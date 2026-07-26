Primas de seguros en Panamá superan los $1,086 millones impulsadas por salud y automóviles

El mercado asegurador panameño cerró el primer semestre de 2026 con $1,086 millones en primas suscritas, un aumento de 5.5% frente a los $1,029 millones registrados durante el mismo periodo del año pasado.
Las compañías también reportaron 2.43 millones de pólizas vigentes, 5.3% más, mientras que los siniestros pagados alcanzaron $484 millones, con un crecimiento de 2.3%.
Los seguros de personas mostraron el mayor dinamismo, con primas por $561 millones y un avance interanual de 7.5%. Este grupo, que incluye vida, salud y accidentes personales, representó 51.7% de las primas del mercado, frente a 48.3% aportado por los ramos generales. Los pagos por siniestros en este segmento aumentaron 7.2%, hasta $273 millones.
PUBLICIDAD
El ramo de salud continuó como el principal componente del negocio asegurador, al acumular $295 millones en primas, equivalentes a 27.2% del total.
La cifra aumentó 9.6%, aunque el número de pólizas bajó 2.7%, una combinación que apunta a un mayor valor promedio de las coberturas. Los siniestros médicos pagados ascendieron a $192 millones, 6.2% más que en 2025.
Los seguros de automóvil ocuparon la segunda posición, con $183 millones en primas y un incremento de 9.6%. Las pólizas vigentes crecieron 7.8% y superaron el millón, mientras los pagos por choques, daños y otras coberturas aumentaron 17.2%, hasta $128 millones.
PUBLICIDAD
Este comportamiento refleja una expansión del parque asegurado, pero también una mayor presión por reclamaciones.
En vida individual, las primas alcanzaron $105 millones y crecieron 11.3%. El número de pólizas subió 29%, impulsado por las renovaciones y las nuevas contrataciones.
Sin embargo, los siniestros aumentaron 50.7%, hasta $30 millones, debido principalmente al fuerte incremento en los pagos relacionados con pólizas renovadas.
Los seguros colectivos de vida mostraron un desempeño casi estable, con primas por $139 millones y un crecimiento de apenas 0.4%. La cantidad de personas aseguradas disminuyó 2.7% y las pólizas registraron una reducción de 77.4%, afectadas principalmente por el descenso en los colectivos de deudores. Los siniestros bajaron 9.2%, hasta $44 millones.
PUBLICIDAD
Entre los segmentos que crecieron destacó casco, que cubre embarcaciones y aeronaves, con un aumento de 14% en primas, hasta $25 millones. La expansión estuvo concentrada en las coberturas marítimas, que avanzaron 53.1%, mientras que el componente aéreo retrocedió 9.9%. Los siniestros totales del ramo cayeron 68.7%, por una fuerte reducción en las reclamaciones aeronáuticas.
También avanzaron riesgos diversos y fianzas. El primero aumentó 3.6%, hasta $94 millones, impulsado por responsabilidad civil y nuevas coberturas vinculadas al fraude con tarjetas. Las fianzas crecieron 7.4%, hasta $70 millones, aunque el número de pólizas cayó más de 54% por cambios en la clasificación de sus modalidades.
PUBLICIDAD
En contraste, incendio y líneas aliadas perdió 5.1%, al cerrar con $118 millones. Aunque el componente residencial aumentó 3.7%, las primas comerciales disminuyeron 9.2% y las industriales 15.3%. Los siniestros del ramo bajaron 21.5%, debido principalmente a menores pagos en coberturas comerciales.
Los seguros de multirriesgo retrocedieron 14.1%, transporte de carga bajó 5.9% y los ramos técnicos disminuyeron 13.8%. En transporte, el negocio terrestre cayó 24.6%, mientras el marítimo creció 16.7%. Los ramos técnicos estuvieron afectados por menores primas en construcción, montaje y equipo pesado, aunque aumentaron las coberturas de equipos electrónicos.
En la distribución exclusivamente local, la provincia de Panamá concentró 3.31 millones de unidades aseguradas, equivalentes a aproximadamente 73% del total nacional, además de 1.68 millones de pólizas vigentes. Le siguieron Chiriquí, con 322,173 unidades; Panamá Oeste, con 301,355; Veraguas, con 143,348; Colón, con 121,087; y Herrera, con 112,597.
PUBLICIDAD
La elevada concentración territorial muestra que el crecimiento del mercado sigue dependiendo principalmente de la capital y su zona metropolitana, mientras las provincias mantienen una participación considerablemente menor.
El desafío para el sector será ampliar la penetración de seguros de salud, vida, vivienda, actividad agropecuaria y pequeños negocios fuera de Panamá, donde una parte importante de la población continúa sin coberturas suficientes.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD