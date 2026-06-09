Esto piensa Jennifer Garner sobre la vida sentimental de Ben Affleck tras su divorcio de Jennifer Lopez

Jennifer Garner sugiere que Ben Affleck haga una pausa en las citas tras su divorcio (Grosby/REUTERS)

Jennifer Garner expresó su opinión sobre la situación personal de su exesposo, Ben Affleck, en relación con su vida sentimental tras su divorcio de Jennifer Lopez.

Según información atribuida a una fuente cercana citada por Page Six, la actriz considera que una pausa en las citas podría ser una opción adecuada para el actor en este momento.

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De acuerdo con esa fuente, Garner habría señalado que la prioridad de Affleck podría centrarse en su bienestar personal, su trabajo y su entorno familiar.

“Jen cree que a Ben le vendría bien tomarse un descanso de las citas por un tiempo. Ella lo quiere mucho y, al final, solo desea lo mejor para él, Dicho esto, ella confía en que Ben tome sus propias decisiones y lo apoya en cualquier caso”, dijo.

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Jennifer Garner espera que Ben Affleck no tenga más citas por el momento. (Danny Moloshok / Reuters)

Y añadió: “Desde su punto de vista, él está más feliz que nunca y ella cree que podría serle beneficioso seguir dedicando esa energía a sí mismo, a su trabajo y a su familia, en lugar de precipitarse a iniciar una relación”.

Al mismo tiempo, otra persona citada por Page Six ofreció una visión distinta sobre la situación del actor. Según esta segunda fuente, Ben Affleck no habría descartado la posibilidad de volver a salir con alguien en el futuro.

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Sin embargo, también se indicó que sus compromisos laborales actuales y su agenda profesional podrían limitar su disponibilidad para una relación formal.

De acuerdo con esa versión, el actor habría recibido propuestas de amigos para conocer nuevas personas, aunque en este momento estaría concentrado principalmente en proyectos profesionales y en su vida familiar.

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Los amigos cercanos de Ben Affleck han intentado presentarle otras personas al actor. REUTERS/Mario Anzuoni

Ben Affleck, de 53 años, y Jennifer Garner, de 54 años, estuvieron casados entre 2005 y 2015. Durante su matrimonio tuvieron tres hijos: Violet, de 20 años; Seraphina, de 17; y Samuel, de 14. Tras su separación, ambos han mantenido una dinámica de coparentalidad centrada en la crianza de sus hijos.

En los últimos años, la relación entre ambos ha sido descrita por fuentes cercanas como una convivencia funcional enfocada en la familia. En ese contexto, se han presentado diversas apariciones públicas compartidas, principalmente relacionadas con actividades de sus hijos.

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Recientemente, ambos coincidieron en un centro médico en Los Ángeles, donde acompañaron a su hija Violet durante una visita a urgencias. Imágenes difundidas por medios locales mostraron a Affleck y Garner asistiendo a su hija en el acceso al centro sanitario.

Según reportes previos, en el periodo posterior al divorcio de Ben Affleck y Jennifer Lopez, ambos actores han pasado más tiempo en conjunto en actividades relacionadas con sus hijos. Estas interacciones han sido descritas por fuentes cercanas como frecuentes en comparación con etapas anteriores.

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Pese al divorcio, Ben Affleck y Jennifer Lopez continúan siendo parte de la vida del otro. (Grosby Group)

Jennifer presentó la solicitud de divorcio en agosto de 2024, dos años después de la ceremonia de matrimonio celebrada en Georgia. La pareja había contraído matrimonio previamente en Las Vegas en julio de 2022, antes de realizar la ceremonia posterior en el estado de Georgia.

Affleck y Lopez habían reanudado su relación en 2021, casi dos décadas después de su primer compromiso a comienzos de la década de 2000. Su relación anterior había finalizado en 2004, tras un periodo de noviazgo y compromiso iniciado en 2002.

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