Lizzo responde a los rumores sobre supuestamente hablar mal de Taylor Swift

Lizzo niega haber hablado mal de Taylor Swift tras publicación viral en redes sociales. (Reuters. AP)

Lizzo respondió públicamente a los rumores que circularon en redes sociales en los que se afirmaba que habría hecho comentarios negativos sobre Taylor Swift.

La conversación surgió a partir de una publicación viral en la red social X que vinculaba a ambas intérpretes con cifras de reproducciones y referencias a proyectos musicales recientes.

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El 22 de mayo, un usuario compartió un mensaje junto a material del videoclip de Lizzo titulado STFU, en el que mencionaba diferentes números asociados a lanzamientos musicales.

En ese contexto, otra persona respondió sugiriendo que supuestos comentarios negativos de la artista hacia Taylor Swift habrían tenido repercusiones en el desempeño de su música en listas de popularidad.

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Lizzo afirmó que jamás dijo algo malo sobre Taylor Swift. (X)

Ante la viralización del intercambio, Lizzo respondió directamente desde su cuenta oficial. La artista pidió aclaraciones sobre el significado de las publicaciones y posteriormente negó haber realizado comentarios negativos sobre Swift o cualquier otro artista.

“¿Alguien puede explicar qué significa esto? ¿Estás bien? Para empezar, nunca he hablado mal de Taylor Swift. Además, mientras estamos en el tema, nunca he hablado mal de ningún artista. Solo porque mencione a un artista por su nombre no significa que esté hablando mal de alguien; maduren por favor”, indicó.

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La conversación en redes sociales se amplificó en medio de la visibilidad de ambas artistas en la industria musical.

Tanto Lizzo como Swift han desarrollado carreras con énfasis en la composición basada en experiencias personales, especialmente en temas relacionados con relaciones sentimentales y vivencias privadas.

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Lizzo y Taylor Swift comparten similitudes en sus letras. REUTERS/Danny Moloshok

“No suelo hablar mal de la personalidad de mis ex, simplemente digo lo que hicieron Les digo: ‘Es buena persona, pero esto es lo que hizo. ¿Estoy exagerando?’. Y me responden: ‘No estás exagerando, no estás exagerando’”, dijo Lizzo en una entrevista.

En una entrevista previa, Lizzo había hecho referencia a Taylor Swift de manera informal durante su participación en el programa de radio The Breakfast Club en 2022.

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En esa ocasión, comentó de forma humorística sobre las similitudes que percibía entre ambas en cuanto a su estilo de escritura y la manera en que abordan sus experiencias personales en sus canciones.

“Soy la Taylor Swift negra”, dijo en aquel momento, en un comentario realizado en tono de broma mientras explicaba que ambas artistas suelen inspirarse en aspectos de su vida cotidiana para escribir música.

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Lizzo aseguró que ella era la "Taylor Swift negra". REUTERS/Mario Anzuoni

También agregó que utiliza sus experiencias personales en su proceso creativo y que sus letras reflejan situaciones reales o interpretaciones de relaciones pasadas.

En el mismo contexto, la cantante explicó cómo suele abordar la composición de sus canciones relacionadas con relaciones sentimentales. Señaló que no suele centrarse en describir de manera negativa a otras personas, sino en relatar hechos o experiencias desde su perspectiva.

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Por otra parte, la cantante también ha vinculado recientemente su trabajo con referencias a otras figuras de la música pop. Hasta el momento, Taylor Swift no ha dado una respuesta oficial sobre los rumores que la vinculan con Lizzo.