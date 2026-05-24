Zoë Kravitz y Harry Styles planean una boda íntima en invierno, según reportes

Zoë Kravitz y Harry Styles considerarían casarse en el Reino Unido. (Grosby)

Zoë Kravitz y Harry Styles estarían considerando celebrar una boda privada en el Reino Unido a finales de este año, de acuerdo con información publicada por Page Six.

Según una fuente citada por el medio, la pareja planea realizar “una boda pequeña” rodeada únicamente de familiares y amigos cercanos, posiblemente “en el Reino Unido alrededor de Navidad”.

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La relación entre Kravitz y Styles se ha mantenido en gran medida alejada de la atención pública desde que comenzaron los rumores sobre su romance en 2025.

La primera vez que fueron vinculados sentimentalmente fue en agosto de ese año, cuando fueron vistos juntos en Roma. Un mes después, volvieron a ser fotografiados en la capital italiana durante una salida en la que intercambiaron muestras de afecto.

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Harry Styles y Zoë Kravitz fueron vinculados en agosto de 2025. (The Grosby Group)

Desde entonces, ambos han pasado temporadas juntos en Londres, ciudad donde el cantante ha mantenido una residencia temporal durante los últimos años.

De acuerdo con reportes del medio británico Mirror, la actriz también habría pasado las fiestas decembrinas del año pasado con el cantante en Cheshire, la ciudad natal del exintegrante de One Direction.

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Harry Styles se trasladó a Roma durante una pausa profesional de dos años después de concluir su gira Love On Tour en julio de 2023. Durante ese periodo, la pareja habría fortalecido su relación mientras permanecían fuera de los reflectores.

En abril de este año, Page Six informó que la actriz y el cantante se comprometieron. Una fuente citada por el portal aseguró que el ganador del Grammy estaba “completamente enamorado” de Kravitz y que “haría cualquier cosa por ella”.

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Una fuente afirmó que Harry Styles está completamente enamorado de Zoë Kravitz. (The Grosby Group)

La publicación también señaló que la directora de Blink Twice se encontraba “muy feliz” con la nueva etapa de su relación.

A principios de mayo, Page Six dio a conocer que Harry Styles y Zoë Kravitz habrían comenzado a planificar dos ceremonias de boda, tras una propuesta de matrimonio ocurrida hace menos de un mes.

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De acuerdo con las fuentes cercanas a la actriz, la pareja, que formalizó su compromiso tras aproximadamente ocho meses de relación, estaría considerando realizar una boda en Nueva York y otra en Londres.

“Sé con certeza que Zoë querría hacer algo en Nueva York por su padre (Lenny Kravitz), así que si ocurre, serían dos bodas. Su papá todavía vive en el centro de Manhattan. Podría ser en el Hotel Fouquet’s. Si ella celebra dos bodas, sería una en Londres y otra en Nueva York”, señaló el informante.

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Zoë Kravitz desea tener dos bodas para que su padre Lenny Kravitz pueda asistir. (REUTERS)

Otra fuente añadió que la elección de ubicaciones estaría influida por los vínculos personales de ambos con estas ciudades y por la intención de equilibrar sus entornos familiares.

En septiembre de 2025, otra fuente citada nuevamente por Page Six afirmó que la relación había evolucionado rápidamente, señalando que “Harry no habría hecho pública su relación con Zoë si no fuera algo serio”.

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Y añadió: “Sé que Zoë organizó la reunión con Harry y su padre hace un tiempo. Hicieron todo un encuentro. Obviamente, Lenny adora a Harry. Una cosa que caracteriza a Zoë es que sale con quien quiere, pero si no se llevan bien con su padre, al final acaban quedando relegados a un segundo plano”.

Un amigo de Harry Styles aseveró que si su relación con Zoë Kravitz no fuera en serio, nunca la habría hecho pública. (REUTERS)

El compromiso se habría dado a conocer tras la aparición de Kravitz con un anillo de diamante en eventos públicos en abril, lo que generó especulación en torno a la relación.

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La pieza ha sido descrita en reportes como un anillo de corte cojín con un valor estimado superior a 500 mil dólares.