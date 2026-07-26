El sistema Aerocable sumará nuevas rutas para expandir su cobertura en San Salvador

Actualmente se han instalado 5 de las 23 torres previstas para la primera línea del Aerocable en San Salvador. (Cortesía: Obras Públicas)

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este sábado por medio de un video la construcción de nuevas líneas del sistema de Aerocable para el Área Metropolitana de San Salvador, con una fase inicial compuesta por cinco rutas que buscan transformar el transporte público en la capital y sus alrededores. El mandatario presentó novedades del proyecto, que contempla una expansión progresiva y un enfoque en la inclusión y la sostenibilidad.

La primera fase del Aerocable ya se encuentra en construcción y contará con líneas que conectarán puntos estratégicos de la ciudad. El sistema comenzará a operar por etapas, iniciando con una línea que unirá el municipio de Mejicanos con el Hospital Rosales, ubicada en las cercanías del Centro Histórico de San Salvador. Esta ruta permitirá un traslado estimado de catorce minutos, lo que representa una alternativa para los habitantes que diariamente enfrentan la congestión vehicular en esa zona.

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La red inicial tendrá capacidad para movilizar a más de treinta mil personas al día durante dieciocho horas de operación continua. Hasta el momento ya se han instalado cinco de las veintitrés torres necesarias para la primera línea, lo que demuestra un avance significativo en la ejecución del proyecto.

La primera etapa del Aerocable contempla cinco líneas, con rutas en San Salvador, Soyapango, El Boquerón y el tramo entre Planes de Renderos y Panchimalco. (Cortesía: Nayib Bukele)

Nuevas líneas del Aerocable ampliarán la conectividad y la seguridad en el transporte público de San Salvador

De igual manera, la fase inicial del Aerocable incluirá dos líneas adicionales en Soyapango, que facilitarán el acceso de los residentes de este populoso municipio hacia el centro de la capital. Además, se construirá una línea desde El Boquerón hacia San Salvador, otra en Los Planes de Renderos, una más desde Panchimalco hacia San Marcos y una conexión entre San Marcos y el centro.

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También está prevista una línea en San Jacinto, ampliando la cobertura del sistema y acercando el transporte público a comunidades históricamente apartadas de la red principal.

El diseño de las infraestructuras contempla criterios de seguridad y accesibilidad. Todas las líneas del Aerocable incorporan tecnología antisísmica, en respuesta al riesgo sísmico que enfrenta la región. Las cabinas estarán equipadas con sistemas de videovigilancia, comunicación directa con los operadores y espacios reservados para personas con movilidad reducida. Cada estación tendrá un diseño arquitectónico propio, adaptado a su entorno, e incluirá ascensores para garantizar el acceso universal, según precisó la Presidencia de la República en su comunicado.

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El proyecto del Aerocable en El Salvador surgió como respuesta a la saturación del transporte público por la que circulan más de un millón de personas cada día. (Cortesía: Romeo Rodríguez)

Uno de los aspectos destacados del proyecto es su enfoque en la sostenibilidad ambiental. El sistema funcionará completamente con energía eléctrica, sin generar emisiones de carbono. Esto coloca al Aerocable como una alternativa de transporte público rápida, segura, inclusiva y alineada con los objetivos de reducción del impacto ambiental en la ciudad.

El desarrollo de este medio de transporte público responde a la necesidad de ofrecer soluciones de movilidad para cientos de miles de personas que se desplazan diariamente por el área metropolitana.

El Aerocable se perfila como una de las apuestas más ambiciosas del Gobierno salvadoreño en materia de infraestructura y movilidad urbana. cambio en la forma en que los salvadoreños se desplazarán por la ciudad.

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