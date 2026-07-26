Crimen y Justicia

Eran primos, se pusieron en pareja y él la mató tras una pelea: el caso de Rocío, la joven asesinada en Córdoba

A una semana del crimen, la tía de la víctima y el agresor, Beatriz Palacios, habló sobre el impacto que dejó el asesinato en la familia y volvió a pedir justicia. En lo que va del año, la provincia registra seis femicidios

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Femicidio Córdoba
Maximiliano Braudaco y Rocío Gómez tenían una hija en común

A una semana del femicidio de Rocío Belén Gómez, la joven de 25 años asesinada a puñaladas en la localidad cordobesa de Santa María de Punilla, su familia continúa en shock. El principal acusado es su ex pareja y primo, Maximiliano Braudaco, de 40 años, quien permanece detenido e imputado por homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género. Con el crimen de Gómez, Córdoba registra seis femicidios en lo que va del año.

En diálogo con Infobae, Beatriz Palacios, tía de la joven, contó que la noticia del crimen la devastó y que, pese a no haber tenido un vínculo cotidiano con Rocío durante su infancia, el dolor atraviesa a toda la familia.

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Uno de los datos más perturbadores es que el femicida formaba parte del círculo familiar. “El detenido es hijo de una hermana mía”, señaló la mujer, confirmando que Gómez y Braudaco eran primos hermanos. Hasta ahora, esa información solo había trascendido en versiones locales. Más allá del parentezco, Beatriz dijo que nunca tuvo un trato cercano con su sobrino.

La familia transita días oscuros. El miércoles se realizó el entierro de la joven en un cementerio local de Santa María de Punilla. “Triste”, fue la única palabra que encontró Beatriz para describir la ausencia de su sobrina.

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La causa se encuentra en manos de la fiscal Silvana Pen, de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, quien continúa con las investigaciones, mientras la familia de la joven pide justicia por Rocío.

Femicidio Córdoba Rocío Belén Córdoba
Los familiares piden justicia por Rocío (Facebook/Fundación Centro de Protección Familiar)

El femicidio de Rocío Gómez

El hecho ocurrió el lunes 20 de julio a la madrugada en una vivienda ubicada en la esquina de Independencia y Echeverría, en Santa María de Punilla. Según medios locales, Gómez y Braudaco, quienes tenían una hija en común, se habían reunido para ver el partido entre Argentina y España por la final del Mundial.

Horas más tarde, discutieron y el conflicto derivó en el ataque fatal. De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, las tres hijas de Rocío, de 9, 6 y 2 años, estaban presentes en el domicilio al momento del crimen. Las dos mayores intentaron frenar al agresor, pero no lo lograron.

La madre de Rocío, que también residía en la vivienda, escapó por una ventana para pedir ayuda. Cuando regresó encontró a su hija tendida en la vereda, sin signos vitales y con múltiples heridas de arma blanca.

Femicidio Córdoba
Rocío Belén Gómez murió producto de un “shock hipovolémico provocado por múltiples heridas punzantes"

De acuerdo con el informe preliminar difundido por el Ministerio Público Fiscal, la causa de muerte fue “shock hipovolémico provocado por múltiples heridas punzantes”. El documento también precisó que cinco de las lesiones comprometieron órganos vitales y que la más grave perforó un pulmón y seccionó la aorta.

Tras el femicidio, Braudaco huyó. Un vecino relató que minutos después del hecho se cruzó con el hombre y le preguntó: “¿Por qué tenés sangre en la mano?”. El atacante respondió: “Apuñalé a Rocío”. Minutos después, la Policía de Córdoba montó un operativo cerrojo y lo detuvo a pocas cuadras del lugar.

La investigación reveló que Braudaco había sido condenado en 2025 por la Cámara en lo Criminal y Correccional de Cruz del Eje a dos años y seis meses de prisión condicional por coacción y daño calificado. La sentencia incluía reglas de conducta y medidas de restricción que debía cumplir. La causa se originó por una denuncia presentada por la mamá de Gómez.

Como contó este medio, entre las restricciones figuraban abstenerse de consumir estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas, cumplir tareas no remuneradas en una institución de beneficencia durante cuatro horas semanales por un año, finalizar estudios básicos, mantener una restricción recíproca entre el acusado y la víctima, y realizar tratamiento psicoterapéutico por violencia familiar y adicciones.

Entre el 1° de enero y el 29 de junio de 2026 se relevaron 119 víctimas fatales de violencia de género
Entre el 1° de enero y el 29 de junio de 2026 se relevaron 119 víctimas fatales de violencia de género

Sin embargo, en diálogo con medios locales, Patricia Corbalán, directora del Patronato del Liberado del Ministerio de Justicia y Trabajo provincial, confirmó que Braudaco incumplió todas las medidas, incluida la de presentarse ante el Patronato, por lo que fue notificado. “Cuando no se presentan, nosotros informamos al tribunal competente, al juzgado, a la Cámara, a la autoridad judicial que corresponde”, señaló.

La funcionaria precisó que dieron aviso de los incumplimientos al Juzgado de Ejecución 1 de la ciudad de Córdoba, aunque desconoce si en aquella ocasión se adoptó alguna medida.

Un escenario preocupante

Con el crimen de Rocío Gómez, Córdoba registra al menos seis femicidios en lo que va del año. Las otras víctimas fueron Delfina Aimino (22), asesinada a puñaladas en Villa María en enero; Iris Blanco (33), quien murió en marzo tras permanecer una semana internada por una brutal golpiza sufrida en Pilar; Agostina Vega (14), abusada sexualmente y asesinada en mayo en el barrio Cofico de la capital provincial; Natalia Delso (38), apuñalada en junio en Morteros; y Luciana Ojeda (36), asesinada por su pareja polaca.

Una joven con cabello largo y flequillo, vestida con una camiseta azul y blanca, se toma un selfie con un teléfono móvil blanco. Pulseras en su muñeca
Agostina Vega fue abusada y asesinada en el mes de mayo

Según el último informe del Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven, entre el 1° de enero y el 29 de junio de este año se relevaron 119 víctimas fatales de violencia de género: 99 femicidios directos, 11 femicidios vinculados, cinco casos de instigación al suicidio y cuatro travesticidios y transfemicidios. El registro equivale a una víctima letal cada 37 horas.

El mismo relevamiento señala además que, durante ese período, se registraron 195 intentos de femicidio, es decir, uno cada 26 horas. También indica que el 66% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas, mientras que el 15% de las mujeres asesinadas había realizado al menos una denuncia previa por violencia de género.

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