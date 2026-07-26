Crimen y Justicia

Se reanuda el juicio por Loan: qué dejaron las primeras audiencias y lo que viene

Diecinueve testigos pasaron por el tribunal antes del receso por la feria judicial. En medio de escenas de tensión con la familia del niño, los acusados optaron por no hablar. Quiénes declararán este martes

Guardar
Google icon
Infografía tipo cronología sobre la desaparición de Loan Danilo Peña. Muestra ilustraciones de escenas clave: almuerzo familiar, naranjal, búsqueda nocturna, periódico, bota y helicóptero.
Los momentos clave desde la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes el 13 de junio de 2024 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes se reanudará este martes 28 de julio tras el receso por la feria judicial. Luego de un mes de debate, nueve audiencias y 19 testigos, el Tribunal volverá a reunirse en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional para escuchar a cuatro nuevos declarantes, entre ellos un policía que participó de las primeras horas de la búsqueda y un suboficial que recibió el primer aviso sobre la desaparición del niño. Hasta el momento, el silencio de los imputados se mantuvo firme.

El proceso comenzó el 16 de junio con un percance inesperado: en la primera jornada, uno de los imputados, Esteban Rossi Colombo, no se presentó en la sala ni estaba acompañado por su abogado.

PUBLICIDAD

El Tribunal Oral Federal de Corrientes decidió declararlo en rebeldía y ordenó su detención, pero la situación se complicó cuando, tras varias idas y vueltas, apareció un nuevo defensor y se planteó la posibilidad de postergar el debate. Hubo gritos, reclamos y un clima tenso entre las partes.

Rossi Colombo, que es psicólogo, tiene 43 años y está acusado de integrar el grupo que decía representar a la Fundación Lucio Dupuy, apareció más tarde conectado por Zoom y explicó que no había viajado desde su domicilio en San Miguel de Tucumán por falta de dinero.

PUBLICIDAD

Loan juicio psicólogo forense
El psicólogo Esteban Rossi Colombo integra el grupo de los presuntos “asesores” de la Fundación Lucio Dupuy acusados de entorpecer la investigación

Finalmente, para evitar la nulidad del proceso, los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco resolvieron reiniciar el juicio a solo 26 horas del comienzo, garantizando el derecho de defensa de todos los acusados y retomando la lectura de las acusaciones desde el principio.

Tras los alegatos de apertura, la atención giró en torno a la reconstrucción del día en que el niño fue visto por última vez y las dudas que siguen abiertas.

Durante las primeras tres semanas, la familia de Loan fue el eje del relato. Declararon su mamá, María Noguera, y su papá, José Peña, quienes revivieron los momentos previos y posteriores a la desaparición de su hijo el 13 de junio de 2024.

Somos María y José y estamos buscando a nuestro niño", el mensaje de los papás de Loan
José Peña y María Noguera, los padres de Loan

María, en medio de la angustia, apuntó directo a Laudelina Peña y Carlos Pérez, dos de los acusados que almorzaron con el niño ese día. “Que digan dónde está”, reclamó. Desde el banquillo, Pérez negó saber algo. “Yo no sé nada”, le respondió.

Los padres también ahondaron en la actitud de Laudelina al inicio de la búsqueda y en los días posteriores. “La noté extraña. Estaba con el celular. Si se pierde una criatura, yo dejo todo para buscarla”, dijo María y aseguró que, cuando intentaba acercarse a su cuñada, ella la esquivaba. “En todo momento se alejaba de nosotros. Eso me sorprendió. Estaba nerviosa”.

Lo mismo relató José, quien recordó que intentó hablar varias veces con su hermana, pero sintió que lo evadía: “Quería hablar con Laudelina, pero no me respondía lo que le preguntaba”.

Juicio por Loan - Algunos imputados
Laudelina Peña, Carlos Pérez, Federico Soria y María Victoria Caillava, algunos de los imputados

En siete audiencias iniciales, además, desfilaron otros 11 familiares de Loan: seis hermanos, la abuela, dos tíos y dos primas. Con sus testimonios se reconstruyeron los hechos del día de la desaparición: cómo se organizó el almuerzo, quiénes participaron, el momento en que los chicos salieron hacia el naranjal, cuál fue el recorrido, los primeros pasos de los adultos cuando notaron la ausencia del niño y cómo se activó la búsqueda.

