La decisión del cuerpo técnico de River Plate tras la derrota con Barracas Central

Ariel Broggi fue el encargado de dirigir al equipo en el campo de juego por la sanción del Chacho Coudet (FOTOBAIRES)

River Plate perdió por 1-0 contra Barracas Central en su debut por el Torneo Clausura en el Estadio Monumental. El Millonario no completó una solvente actuación frente a su público y volvió a recibir un duro golpe. El que comandó al equipo en el campo de juego fue el ayudante de campo Ariel Broggi, quien reemplazó a Eduardo Coudet: no pudo estar en la cancha por una sanción de dos fechas que recibió al ser expulsado en la final contra Belgrano. Tras la derrota, la institución y el cuerpo técnico decidieron que nadie hable en conferencia de prensa.

La sanción al Chacho se originó tras la derrota ante Belgrano en Córdoba, cuando increpó al árbitro Yael Falcón Pérez. El Tribunal de Disciplina le aplicó dos fechas por protesta excesiva contra el árbitro. Ante la sanción, el encargado de reemplazarlo fue Ariel Broggi, uno de sus ayudantes de campo. El ex DT de Banfield y Gimnasia de Mendoza se incorporó al cuerpo técnico en julio y ya había trabajado con Coudet en Racing, Internacional de Porto Alegre, Celta de Vigo y Atlético Mineiro.

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Debido a la sanción del técnico principal, el encargado de presentarse en la conferencia de prensa era Ariel Broggi. Sin embargo, River decidió que ningún integrante del cuerpo técnico se presente a dialogar con los medios. Incluso, el único que habló tras la derrota fue Nicolás Otamendi, en una entrevista en el campo de juego.

Damián Ayude, por su parte, brindó declaraciones a ESPN en las que destacó el triunfo de Barracas. “Le ganamos a un rival de una jerarquía enorme. El secreto fue desearlo mucho, más que el rival. Ahí estuvo la clave. Hicimos mucho hincapié en estar cerrado y ganar las marcas. Golpeamos en el momento justo. Las caras que entraban te preocupan”, argumentó el DT del Guapo.

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En referencia a su frase de “desearlo más que el rival”, remarcó: “Hemos hablado con los futbolistas de soñar en grande. Nos enfrentamos a futbolistas y un cuerpo técnico que son referencia para nuestro fútbol. Nosotros somos muy trabajadores y teníamos que querer. Cada pelota para nosotros es muy importante. Lo entendieron. A todos nos gustaría jugar con la pelota en campo rival, pero es parte de nuestro fútbol: trabajar cada pelota y partido. Su humildad nos premió”.

“Yo ya soy parte de este grupo y la responsabilidad es nuestra. Tenemos que seguir trabajando para dar otra cara. Hoy lo intentamos, pero en una jugada de mierda nos hicieron un gol. En líneas generales, intentamos y lo fuimos a buscar. Hay veces que, obvio, al querer ir a buscar tanto los pases en el último tercio no salen como queremos”, analizó en diálogo con TNT Sports.

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En esta misma línea, fue contundente sobre el malestar de los hinchas en la cancha: “Tenemos que seguir trabajando. Entiendo el enojo de la gente, estamos en el mejor club de Argentina. Tenemos que seguir. Hay que dar la cara con personalidad y hacer las cosas bien”.

Por su parte, Otamendi se refirió a su vuelta al fútbol argentino: “El último tercio nos faltó un poco más de paciencia para generar situaciones de gol. Ellos no nos generaron, tuvieron dos o tres oportunidades durante 97 minutos. Hay que seguir. El fútbol argentino es duro. Vengo con la ilusión y la mentalidad de ganar cosas con River”.

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El flamante capitán habló tras la caída en su debut con el Millonario

“Era un resultado que no le gusta a nadie. Estamos en un club que te exige, somos conscientes de eso. La única forma que tenemos es reaccionar generando fútbol. Hay que sumar de a tres. El fútbol es de resultados y victorias, tenemos que tener la mentalidad para seguir mejorando. Estoy hace poco tiempo, pero los chicos no dejan de intentar. Los malos resultados te generan ansiedad, pero tenemos que tener la tranquilidad en el último tercio para convertir las situaciones. Es trabajo, no quedarse con lo que pasó. Hay muchos jugadores nuevos para ayudar al grupo”, sumó en diálogo con ESPN.

A esto, agregó: “Toda mi vida trabajé y me exigí. Soy una persona competitiva. No vengo a la Argentina de vacaciones, quiero seguir ganando cosas. Me preparé para darle alegría a los hinchas de River. Soy consciente de que es un equipo exigente y en mi vida siempre lo di conmigo mismo. Intento dar lo mejor con mis compañeros”.

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River no encontró respuestas dentro del campo. El equipo dominó la posesión, pero no logró transformar ese control en situaciones de peligro ante una defensa firme del conjunto dirigido por Damián Ayude. Barracas golpeó temprano con el tanto de Gonzalo Morales, exdelantero de Boca Juniors. Antes del descanso, Lucas Martínez Quarta había convertido el empate, pero la jugada fue anulada por posición adelantada. En la última acción de la primera etapa, River reclamó un penal sobre Lautaro Pereyra por un empujón de Rafael Barrios.

En el segundo tiempo, el equipo mantuvo la misma dificultad para generar juego y el empuje no alcanzó para compensar la falta de claridad. Colidio estuvo cerca con un tiro libre de larga distancia que pegó en el travesaño. En los últimos 20 minutos, Ángel Correa asumió parte del peso ofensivo en su estreno con la camiseta número 10, aunque tampoco logró cambiar el desarrollo.

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Ni esos estrenos ni el dominio territorial evitaron que el clima en el Monumental se volviera adverso ante cada error del equipo. River volverá a jugar el miércoles 29 de julio, cuando visite a Gimnasia La Plata en El Bosque a las 19:15. El 12 de agosto disputará la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe o Caracas. Barracas Central recibirá a Aldosivi ese mismo día desde las 14:30.