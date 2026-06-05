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Anna Faris sobre el reencuentro con los Wayans: “Scary Movie se resignificó completamente para mí”

En entrevista con Fotogramas, la actriz confesó que siempre imaginó que un eventual regreso la ubicaría en un rol menor, y que la propuesta de recuperar a Cindy Campbell como figura central la sorprendió

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Anna Faris confirma su regreso como Cindy Campbell en el esperado reboot de Scary Movie, marcando una nueva etapa en su carrera

El regreso de Anna Faris como Cindy Campbell en el reboot de Scary Movie generó atención internacional en torno a la carrera de la actriz y el papel que la definió, según detalló Fotogramas.

Interpretar de nuevo a Cindy Campbell representa para Anna Faris una experiencia inesperada. Dos décadas después de su primera aparición, la actriz reflexiona sobre cómo este regreso implica un proceso personal y profesional dentro de la comedia física, un género que impulsó su carrera.

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Al rememorar sus comienzos en Hollywood, Anna Faris recuerda la ansiedad que experimentó en su primer rodaje de Scary Movie. “Recuerdo estar aterrorizada. Hasta entonces solo había hecho pequeños papeles y, sobre todo, mucho teatro en Seattle, donde crecí. Y nada de musicales ni comedia, no. Teatro serio”, explicó en entrevista con Fotogramas.

El primer rodaje de Anna Faris como Cindy Campbell

Marlon Wayans joven actuando en Scary Movie
Anna Faris revela que su primera experiencia en el rodaje de Scary Movie estuvo marcada por la ansiedad y la inseguridad profesional

La actriz relata que el papel de Cindy la sorprendió por completo. “Era una chica ‘emo’, bastante oscura. Me veía a mí misma como una adolescente deprimida, callada y melancólica. Así que conseguir este papel fue como ganar la lotería sin haber comprado siquiera un boleto”, relató.

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Asegura que incluso el primer día en el set la inseguridad persistía. “Recuerdo que estaba en el set y Keenen Wayans gritó ¡Acción!, y me giré hacia Bobby, interpretado por Jon Abrahams, que hacía de mi novio, y le pregunté: ¿Qué se supone que tenemos que hacer? Y él me dijo: Decir tu frase”.

Confiesa que no se sentía preparada para la comedia. “No sabía lo que estaba haciendo, de verdad, sentía que habían cometido un gran error conmigo”.

El desafío de Anna Faris para volver a Scary Movie

Scary Movie 6
La actriz comparte que el retorno a Scary Movie resignifica su relación con la saga y le permite reconectar con sus orígenes (Paramount Pictures)

Al recibir la propuesta para el reboot, la reacción de Anna Faris fue de sorpresa. “No podía creerlo. Me hizo muy feliz porque siempre pensé que, si hacía otra Scary Movie, sería en un papel pequeño y me matarían para siempre”.

La actriz explica que el contacto definitivo llegó tras años de rumores. “Mi representante me llamaba cada año y decía: El nuevo ejecutivo de Miramax quiere hacer algo. Pero nunca pasaba nada. Hasta que Marlon me llamó y me dijo que habían recuperado la franquicia, y que querían que yo formara parte de ella”.

Este regreso modifica su vínculo con la saga. “Eso hizo que Scary Movie se resignificara completamente para mí. Poder volver a mi historia de origen, con la gente que creó todo esto… es increíble".

Cindy Campbell y la comedia física

Jayne Trcka, fisicoculturista y actriz de “Scary Movie”
El papel de Cindy Campbell impulsó la carrera de Anna Faris en la comedia física y consolidó su reconocimiento internacional (All Star/Buena Vista)

Anna Faris destaca que la autenticidad define a Cindy. “Simplemente, su sinceridad. Siempre es sincera, aunque peque de inocente. Probablemente esa sea su característica más definitoria, a pesar de que pueda resultar irritante”.

Considera que el personaje es adaptable. “Cindy es como una figura de plastilina moldeable. Se adapta a lo que necesite de ella”.

La actriz destacó la acogida internacional. “Me honra mucho que guste tanto en todo el mundo”. Añade que la dificultad de hacer reír es parte de su satisfacción. “Es muy difícil hacer reír a la gente y darles una experiencia colectiva, y me encanta que, cuando la gente me reconoce, normalmente sonrían como diciendo: Ah, sí, esa chica. La que hace tonterías”.

Reconoce que esa popularidad implica ciertos malentendidos. “Tuve que acostumbrarme a que la gente pensara que, como Cindy, no soy muy inteligente”.

El humor de Scary Movie y su actualidad

Scary Movie 6
La comedia física y la sátira de Scary Movie continúan vigentes, según Anna Faris, quien resalta el humor inteligente de los Wayans (Paramount Pictures)

La actriz describió el enfoque de los Wayans al tratar la parodia y la sátira. “Los Wayans siempre fueron muy conscientes de todo lo que ocurre, son muy inteligentes. Y su humor nace precisamente de eso: se burlan de todo el mundo, incluso entre ellos. Nadie está a salvo”.

Subraya que la saga mantuvo el mismo criterio en su humor: “Scary Movie siempre consistió en ofender a todo el mundo por igual, y en cierta manera eso también expone las propias contradicciones e hipocresías de cada uno”.

Para Faris, el estilo de comedia de la franquicia sigue vigente. “Creo que es una forma de hacer comedia que sigue siendo muy oportuna hoy en día”. Señala que algunos chistes antiguos no funcionarían ahora, pero reconoce la forma en que Keenen Wayans añade matices.

“En eso Keenen siempre fue brillante: puede coger algo aparentemente básico o vulgar y añadirle matices. Nunca era simplemente ‘tetas’ y ya está. Siempre había algo más detrás”, agregó.

Recuerdos de rodaje y reencuentro con Regina Hall

La actriz subraya que el estilo irreverente de Scary Movie sigue exponiendo contradicciones sociales a través de la parodia y el humor (REUTERS/Caroline Brehman)
La actriz subraya que el estilo irreverente de Scary Movie sigue exponiendo contradicciones sociales a través de la parodia y el humor (REUTERS/Caroline Brehman)

Entre sus recuerdos favoritos, Anna Faris menciona una escena de Scary Movie 3. “Hice claqué irlandés, boxeo, acrobacias… pero me encanta la escena en la que Brenda y Cindy comen un helado gigante mientras hablan de la cinta de The Ring”.

Destaca el vínculo con Regina Hall, compañera de elenco. “Brenda empieza a sangrar por la nariz, y Cindy le ofrece un tampón. Recuerdo que no podíamos parar de reír cuando la rodamos. Regina Hall es increíble”.

Expresa entusiasmo por trabajar de nuevo juntas. “La quiero muchísimo, y me hace muy feliz que podamos volver a trabajar juntas. Ojalá haga conmigo ocho películas más de Scary Movie“, comentó a Fotogramas.

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