En el medio se dieron otras situaciones particulares. En la tercera audiencia, la defensa de Laudelina Peña pidió citar a Elisa “Lilita” Carrió como testigo, a raíz de un comentario a una publicación del ex gobernador Gustavo Valdés, sugiriendo una supuesta presión sobre la acusada.

A alguien había que quebrar”, habría dicho la ex líder de la Coalición Cívica luego de que la propia Laudelina introdujera la hipótesis de que el menor fue atropellado.

En esa misma jornada, además, Pérez entregó unas anotaciones a su abogado, donde se describió como “chivo expiatorio”.

Carlos Pérez le entregó una carta a su abogado en la que se definió como un “chivo expiatorio”
Carlos Pérez le entregó una carta a su abogado en la que se definió como un “chivo expiatorio”

Más allá de eso, el silencio de los siete imputados se mantuvo hasta el momento: ninguno declaró ante el Tribunal.

Tampoco lo hicieron casi todos los integrantes de la llamada “banda del hotel”, a excepción de Alan Cañete y Valeria Liliana López, quienes no sumaron datos que cambien la hipótesis de la fiscalía.

Las declaraciones de los familiares trajeron situaciones personales. Uno de los hermanos de Loan, Cristian Ramón Peña, contó que recibió mensajes intimidatorios durante la búsqueda, donde le preguntaron si quería hablar con Loan o negociar por él.

Entre los relatos que sobresalieron también estuvo el de Macarena Peña, hija de Laudelina, quien recordó que su ex abogado les sugirió que mantuvieran la versión de un accidente y que “Patricia Bullrich nos iba a llevar”.

Juicio Loan Peña - Corrientes
"No me olviden", el pedido presente en cada audiencia del debate oral

En la octava jornada, declararon más familiares y vecinos. Uno fue Roque Valeriano Noguera, de los primeros en participar de la búsqueda y quien encontró huellas en el barro. “Eran como pies; en la entrada se veían (huellas) de dos y a la salida como uno, parecía descalzo”, describió el testigo, que estuvo unos 40 minutos en la zona.

Otro que testificó fue Diego “Huevo” Peña, primo del nene, quien negó haber estado en el naranjal el día de la desaparición, aunque luego se le leyó una declaración de agosto de 2024 donde admitía lo contrario.

La novena y última jornada hasta aquí cerró la primera etapa del juicio antes de la feria judicial. Ese día declararon el padre de Antonio Benítez y dos tías de Loan, una de las cuales (Lidia Noguera) pidió la palabra para dirigirse a los detenidos: “No solo se llevaron a mi sobrino, se llevaron la vida de mi madre también, que hace poco tiempo falleció y esperaba que su nieto regrese”.

Oficiales de policía en uniforme negro y barreras metálicas en una calle urbana. Un SUV gris y una camioneta pickup negra son visibles
El juicio se desarrolla en el Escuadrón 48 Corrientes de Gendarmería Nacional (Foto/Juan Bracco)

En la reconstrucción de esos días, además, los testigos recordaron que la zona del naranjal no estaba custodiada por la policía y que hubo confusiones sobre el hallazgo del botín de Loan, que se difundió por WhatsApp y generó falsas alarmas durante la madrugada.

También se mencionó que la madre de Loan detuvo la búsqueda personal porque el comisario Walter Maciel le dijo que no se moviera del lugar.

Para este martes fueron citados Virginio Leonardo Medina y Víctor Gustavo Fernández, dos testigos civiles que declararon durante la investigación; Hugo Daniel Alegre, uno de los policías que participó de las primeras horas del operativo de búsqueda; y el suboficial Mariano Hernán Duarte, el efectivo que recibió el primer aviso telefónico de la desaparición de Loan por parte de María Victoria Caillava y luego dio aviso a la Comisaría de 9 de Julio.

Loan lleva 774 días desaparecido hasta este domingo.

