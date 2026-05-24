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“Todo el mundo quería dormir con él”: Jerry Hall recordó cómo era convivir con Mick Jagger durante sus años de mayor fama

Entre recuerdos de fiestas, celebridades y momentos familiares, la exmodelo repasó las experiencias que marcaron su vida y compartió reflexiones sobre independencia, moda y el paso del tiempo durante una conversación para el pódcast Fashion Neurosis

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Jerry Hall comparte recuerdos sobre su relación con Mick Jagger y la vida entre celebridades de los años 70 y 80 en el podcast Fashion Neurosis (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
Jerry Hall comparte recuerdos sobre su relación con Mick Jagger y la vida entre celebridades de los años 70 y 80 en el podcast Fashion Neurosis (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La supermodelo Jerry Hall revivió con humor y franqueza los años vividos junto a Mick Jagger en una entrevista exclusiva con Fashion Neurosis, podcast de entrevistas de moda, donde compartió anécdotas de fiestas, reflexiones sobre la independencia femenina y su mirada fresca sobre la moda y el paso del tiempo.

Hall reveló recuerdos y frases llamativas sobre su relación con Mick Jagger, la convivencia con otras celebridades y los escenarios más conocidos del arte y la música de los años 70 y 80. Relató cómo la moda y su legado familiar le marcaron el rumbo, y subrayó la importancia de la libertad personal y la gratitud cotidiana en su filosofía de vida.

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Todo el mundo quería dormir con él. Era tan atractivo y tan talentoso”, recordó Hall sobre Mick Jagger, en referencia a los años en que ambos lideraban la escena social. “Lo entiendo perfectamente”, añadió, sin resentimientos, antes de lanzar con ironía: “Era Mick Jagger”.

La supermodelo revela cómo la independencia y la gratitud fueron claves en su vida personal y profesional, destacando la importancia de la autenticidad (REUTERS/Temilade Adelaja)
La supermodelo revela cómo la independencia y la gratitud fueron claves en su vida personal y profesional, destacando la importancia de la autenticidad (REUTERS/Temilade Adelaja)

Durante la entrevista con Fashion Neurosis, la modelo tampoco eludió hablar sobre la infidelidad: “Por supuesto que era molesto, pero ahora pienso que todo salió como debía salir”. La relación, que duró 23 años, dejó cuatro hijos y tres nietos. Hall remarcó la buena sintonía familiar: “Acabamos de pasar la Navidad juntos con su pareja y parte de nuestros hijos y nietos en Mustique. Es bello que la vida siga adelante y yo nunca pienso en el pasado”.

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En tono distendido, Hall revivió la energía de Studio 54: “Fueron tres años en los que salimos prácticamente todas las noches. Era todo un espectáculo. Todos se vestían de manera espectacular; siempre me esmeré en los detalles, me gustaba ir sexy y glamurosa porque nos fotografiaban mucho”.

Explicó que, aunque la presión por el entorno era grande, casi nunca vestía para agradar a un hombre: “Creo que normalmente me visto para mí y para mis amigas porque ellas se fijan realmente. Los hombres casi nunca notan la ropa”.

Anécdotas de Jerry Hall con Mick Jagger y otras celebridades

Hall relata anécdotas familiares que incluyen la convivencia armoniosa con Mick Jagger, sus hijos y nietos durante celebraciones en la isla de Mustique (Ron Galella/Ltd./WireImage)
Hall relata anécdotas familiares que incluyen la convivencia armoniosa con Mick Jagger, sus hijos y nietos durante celebraciones en la isla de Mustique (Ron Galella/Ltd./WireImage)

Tuve la mejor vida”, confesó Hall cargada de nostalgia al rememorar días de juventud, veranos en Mustique y cabarets improvisados en Nueva York. “Me siento afortunada cada mañana: salgo al jardín, tomo un café, escucho los pájaros y agradezco tener hijos y nietos tan hermosos”, relató.

Destacaron en su memoria sus lazos con la isla de Mustique y Colin Tennant: “Hacía fiestas asombrosas y era famoso por sus ataques de temperamento, pero convirtió ese lugar en algo mágico y trajo amigos como la princesa Margarita”, comentó en la charla con Fashion Neurosis.

