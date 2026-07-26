Panamá

Primas de seguros en Panamá superan los $1,086 millones impulsadas por salud y automóviles

El mercado creció 5.5% durante el primer semestre, aunque algunos ramos vinculados a infraestructura, transporte e inmuebles registraron retrocesos frente al año pasado.

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Persona tecleando en un ordenador en su escritorio, con carpetas grises etiquetadas "Nuevas pólizas de salud" y "Nuevas pólizas de automóvil", café y lámpara.
Los seguros de salud se mantuvieron como el principal ramo del mercado al concentrar más de una cuarta parte de las primas suscritas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado asegurador panameño cerró el primer semestre de 2026 con $1,086 millones en primas suscritas, un aumento de 5.5% frente a los $1,029 millones registrados durante el mismo periodo del año pasado.

Las compañías también reportaron 2.43 millones de pólizas vigentes, 5.3% más, mientras que los siniestros pagados alcanzaron $484 millones, con un crecimiento de 2.3%.

Los seguros de personas mostraron el mayor dinamismo, con primas por $561 millones y un avance interanual de 7.5%. Este grupo, que incluye vida, salud y accidentes personales, representó 51.7% de las primas del mercado, frente a 48.3% aportado por los ramos generales. Los pagos por siniestros en este segmento aumentaron 7.2%, hasta $273 millones.

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El ramo de salud continuó como el principal componente del negocio asegurador, al acumular $295 millones en primas, equivalentes a 27.2% del total.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las pólizas de automóvil registraron uno de los mayores crecimientos del semestre, impulsadas por el aumento del parque asegurado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cifra aumentó 9.6%, aunque el número de pólizas bajó 2.7%, una combinación que apunta a un mayor valor promedio de las coberturas. Los siniestros médicos pagados ascendieron a $192 millones, 6.2% más que en 2025.

Los seguros de automóvil ocuparon la segunda posición, con $183 millones en primas y un incremento de 9.6%. Las pólizas vigentes crecieron 7.8% y superaron el millón, mientras los pagos por choques, daños y otras coberturas aumentaron 17.2%, hasta $128 millones.

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Este comportamiento refleja una expansión del parque asegurado, pero también una mayor presión por reclamaciones.

En vida individual, las primas alcanzaron $105 millones y crecieron 11.3%. El número de pólizas subió 29%, impulsado por las renovaciones y las nuevas contrataciones.

Sin embargo, los siniestros aumentaron 50.7%, hasta $30 millones, debido principalmente al fuerte incremento en los pagos relacionados con pólizas renovadas.

El ramo de casco mostró uno de los mejores desempeños del semestre, especialmente por el crecimiento de las coberturas marítimas. REUTERS/Enea Lebrun
El ramo de casco mostró uno de los mejores desempeños del semestre, especialmente por el crecimiento de las coberturas marítimas. REUTERS/Enea Lebrun

Los seguros colectivos de vida mostraron un desempeño casi estable, con primas por $139 millones y un crecimiento de apenas 0.4%. La cantidad de personas aseguradas disminuyó 2.7% y las pólizas registraron una reducción de 77.4%, afectadas principalmente por el descenso en los colectivos de deudores. Los siniestros bajaron 9.2%, hasta $44 millones.

Entre los segmentos que crecieron destacó casco, que cubre embarcaciones y aeronaves, con un aumento de 14% en primas, hasta $25 millones. La expansión estuvo concentrada en las coberturas marítimas, que avanzaron 53.1%, mientras que el componente aéreo retrocedió 9.9%. Los siniestros totales del ramo cayeron 68.7%, por una fuerte reducción en las reclamaciones aeronáuticas.

También avanzaron riesgos diversos y fianzas. El primero aumentó 3.6%, hasta $94 millones, impulsado por responsabilidad civil y nuevas coberturas vinculadas al fraude con tarjetas. Las fianzas crecieron 7.4%, hasta $70 millones, aunque el número de pólizas cayó más de 54% por cambios en la clasificación de sus modalidades.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Incendio y líneas aliadas, multirriesgo y transporte de carga figuraron entre los segmentos que redujeron sus primas durante el primer semestre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En contraste, incendio y líneas aliadas perdió 5.1%, al cerrar con $118 millones. Aunque el componente residencial aumentó 3.7%, las primas comerciales disminuyeron 9.2% y las industriales 15.3%. Los siniestros del ramo bajaron 21.5%, debido principalmente a menores pagos en coberturas comerciales.

Los seguros de multirriesgo retrocedieron 14.1%, transporte de carga bajó 5.9% y los ramos técnicos disminuyeron 13.8%. En transporte, el negocio terrestre cayó 24.6%, mientras el marítimo creció 16.7%. Los ramos técnicos estuvieron afectados por menores primas en construcción, montaje y equipo pesado, aunque aumentaron las coberturas de equipos electrónicos.

En la distribución exclusivamente local, la provincia de Panamá concentró 3.31 millones de unidades aseguradas, equivalentes a aproximadamente 73% del total nacional, además de 1.68 millones de pólizas vigentes. Le siguieron Chiriquí, con 322,173 unidades; Panamá Oeste, con 301,355; Veraguas, con 143,348; Colón, con 121,087; y Herrera, con 112,597.

La elevada concentración territorial muestra que el crecimiento del mercado sigue dependiendo principalmente de la capital y su zona metropolitana, mientras las provincias mantienen una participación considerablemente menor.

El desafío para el sector será ampliar la penetración de seguros de salud, vida, vivienda, actividad agropecuaria y pequeños negocios fuera de Panamá, donde una parte importante de la población continúa sin coberturas suficientes.

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