Temas Relacionados

Loan Danilo PeñaJuicio por LoanCaso LoanÚltimas noticiasLoan Peña

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Eran primos, se pusieron en pareja y él la mató tras una pelea: el caso de Rocío, la joven asesinada en Córdoba

A una semana del crimen, la tía de la víctima y el agresor, Beatriz Palacios, habló sobre el impacto que dejó el asesinato en la familia y volvió a pedir justicia. En lo que va del año, la provincia registra seis femicidios

Eran primos, se pusieron en pareja y él la mató tras una pelea: el caso de Rocío, la joven asesinada en Córdoba

Quién es la ex policía de la Bonaerense detenida por reclutar mercenarios para la guerra en Ucrania

Griselda Inés Ortiz fue capturada por la Federal en Tigre en una causa a cargo del juez Luis Armella. El delito: trata de personas. La trama de pasajes de avión y su pareja ex PFA que huyó a Brasil

Quién es la ex policía de la Bonaerense detenida por reclutar mercenarios para la guerra en Ucrania

Desesperada búsqueda de una adolescente de 17 años en Corrientes: activaron la Alerta Sofía

Se trata de Iara Ayelén Duprat. No se sabe nada de su paradero desde el viernes, cuando su madre denunció su desaparición en la ciudad de Curuzú Cuatiá

Desesperada búsqueda de una adolescente de 17 años en Corrientes: activaron la Alerta Sofía

Detuvieron en Tigre a una mujer acusada de reclutar mercenarios para combatir en la guerra entre Ucrania y Rusia

Según la investigación, la mujer y su pareja prófuga les ofrecían 3.000 dólares mensuales a ex uniformados y civiles para enviarlos al conflicto. La falsa coartada de cuatro “contratados” que reveló el caso

Detuvieron en Tigre a una mujer acusada de reclutar mercenarios para combatir en la guerra entre Ucrania y Rusia

Una policía de la fuerza porteña se suicidó en una comisaría de La Matanza mientras su ex novio la denunciaba por violencia

Ocurrió este sábado. Su última pareja, de 27 años, había ido a la dependencia policial con sus padres para reportar un episodio de daños contra su auto y el de su papá. Tenía un antecedente similar

Una policía de la fuerza porteña se suicidó en una comisaría de La Matanza mientras su ex novio la denunciaba por violencia

DEPORTES

El estremecedor golpe en la cabeza del argentino del Inter Miami Germán Berterame que lo obligó a salir en ambulancia

El estremecedor golpe en la cabeza del argentino del Inter Miami Germán Berterame que lo obligó a salir en ambulancia

Un ayudante de Scaloni habló de las sospechas que crecieron en las redes tras la final del Mundial entre Argentina y España

Neymar marcó un doblete para el Santos y realizó un polémico festejo contra los hinchas por su presencia en torneos de póker

La decisión del cuerpo técnico de River Plate tras la derrota con Barracas Central

El debut de Nicolás Otamendi en River: un grave error, un cabezazo con el que casi empata y la frase al árbitro tras el final

TELESHOW

Sofía la Reini Gonet reveló por qué no quiere tener relaciones íntimas con hombres: “Me da miedo”

Sofía la Reini Gonet reveló por qué no quiere tener relaciones íntimas con hombres: “Me da miedo”

Benjamín Vicuña contó cómo es su vínculo con sus exparejas: “Es lo que me tocó”

Mirtha Legrand mostró su dolor por la muerte de Ernestina Pais y contó cómo era el vínculo entre ellas

Mirtha Legrand deslumbró en su programa con un vestido largo en paillettes borgoña con detalles en plata

Rocío Igarzábal recordó a Ernestina Pais a un mes de su muerte: “Merecemos el espacio para marchitar y volver a florecer”

INFOBAE AMÉRICA

Manuel Vilas: "Sin ocio no hay amor, el capitalismo salvaje nos conduce al celibato"

Manuel Vilas: "Sin ocio no hay amor, el capitalismo salvaje nos conduce al celibato"

El Salvador: Rescatan a cuatro personas y reportan una fallecida tras ser arrastradas por corriente en playa Costa del Sol

Honduras registra 17 muertes por tosferina y 215 casos sospechosos en lo que va de 2026

Christopher Nolan, el último director que llena salas de cine y genera debate intelectual al mismo tiempo

Primas de seguros en Panamá superan los $1,086 millones impulsadas por salud y automóviles