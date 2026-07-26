Costa Rica: ¿Será extraditado alias “Diablo” a Estados Unidos?

La captura de Alejandro Arias Monge, alias Diablo, reabrió en Costa Rica la discusión sobre una posible extradición a Estados Unidos. (Cortesía: Organismo de Investigación Judicial)

La captura de Alejandro Arias Monge, conocido como alias “Diablo”, ha reavivado la discusión sobre la posible extradición de uno de los criminales más buscados de Costa Rica a Estados Unidos. Aunque el operativo “Némesis” marcó un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado local, su futuro judicial sigue sin definirse fuera del territorio costarricense.

Durante una entrevista con Noticias Repretel, Michael Soto, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mencionó que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) aún no ha solicitado formalmente la extradición de Arias Monge.

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“Diablo no está requerido para ser extraditado, no lo está, no lo está”, enfatizó Soto, descartando rumores sobre un procedimiento internacional ya en marcha. El jefe oficial explicó que, si bien han existido reuniones con la DEA y se analizan posibles implicaciones transnacionales, hasta ahora no existe ninguna orden de extradición vigente.

El funcionario aclaró que Costa Rica solicitó a Estados Unidos la colaboración mediante una recompensa para facilitar la captura, pero esa gestión no debe confundirse con una petición formal de extradición. “Fue una petición nuestra que pidiéramos la recompensa para capturarlo. Pero no está pedido en extradición, aunque yo no descarto que DEA lo pueda pedir, pero hasta hoy no lo ha pedido”, puntualizó el director del OIJ en declaraciones vertidas al citado medio.

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El director del OIJ, Michael Soto, afirmó que no puede asegurar que la organización de Alejandro Arias Monge enviara droga directamente a Estados Unidos. (Cortesía: Organismo de Investigación Judicial)

Posibilidad de extradición

El análisis de la DEA se centra en determinar si la organización de Arias Monge tiene un alcance que justifique la extradición bajo las leyes estadounidenses. Michael Soto sostuvo que, de acuerdo con las investigaciones, la estructura criminal operaba principalmente en el tráfico local de drogas, estableciendo lazos con otros grupos como los de López Vega y Noni Choc. “La transnacionalidad de esta estructura es algo que ellos van a tener que revisar, porque yo le aseguro del tráfico local cien por ciento”, indicó Soto. El funcionario también reconoció que, hasta el momento, no existen pruebas de que la organización enviara droga directamente a Estados Unidos. “No lo puedo afirmar en este momento”, dijo en la citada entrevista.

En caso de que la DEA decida formalizar una solicitud de extradición, Costa Rica aplicará el procedimiento habitual en estos casos. Soto explicó que el país está preparado para colaborar con las autoridades estadounidenses, utilizando criterios de oportunidad que permitan que el sospechoso enfrente la justicia fuera del territorio nacional si así se decide. “La decisión dependerá del análisis que realicen las autoridades norteamericanas”, afirmó a Noticias Repretel.

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Hasta el momento, la DEA no ha presentado un pedido formal de extradición de alias "Diablo", según confirmó Michael Soto, director del OIJ. (Cortesía: Organismo de Investigación Judicial)

Mientras tanto, Alejandro Arias Monge permanece bajo custodia de las autoridades costarricenses. Si la DEA no solicita la extradición, el proceso judicial continuará en en el país centroamericano y será resuelto por los tribunales nacionales, aseguró el director del OIJ. Las investigaciones sobre la estructura criminal y sus posibles conexiones internacionales seguirán abiertas mientras se espera una definición por parte de la agencia estadounidense.

Por ahora, la expectativa se centra en resguardar zonas cercanas al perímetro del centro penitenciario La Reforma, en Alajuela, donde se encuentra recluido alias “Diablo”.