Quién es Mía Khalifa, la ex actriz porno que criticó a Argentina y complicó a Rosalía

Mia Khalifa se filmó festejando la victoria de España al ritmo de "La Perla", generando así un revuelo en redes (TikTok)

Entre la polémica y el fenómeno viral, Mía Khalifa volvió a captar la atención del público argentino durante la final del Mundial 2026. La exactriz pornográfica, ahora convertida en influyente figura de internet, protagonizó una controversia que arrastró a la cantante Rosalía y generó una ola de reacciones en redes sociales. El cruce entre fútbol, apuestas millonarias y comentarios en tono de burla puso a Khalifa en el centro del debate sobre los límites entre fama, provocación y redes.

Durante el partido, Khalifa apoyó abiertamente a España y publicó comentarios críticos sobre la selección argentina. También mostró un boleto de apuesta: apostó 1 millón de dólares a la victoria española y celebró el triunfo con el comprobante, que le dejó un beneficio neto de 650.000 dólares, según se vio en sus historias y publicaciones.

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Mía Khalifa apoyó a España y mostró una apuesta de 1 millón de dólares que le dejó 650.000 dólares de ganancia tras la victoria española (Instagram/@miakhalifa)

Quién es Mía Khalifa

Según el artículo You Don’t Know Mia Khalifa, publicado por Playboy, la propia Khalifa contó que detrás del nombre con el que se hizo mundialmente conocida se encuentra Sarah Joe Chamoun, nacida en el Líbano y criada en una familia católica y conservadora.

En 2001, Khalifa huyó junto a sus padres del conflicto en el sur de Líbano y se instaló en Estados Unidos. Allí enfrentó situaciones de bullying y discriminación desde temprana edad, y relató a la revista que durante su adolescencia y juventud encontró refugio en los deportes.

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Su ingreso al cine para adultos, según contó a Playboy, fue breve y producto de un proceso gradual. La exactriz aceptó una oferta de trabajo como modelo y, tras sentirse engañada por la aparente formalidad del estudio, accedió a participar en escenas pornográficas. La experiencia, que comenzó en 2014 en un estudio de Doral, Florida, duró apenas unos meses.

Mía Khalifa nació como Sarah Joe Chamoun en el Líbano y se mudó a Estados Unidos con su familia en 2001 tras el conflicto en el sur libanés (@miakhalifa/Instagram)

Sin embargo, Khalifa contó que una de las pocas escenas que grabó —en la que usaba un hijab islámico— la catapultó a la cima de las búsquedas en sitios pornográficos y la convirtió en blanco de amenazas de grupos extremistas como ISIS, que llegaron a hackear sus cuentas y a utilizar su imagen con fines de propaganda.

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Playboy indicó que, a pesar de la fama viral, Khalifa apenas recibió 12.000 dólares por su trabajo y nunca percibió regalías por el material, a diferencia de la industria, que facturó millones a su costa. Esa brecha entre su popularidad y los beneficios económicos se convirtió en uno de los reclamos que más visibilizó en los medios.

Además, la repercusión del video con hijab fue devastadora: Khalifa sufrió amenazas de muerte, el rechazo de su familia y una exposición global no buscada. Ella admitió al medio que ese episodio fue un “error” y que eligió abandonar la industria para adultos para comenzar de nuevo y advertir a otras jóvenes sobre lo que denominó la naturaleza “depredadora” de ese negocio.

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La incursión de Mía Khalifa en el cine para adultos comenzó en 2014 en Florida y duró pocos meses, según su testimonio a Playboy (@miakhalifa/Instagram)

Tras dejar el cine para adultos, Playboy detalló que Khalifa se reinventó en redes sociales, la moda y las apuestas. Aprovechó su popularidad para crear una comunidad en plataformas de suscripción y streaming, donde comparte desde análisis deportivos hasta aspectos de su vida cotidiana.

