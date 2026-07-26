Honduras

El hondureño Sergio David Florentino enfrentará la justicia por el asesinato de sus dos esposas

Sergio David Florentino Díaz ya guarda prisión por la muerte de Brenda Janeth Gómez Pérez y ahora enfrentará un nuevo proceso judicial por el fallecimiento de su primera esposa, Gina Gutiérrez Pérez, ocurrido en diciembre de 2023.

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Sergio David Florentino Díaz es señalado por las autoridades como sospechoso de la muerte de sus dos esposas, Gina Gutiérrez Pérez y Brenda Janeth Gómez Pérez, en casos que presentan similitudes según las investigaciones. (Foto: Cortesía)
Sergio David Florentino Díaz es señalado por las autoridades como sospechoso de la muerte de sus dos esposas, Gina Gutiérrez Pérez y Brenda Janeth Gómez Pérez, en casos que presentan similitudes según las investigaciones. (Foto: Cortesía)

Gutiérrez Pérez falleció el 26 de diciembre de 2023. La Fiscalía prepara la nueva acusación con base en una investigación desarrollada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y en los resultados de los análisis realizados por especialistas de Medicina Forense.

Las autoridades sostienen que existen similitudes entre las circunstancias de las muertes de ambas mujeres, lo que llevó a los investigadores a revisar nuevamente el caso de Gina Gutiérrez después de avanzar en las pesquisas relacionadas con el fallecimiento de Brenda Gómez.

Según la investigación policial, Florentino Díaz habría utilizado un método similar en ambos casos y posteriormente habría intentado presentar las muertes como consecuencia de causas naturales.

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El caso de Brenda Gómez fue el que permitió reabrir las investigaciones sobre la primera esposa del acusado.

El 10 de septiembre de 2025, varias personas encontraron el cuerpo sin vida de Brenda Gómez, de 28 años, en el asiento trasero de una camioneta estacionada cerca del puente Los Bordos, en el sector Bermejo de San Pedro Sula, departamento de Cortés.

De acuerdo con las investigaciones, Florentino Díaz habría conducido el vehículo y presuntamente pretendía trasladar el cuerpo hasta una funeraria para sepultarlo sin informar inicialmente a las autoridades sobre el fallecimiento.

Florentino Díaz fue capturado el 29 de octubre de 2025 en San Pedro Sula. La Fiscalía investiga un posible patrón de actuación en las muertes de las dos mujeres. (Foto: Cortesía)
Florentino Díaz fue capturado el 29 de octubre de 2025 en San Pedro Sula. La Fiscalía investiga un posible patrón de actuación en las muertes de las dos mujeres. (Foto: Cortesía)

Tras el hallazgo, la Policía detuvo al sospechoso durante aproximadamente 24 horas. Sin embargo, fue puesto en libertad debido a que en ese momento no existían elementos suficientes para mantenerlo bajo custodia.

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Las investigaciones continuaron y la escena fue sometida a nuevos análisis, mientras que Medicina Forense practicó la autopsia correspondiente.

El examen forense estableció que Brenda Gómez murió por estrangulamiento, un resultado que contradijo la versión de una muerte por causas naturales y llevó al Ministerio Público a solicitar una orden de captura contra Florentino Díaz.

La captura se ejecutó el 29 de octubre de 2025, cuando agentes policiales localizaron al sospechoso en la residencial Salamanca, en San Pedro Sula.

Desde entonces, Florentino Díaz permanece privado de libertad y enfrenta un proceso judicial por el asesinato de Brenda Gómez.

A raíz de esta investigación, fiscales, agentes de la DPI y peritos forenses comenzaron a revisar las circunstancias relacionadas con el fallecimiento de Gina Gutiérrez, quien era la primera esposa del acusado.

El dictamen forense de Gutiérrez concluyó que ella también murió por estrangulamiento y clasificó el fallecimiento como una muerte de carácter homicida.

Para el Ministerio Público, este resultado constituye un elemento que fortalece los indicios contra Florentino Díaz, debido a que el acusado estaba casado con Gutiérrez al momento de su muerte.

Brenda Janeth Gómez Pérez, de 28 años, fue encontrada sin vida en una camioneta en San Pedro Sula. La investigación por la muerte de Brenda Gómez llevó a revisar nuevamente el caso de Gina Gutiérrez. (Foto: Redes sociales)
Brenda Janeth Gómez Pérez, de 28 años, fue encontrada sin vida en una camioneta en San Pedro Sula. La investigación por la muerte de Brenda Gómez llevó a revisar nuevamente el caso de Gina Gutiérrez. (Foto: Redes sociales)

Las autoridades investigan ahora si existe un mismo patrón de actuación en ambos casos. La hipótesis que manejan los investigadores apunta a que el sospechoso habría utilizado almohadas u otros objetos blandos para provocar la asfixia y, presuntamente, evitar que quedaran marcas visibles.

La Fiscalía también sostiene que los hallazgos científicos obtenidos durante las investigaciones contradicen la versión atribuida al acusado sobre la muerte de Brenda Gómez, a quien habría presentado inicialmente como una víctima de causas naturales.

Los resultados de las autopsias, según las autoridades, apuntan en ambos casos al estrangulamiento como causa de muerte, mientras que el expediente de Gina Gutiérrez establece además que se trató de una muerte homicida.

Con base en estos elementos, el Ministerio Público prevé presentar durante los próximos días el nuevo requerimiento fiscal contra Florentino Díaz por la muerte de su primera esposa.

De esta manera, el acusado deberá responder ante los tribunales por los señalamientos relacionados con las muertes de sus dos esposas, en investigaciones que las autoridades consideran vinculadas por las similitudes encontradas.

El Ministerio Público considera que los nuevos hallazgos relacionados con Gina Gutiérrez fortalecen la línea de investigación que vincula a Florentino Díaz con su muerte y prepara la acusación correspondiente.

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