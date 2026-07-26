Sofía Aldrey mostró las primeras fotos de su hijo Marco y contó cómo la maternidad le cambió la vida

Sofía Aldrey presentó públicamente a Marco, su primer hijo junto a Nacho Vivas, con un mensaje en redes sociales (Instagram)

Después de mucha emoción y expectativa, Sofía Aldrey presentó públicamente a Marco, su primer hijo junto a Nacho Vivas, y compartió en redes sociales un mensaje en el que relató el significado de este momento para ella. La influencer publicó varias imágenes de los primeros días de su hijo y relató las emociones que atraviesa desde el nacimiento.

En el texto, Aldrey describió cómo la llegada de Marco transformó su vida y la llenó de un sentimiento desconocido hasta el momento. “Hace unos días mi mundo se frenó un instante. Todo se detuvo, como si el contador del tiempo empezara de nuevo. Y todo cobró sentido”, escribió en el inicio de su mensaje.

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La influencer definió el nacimiento como una experiencia irrepetible y se refirió a la llegada de su hijo como un acontecimiento trascendental: “Un instante mágico. Único. Maravilloso. Realmente un milagro, el milagro de la vida. Nació Marco”.

Aldrey también compartió la intensidad del vínculo que siente con su hijo: “Jamás creí que existiese un sentimiento igual. Tanto amor es difícil de describir con palabras”.

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La influencer Sofía Aldrey contó que el nacimiento de Marco transformó su vida y le dio un nuevo sentido al tiempo (Instagram)

En el cierre del mensaje, le dedicó unas palabras al recién nacido: “Bienvenido a este lado del mundo, bebito. Te prometo que vamos a cuidarte y hacerte muy feliz”.

Las imágenes publicadas acompañaron el mensaje y mostraron la intimidad del momento familiar. Una de las fotos la muestra sosteniendo a Marco en brazos y mirándolo con ternura. Otras imágenes registraron detalles como el pie del bebé en las manos de su madre y un primer plano de sus pequeñas manos entrelazadas, reflejando la emoción y el clima de felicidad por la llegada de Marco.

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Aldrey definió la llegada de Marco como una experiencia irrepetible y como "el milagro de la vida" (Instagram)

Hace una semana, antes del nacimiento de su hijo, Aldrey decidió detenerse y mirar hacia los meses de embarazo, de espera, y de ese vínculo que se construyó en silencio antes del primer encuentro.

Lo hizo mediante un posteo que publicó en sus redes sociales, donde reunió seis fotografías en blanco y negro tomadas por la fotógrafa Mapi Palacios. Fueron imágenes que, según sus propias palabras, ya le generaban nostalgia incluso antes de que esa etapa concluyera por completo.

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La publicación incluyó un texto que expresaba todo: “Las últimas con bebito adentro y ya me da nostalgia. Gracias por retratar estos momentos mágicos”.

Las tiernas fotos de Sofía Aldrey con Marco, su hijo (Instagram)

Las imágenes recorrieron el embarazo desde diferentes ángulos, todos íntimos. En la primera, Sofía aparecía sentada de perfil, con el pelo recogido en una cola, sosteniendo su panza con las dos manos y la cabeza inclinada hacia abajo. La silueta, recortada contra las cortinas blancas de fondo, le daba a la foto una textura casi pictórica.

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Otra toma se enfocó en el detalle: la panza en primer plano, con el juego de luces y sombras filtrado por una ventana cercana, y las manos de Sofía apoyadas sobre ella. Los reflejos sobre la piel formaban un patrón que la fotógrafa captó desde muy cerca.

Una tercera imagen sumó otro par de manos sobre la panza, las de Nacho Vivas, con un ramo de flores blancas y oscuras en el fondo. El encuadre, desde arriba, mostró las dos manos juntas sobre la ropa blanca de Sofía.

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En el cierre de su mensaje, Sofía Aldrey le prometió a Marco que lo van a cuidar y hacer muy feliz (Instagram)

También hubo una foto en la que Sofía aparecía recostada de lado sobre un sillón claro, con la panza hacia la cámara y una mano apoyada sobre ella. Por la ventana del fondo se veía la fachada de un edificio, lo que ubicaba la sesión en un entorno urbano.

Otra de las imágenes mostró a la pareja de pie, uno al lado del otro, tomados de la mano. La panza quedaba en el centro del encuadre, entre ambos cuerpos. Solo se veían los torsos y las manos entrelazadas, con las pulseras de Sofía como único detalle identificatorio.

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El álbum cerró con la foto más luminosa: Sofía de pie, de perfil, con una camisa blanca abierta que dejaba ver la panza y sonreía hacia arriba. A su lado, un jarrón alto con flores. Por la ventana panorámica del fondo, la ciudad.