Actualmente, Khalifa mantiene una relación ambivalente con su pasado. Ha capitalizado su fama para impulsar nuevos proyectos, pero sigue enfrentando el estigma y los comentarios despectivos ligados a sus orígenes en el cine para adultos. Su estilo directo y provocador, tanto en cámaras como en redes, la convirtió en una voz influyente que no teme confrontar a figuras públicas o instituciones, especialmente en el ámbito deportivo, uno de sus grandes intereses, según destacó Playboy.

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Qué dijo Mía Khalifa contra Argentina

Durante el partido, publicó mensajes de burla hacia la selección argentina y celebró el triunfo español mostrando el comprobante de apuesta que exhibió ante sus seguidores. En sus redes sociales, también escribió: “Estoy apoyando a España y en contra de Argentina únicamente por el amor al juego de odiar”.

Uno de los gestos que más encendió la controversia fue un video en TikTok en el que Khalifa, con la canción La perla de Rosalía, celebró la derrota argentina con el mensaje “así suena la vida ahora que las ‘perlas’ fueron derrotadas”. En la jerga popular, el término “perla” alude a alguien problemático o poco confiable, por lo que muchos seguidores argentinos lo interpretaron como una burla directa.

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El video de Mía Khalifa con una canción de Rosalía sobre la derrota de Argentina se viralizó, llevó a un pedido de disculpas de la cantante y agravó la controversia

El video fue compartido por Rosalía en sus historias, lo que amplificó la reacción en redes: fanáticos argentinos lo consideraron una provocación y algunos llegaron a proponer devolver entradas para los conciertos de la artista catalana en Buenos Aires. Tanto Khalifa como Rosalía eliminaron sus publicaciones poco después, pero el contenido ya se había viralizado.

Sus posteos contra la selección argentina no se limitaron a la final. Tras la victoria de Argentina sobre Egipto en octavos de final, en medio de una polémica arbitral, Khalifa publicó: “Ahora sí que soy una egipcia más”.

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Lejos de retroceder, Khalifa continuó con las provocaciones. En X (ex Twitter), compartió imágenes del futbolista argentino Enzo Fernández, primero celebrando con el gesto del Topo Gigio tras un gol en la semifinal ante Inglaterra y luego recibiendo la tarjeta roja que lo expulsó de la final frente a España por una falta sobre Pau Cubarsí.

El posteo de Mia Khalifa burlándose de Enzo Fernández (X)

La comparación fue leída como otra burla y generó una oleada de críticas y respuestas en los comentarios, con frases como “¿Qué buscás? ¿Cuál es tu objetivo?” o “¿Por qué estás tan obsesionada con un país que no visitaste en tu vida?”, “Hacerle un gol a Inglaterra, país que ocupa ilegítimamente nuestro territorio, vale por mil tarjetas rojas”.

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En el partido ante Inglaterra, Khalifa también había apostado por un triunfo inglés por 3-2, pero el resultado no se cumplió. Tras la derrota de su pronóstico, publicó: “Oscuro. Sin esperanza. Triste. Aun así, prefiero ver a Inglaterra enfrentarse a España en Nueva York antes que ver a Messi en este Mundial un minuto más”.

Mía Khalifa profundizó sus burlas contra Argentina con mensajes sobre Enzo Fernández, el VAR y el partido ante Egipto, y mantuvo su confrontación en X y TikTok

Khalifa también utilizó expresiones como “VARgentina” para insinuar supuestos beneficios arbitrales a favor del equipo de Lionel Messi, lo que aumentó el malestar entre hinchas argentinos. Además, se sumó a un grupo de figuras públicas que, a través de mensajes en redes, calificaron a Argentina de “violenta” y “racista”, lo que intensificó la tensión digital.

Mientras tanto, Rosalía optó por pedir disculpas y aclarar públicamente: “Le di compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón”.

En cambio, Khalifa redobló sus críticas y reafirmó su postura desafiante contra la selección argentina. Su participación activa en la controversia mostró cómo convirtió las redes sociales en un espacio de confrontación y proyección de imagen, donde el deporte, la provocación y la viralidad se combinan para amplificar su figura pública.