entre ellos un policía que participó de las primeras horas de la búsqueda y un suboficial que recibió el primer aviso sobre la desaparición del niño. Hasta el momento, el silencio de los imputados se mantuvo firme.

El proceso comenzó el 16 de junio con un percance inesperado: en la primera jornada, uno de los imputados, Esteban Rossi Colombo, no se presentó en la sala ni estaba acompañado por su abogado.

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El Tribunal Oral Federal de Corrientes decidió declararlo en rebeldía y ordenó su detención, pero la situación se complicó cuando, tras varias idas y vueltas, apareció un nuevo defensor y se planteó la posibilidad de postergar el debate. Hubo gritos, reclamos y un clima tenso entre las partes.

Rossi Colombo, que es psicólogo, tiene 43 años y está acusado de integrar el grupo que decía representar a la Fundación Lucio Dupuy, apareció más tarde conectado por Zoom y explicó que no había viajado desde su domicilio en San Miguel de Tucumán por falta de dinero.

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El psicólogo Esteban Rossi Colombo integra el grupo de los presuntos “asesores” de la Fundación Lucio Dupuy acusados de entorpecer la investigación

Finalmente, para evitar la nulidad del proceso, los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco resolvieron reiniciar el juicio a solo 26 horas del comienzo, garantizando el derecho de defensa de todos los acusados y retomando la lectura de las acusaciones desde el principio.

Tras los alegatos de apertura, la atención giró en torno a la reconstrucción del día en que el niño fue visto por última vez y las dudas que siguen abiertas.

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Durante las primeras tres semanas, la familia de Loan fue el eje del relato. Declararon su mamá, María Noguera, y su papá, José Peña, quienes revivieron los momentos previos y posteriores a la desaparición de su hijo el 13 de junio de 2024.

José Peña y María Noguera, los padres de Loan

María, en medio de la angustia, apuntó directo a Laudelina Peña y Carlos Pérez, dos de los acusados que almorzaron con el niño ese día. “Que digan dónde está”, reclamó. Desde el banquillo, Pérez negó saber algo. “Yo no sé nada”, le respondió.

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Los padres también ahondaron en la actitud de Laudelina al inicio de la búsqueda y en los días posteriores. “La noté extraña. Estaba con el celular. Si se pierde una criatura, yo dejo todo para buscarla”, dijo María y aseguró que, cuando intentaba acercarse a su cuñada, ella la esquivaba. “En todo momento se alejaba de nosotros. Eso me sorprendió. Estaba nerviosa”.

Lo mismo relató José, quien recordó que intentó hablar varias veces con su hermana, pero sintió que lo evadía: “Quería hablar con Laudelina, pero no me respondía lo que le preguntaba”.

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Laudelina Peña, Carlos Pérez, Federico Soria y María Victoria Caillava, algunos de los imputados

En siete audiencias iniciales, además, desfilaron otros 11 familiares de Loan: seis hermanos, la abuela, dos tíos y dos primas. Con sus testimonios se reconstruyeron los hechos del día de la desaparición: cómo se organizó el almuerzo, quiénes participaron, el momento en que los chicos salieron hacia el naranjal, cuál fue el recorrido, los primeros pasos de los adultos cuando notaron la ausencia del niño y cómo se activó la búsqueda.

En el medio se dieron otras situaciones particulares. En la tercera audiencia, la defensa de Laudelina Peña pidió citar a Elisa “Lilita” Carrió como testigo, a raíz de un comentario a una publicación del ex gobernador Gustavo Valdés, sugiriendo una supuesta presión sobre la acusada.

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“A alguien había que quebrar”, habría dicho la ex líder de la Coalición Cívica luego de que la propia Laudelina introdujera la hipótesis de que el menor fue atropellado.

En esa misma jornada, además, Pérez entregó unas anotaciones a su abogado, donde se describió como “chivo expiatorio”.

Carlos Pérez le entregó una carta a su abogado en la que se definió como un “chivo expiatorio”

Más allá de eso, el silencio de los siete imputados se mantuvo hasta el momento: ninguno declaró ante el Tribunal.

Tampoco lo hicieron casi todos los integrantes de la llamada “banda del hotel”, a excepción de Alan Cañete y Valeria Liliana López, quienes no sumaron datos que cambien la hipótesis de la fiscalía.

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Las declaraciones de los familiares trajeron situaciones personales. Uno de los hermanos de Loan, Cristian Ramón Peña, contó que recibió mensajes intimidatorios durante la búsqueda, donde le preguntaron si quería hablar con Loan o negociar por él.

Entre los relatos que sobresalieron también estuvo el de Macarena Peña, hija de Laudelina, quien recordó que su ex abogado les sugirió que mantuvieran la versión de un accidente y que “Patricia Bullrich nos iba a llevar”.

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"No me olviden", el pedido presente en cada audiencia del debate oral

En la octava jornada, declararon más familiares y vecinos. Uno fue Roque Valeriano Noguera, de los primeros en participar de la búsqueda y quien encontró huellas en el barro. “Eran como pies; en la entrada se veían (huellas) de dos y a la salida como uno, parecía descalzo”, describió el testigo, que estuvo unos 40 minutos en la zona.

Otro que testificó fue Diego “Huevo” Peña, primo del nene, quien negó haber estado en el naranjal el día de la desaparición, aunque luego se le leyó una declaración de agosto de 2024 donde admitía lo contrario.

La novena y última jornada hasta aquí cerró la primera etapa del juicio antes de la feria judicial. Ese día declararon el padre de Antonio Benítez y dos tías de Loan, una de las cuales (Lidia Noguera) pidió la palabra para dirigirse a los detenidos: “No solo se llevaron a mi sobrino, se llevaron la vida de mi madre también, que hace poco tiempo falleció y esperaba que su nieto regrese”.

El juicio se desarrolla en el Escuadrón 48 Corrientes de Gendarmería Nacional (Foto/Juan Bracco)

En la reconstrucción de esos días, además, los testigos recordaron que la zona del naranjal no estaba custodiada por la policía y que hubo confusiones sobre el hallazgo del botín de Loan, que se difundió por WhatsApp y generó falsas alarmas durante la madrugada.

También se mencionó que la madre de Loan detuvo la búsqueda personal porque el comisario Walter Maciel le dijo que no se moviera del lugar.

Para este martes fueron citados Virginio Leonardo Medina y Víctor Gustavo Fernández, dos testigos civiles que declararon durante la investigación; Hugo Daniel Alegre, uno de los policías que participó de las primeras horas del operativo de búsqueda; y el suboficial Mariano Hernán Duarte, el efectivo que recibió el primer aviso telefónico de la desaparición de Loan por parte de María Victoria Caillava y luego dio aviso a la Comisaría de 9 de Julio.

Loan lleva 774 días desaparecido hasta este domingo.