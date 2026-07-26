El mensaje de apoyo de Nati Jota a Gastón Edul tras su derrota en La Velada del Año VI: “Orgullosa de vos”

Nati Jota apoyó a Gastón Edul tras su derrota en La Velada del Año VI (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gastón Edul participó de La Velada del Año VI, el evento de boxeo que organiza cada año el streamer español Ibai Llanos, y se enfrentó en la tercera pelea de la tarde a Edu Aguirre, periodista deportivo español e íntimo amigo de Cristiano Ronaldo. Edul ingresó al cuadrilátero con el himno nacional entonado por Fabio Santana, excombatiente de Malvinas, una remera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” y el apoyo de los streamers Davoo Xeneize y La Cobra. Aguirre, en cambio, entró con un video de Ronaldo en pantalla. La pelea no salió como el periodista argentino esperaba: el español se impuso y se quedó con la victoria.

Tras la derrota, Nati Jota fue una de las primeras en reaccionar. La periodista y conductora, compañera de Edul en Olga y protagonista junto a él de varios intercambios públicos que dispararon rumores de romance, publicó una story con una foto de los dos juntos. Detrás de ellos, una imagen en blanco y negro de Diego Maradona. Edul con la camiseta de la selección argentina.

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El mensaje de Nati Jota para Gastón Edul después de perder en La Velada del Año VI (Instagram)

El texto que eligió no buscó consolar con frases vacías: “Orgullosa de vos, como todos los que te vimos de cerca esforzarte tanto, desdoblarte en dos tremendos desafíos con el esfuerzo y la responsabilidad de cumplir con ambos. Lo hiciste, lo diste todo. No se puede ganar siempre. Eso aprendimos estos días. Y también que a veces ganar no es el mismo ganar que esperan o ven todos de afuera. Te quiero“, escribió Nati.

El día previo a la pelea, Edul se conectó por zoom a Sería Increíble, el programa de Olga, y la despedida derivó en una promesa pública. “Capaz que el beso era si ganábamos esto al final, Nati”, lanzó Edul. Nati Jota no lo dejó pasar: “Esta final”, respondió. Y él fue directo: “Yo prometo que mañana gano y cumplimos la promesa”. Lo repitió una vez más antes de cortar: “Mañana gano y cumplimos la promesa. Te prometí, vamos”.

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El periodista deportivo y la influencer decidieron subir las apuestas y, si ganaba la pelea, cerraban la victoria con un beso (Video: Sería increíble-Olga)

El intercambio no fue el único momento que alimentó las especulaciones. Nati Jota le había hecho llegar un papelito a través del hermano de Edul antes de la conexión. “Quiero saber si te dio tu hermano el papelito que le di. Yo te escribí esto para que se lo hagas llegar”, dijo al aire. También hubo un tironeo por una remera: “Dale, amigo, pero era mi remera esa”, cantó Nati Jota cuando Edul apareció con ella puesta. “Date vuelta, date vuelta”, gritó. Él respondió: “Quiero esa remera, por favor”.

Antes de desconectarse, los saludos fueron cálidos. “Te queremos un montón. Nosotros y toda la gente que mira Sería Increíble. Te deseamos lo mejor, lo mejor. Te lo re merecés, te esforzaste un montón”, dijo Nati Jota. Edul respondió: “Los quiero, los quiero mucho. Nos vemos en un par de días por allá”.

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A pesar de la derrota, Gastón recibió cariño en los comentarios del posteo

La promesa del beso quedó sin cumplir. Desde el vestuario, Edul publicó una foto con el torso descubierto, los guantes de boxeo aún puestos y la bandera argentina en alto. El posteo acumuló 1,1 millones de “me gusta”. Su texto no tuvo medias tintas: “Gracias de corazón a todos los que siguieron. Quería ganar de visitante para todos ustedes. Solo me importó eso por 5 meses. Entrené sin dormir en todo el Mundial para ganar hoy. Las Malvinas son argentinas y los argentinos y sudamericanos tenemos más corazón que todos”.

Los comentarios llegaron de todos lados. Damián Betular escribió: “Te amamos, gastiiiii”. La Tora Villar sumó: “¡Te amamos, Gastonnnn! GRACIAS POR ESA ENTRADA Y LAS PALABRAS”. Tefi Russo fue más extensa: “¡Gastoncito! ¡¡¡Déjate de joder!!! Un CRACK. De visitante y de viaje, trabajando de sol a sol los últimos dos meses. Lo hiciste bárbaro. Con orgullo y la frente alta que te bancamos todos!!Paula Chaes escribió: ¡Tienes lo que tenemos los argentinos! ¡Pasión, hermano! ¡VAMOS, GASTÓN!“, Cachete Sierra se limitó a dos palabras: “De pie”. Y Nacho Castañares cerró: “Sí, Gastonnnnnn. ¡Qué orgullo, viejo!

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