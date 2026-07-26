El debut de Nicolás Otamendi en River: un grave error, un cabezazo con el que casi empata y la frase al árbitro tras el final

El estreno de Nicolás Otamendi con la camiseta de River Plate se convirtió en el foco principal durante el primer cruce del Torneo Clausura ante Barracas Central. La presencia del defensor, acompañado por la cinta de capitán, marcó una jornada que combinó expectativa y un análisis inmediato sobre su desempeño dentro del fútbol argentino.

Desde el inicio, el equipo local buscó imponer condiciones, pero River dependió de la solidez defensiva de Otamendi para resistir los primeros avances. En apenas 14 minutos, el central intervino de forma directa para cortar una jugada peligrosa, aunque su fallido pase atrás le permitió a Barracas Central recuperar la posesión y lanzar un disparo franco que, para fortuna de los locales, no terminó en gol.

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La organización defensiva que aportó Otamendi se notó en los primeros compases. River, que evidenció ciertas dudas en la salida, encontró en el experimentado central una referencia para ordenar la última línea. Sin embargo, ese equilibrio fue efímero.

A los 18 minutos, el capitán volvió a ser clave en una jugada de peligro, pero la actuación del conjunto millonario empezó a mostrar grietas. Un despeje aéreo de Otamendi no fue suficiente y la defensa quedó desacomodada: el que lo que aprovechó fue Rodrigo Insúa para conducir por el flanco izquierdo y enviar un buscapié despejado parcialmente por Santiago Beltrán, que le dejó el rebote servido a un Gonzalo Morales que no perdonó y anotó el único gol del partido a los 22 minutos. Con esa anotación, Barracas se fue al descanso con ventaja. River intentó rápidamente la igualdad a través de Lucas Martínez Quarta, quien convirtió tras sumarse al ataque, pero la acción fue anulada por posición adelantada después de un centro de Gonzalo Montiel. De esta forma, la diferencia mínima se mantuvo hasta el cierre de la primera etapa.

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Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi fueron homenajados con una plaqueta tras el subcampeonato con la selección argentina

Durante el primer tiempo, Otamendi no solo fue protagonista en el área propia, sino que también asumió el rol de vocero ante el árbitro. El defensor reclamó una falta sobre Lautaro Pereyra en el mediocampo, mostrando su compromiso con el liderazgo, incluso en momentos adversos.

La segunda mitad trajo modificaciones en ambos conjuntos. Por el lado de River, ingresó Lucas Beltrán, quien regresó al fútbol argentino tras sus experiencias en la Serie A con Fiorentina y en la liga española con Valencia. También entró Joaquín Freitas, quien reforzó el mediocampo local. La defensa de River, que había sido el eje en el primer tiempo, pasó a cumplir un papel más secundario. Los laterales, con Marcos Acuña y Gonzalo Montiel, tomaron mayor protagonismo en la creación de juego y en la búsqueda del empate.

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Otamendi volvió a imponerse en el juego aéreo a los 11 minutos de la segunda mitad, aunque la defensa de River mostró ciertos altibajos. Un córner ejecutado por Tomás Galván derivó en un contragolpe barraqueño, liderado por Tomás Porra y Gonzalo Maroni, quienes no lograron ampliar la diferencia por falta de precisión en la definición.

El partido también fue escenario del debut de Ángel Correa con la camiseta número 10 de River. Apenas ingresó, el equipo de Eduardo Coudet presionó con dos llegadas consecutivas, aunque sin la profundidad necesaria para inquietar al arquero rival. El delantero dispuso de una oportunidad clara a los 29 minutos con un remate cruzado, pero el resultado permaneció inalterable.

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En los instantes finales, Otamendi se sumó al ataque en busca del empate agónico, aunque sin éxito. El central volvió a exhibir su faceta de capitán al reclamar de manera enérgica al árbitro Nazareno Arasa por dos supuestos penales no sancionados en el primer tiempo con el partido finalizado. “Lo único que te voy a decir en el primer tiempo dos penales, por lo menos uno me tenías que haber cobrado. Fueron dos, ya está todo bien pero no entiendo el significado de la pelota ahí y el arquero va a volar allá. Dale, no seas malo”, cuestionó el defensor.

Apenas finalizado el partido, el capitán expresó ante la cámara de la transmisión oficial: “La verdad que ahora yo soy parte de este grupo, de este equipo y la responsabilidad siempre es toda nuestra. Tenemos que, obviamente, seguir trabajando, dar otra cara. Hoy lo intentamos, una jugada de mierda nos hicieron un gol, pero creo que en líneas generales intentamos, lo fuimos a buscar. Hay veces que obviamente al querer ir a buscar tanto salen por ahí los pases, el último tercio no salieron como nosotros queríamos, pero creo que tenemos que seguir trabajando. Entiendo el enojo de la gente, estamos en el mejor club de Argentina, entonces tenemos que seguir. La única forma es trabajando, intentando dar la cara con personalidad y, y hacer las cosas bien”.

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Consultado sobre los aspectos a mejorar, Otamendi reconoció que River necesitó mayor precisión en el tramo final del ataque. “Creo que el último tercio nos faltó un poco más de paciencia, de generar situaciones de gol. Ellos, como te dije, no nos generaron, tuvieron dos o tres oportunidades nada más durante 97 minutos, pero hay que seguir”, sostuvo el central.

En cuanto a su adaptación al fútbol local y sus expectativas, el defensor fue directo: “Sí, es duro. Vengo acá con la ilusión, con la mentalidad de ganar cosas con River, así que mi objetivo es seguir trabajando para que el equipo funcione de la mejor manera, intentar, cumplir los objetivos que tenemos esta temporada”.

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Por último le preguntaron por su regreso después de la final en la Copa del Mundo con la selección argentina y su retiró del combinado nacional, por lo que manifestó: “Obviamente que es un sabor amargo porque no se consiguió el objetivo que era ganar la Copa del Mundo. España fue un merecedor ganador, somos conscientes de eso. Tenemos que felicitarlos y nada más. Creo que la selección generó en el argentino algo que era como nafta para nosotros, tener a cada argentino ilusionado, intentando siempre apoyarnos de cualquier parte del mundo. Somos conscientes de eso. En las redes sociales nos hacen llegar todos los mensajes".

Y añadió: “Eternamente agradecido del argentino porque intentamos hasta el final, nos faltó el último paso, no se dio y bueno ahora los chicos que quedan apoyarlos. Soy un argentino más que va a alentar por ellos y ojalá que sigan dándonos alegría”.

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El debut de Otamendi en River Plate combinó momentos de orden y liderazgo con una jugada desafortunada que derivó en la única conquista del encuentro. Su presencia en el fondo aportó calma en los pasajes iniciales, pero el equipo no logró mantener la solidez necesaria para revertir el marcador. River terminó el encuentro con una derrota por 1-0 ante Barracas Central, en un duelo que dejó la imagen de Otamendi como referente y capitán, pero también el desafío de ajustar detalles defensivos para lo que viene en el torneo.