También detalló cómo ella y Mick Jagger vestían cuando iban de excursión: “Él siempre fue muy delgado, experimental con la ropa. Cuando íbamos de excursión por el Himalaya, ambos terminábamos vestidos fatal, con dirndls (trajes tradicionales tiroleses) y faldas alemanas al estilo Heidi”.

Hall describe sus años de fiestas y vida nocturna en Studio 54, donde el glamour y la moda marcaron tendencia en la escena cultural (ALAN DAVIDSON)
Hall describe sus años de fiestas y vida nocturna en Studio 54, donde el glamour y la moda marcaron tendencia en la escena cultural (ALAN DAVIDSON)

En cuanto a otras figuras, mostró admiración por Andy Warhol: “Pintó seis retratos míos. Era muy generoso y amable, y hablábamos tanto de arte como de productos de limpieza”, recordó entre risas. Antonio Lopez, el ilustrador de moda, fue otro pilar en su vida: “Él fue un gran inspirador. Posaba para sus ilustraciones y luego copiaba los peinados y maquillajes que me pintaba”.

Cómo Jerry Hall construyó su estilo y el papel de la moda

La moda no solo marcó la estética de Jerry Hall, sino que también se convirtió en un refugio emocional y una forma de expresión desde muy joven. Durante la charla en el pódcast Fashion Neurosis, recordó que fue su madre quien despertó en ella la fascinación por el glamour. “Ella misma me cosía trajes increíbles, vestidos rojos con pedrería”, contó Hall, quien reveló que llevó esas prendas en su mochila cuando viajó a París a los 16 años para comenzar su carrera.

La modelo subrayó que su forma de vestir era un símbolo de independencia: “Adoro la ropa. Siento que cada vez más me visto solo para mí. Las mujeres realmente notan los detalles de una prenda; los hombres solo dirán ‘te ves linda’”.

La supermodelo destaca la relevancia de Vivienne Westwood en su visión de la moda y recuerda el valor de imponer límites personales y éticos en su carrera (REUTERS/Mina Kim)
La supermodelo destaca la relevancia de Vivienne Westwood en su visión de la moda y recuerda el valor de imponer límites personales y éticos en su carrera (REUTERS/Mina Kim)

Hall bromeó sobre su estatura: “Al ir a fiestas, gracias a ser más alta que los demás, podía ver dónde estaban mis amigos. Jamás tuve una pareja que se preocupara por eso. Uso zapatos planos por comodidad, aunque el tacón bajo resulta muy bonito con ciertos vestidos”.

Su admiración por Vivienne Westwood fue clara: “Vestirse con sus prendas era como vivir una historia. Me encantaba su locura y las charlas previas al desfile, donde nos pedía imaginar que somos mujeres excéntricas de la campiña inglesa venidas a menos. Era divertidísima”.

Al hablar de límites y ética, reveló: “Cuando Dalí me propuso rodar un vídeo desnuda, me negué: le había prometido a mi madre no hacer desnudos. Aunque me arrepiento un poco”.

Filosofía de vida y legado personal de Jerry Hall

La independencia fue una de las grandes enseñanzas que Jerry Hall heredó de su madre. En Fashion Neurosis, aseguró que fue educada para ser “fuerte y autónoma” y reflexionó sobre la importancia de no vivir para complacer a los demás. “Creo que complacer a los demás te desvía de lo que en verdad deseas”, afirmó.

Para Jerry Hall, la felicidad y el éxito surgen del autoconocimiento y la libertad de elegir, según compartió en Fashion Neurosis (REUTERS/Danny Moloshok)
Para Jerry Hall, la felicidad y el éxito surgen del autoconocimiento y la libertad de elegir, según compartió en Fashion Neurosis (REUTERS/Danny Moloshok)

Hall también habló con naturalidad sobre el paso del tiempo y reivindicó la libertad que encontró con los años. “Ya no tengo que demostrar nada”, sostuvo, y agregó que hoy se siente cómoda diciendo que no sin buscar aprobación ajena.

Sobre cómo sobrellevar los momentos difíciles, resumió: “Mi filosofía es: Lo que tenga que ser, será”.

En el fondo, para Hall, la vida giró en torno a la gratitud y la autenticidad. “Me gusta cuidar el jardín, cocinar para amigos y pasar tiempo con los míos”. Afirmó que el mayor error era querer agradar a todos: “Es mejor hacer lo que realmente quieres”.

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